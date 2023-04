10 choses importantes à NE PAS faire avant d’aller à son rendez-vous chez le coiffeur

Partager







Si tu es du genre à te poser de nombreuses questions avant un changement capillaire, tu n’es pas la seule personne! Dois-je laver ou traiter mes cheveux avant mon rendez-vous? Est-ce que je me maquille comme d’habitude? Quoi porter? Un coiffeur nous révèle ses meilleurs conseils!

• À lire aussi: 10 gestes courants et irrespectueux que les coiffeurs détestent

• À lire aussi: Les 5 coupes et couleurs les plus en vue de la saison, selon un expert

Billie s’est entretenu avec Kevins-Kyle, propriétaire de Le Studio Kevins Kyle et de la boutique La Vitrine Kevins Kyle, qui nous a dévoilé ce que tout le monde devrait savoir AVANT d’aller à son rendez-vous chez le coiffeur.

COURTOISIE

Bien connu de la sphère publique, l’artiste capillaire Kevins-Kyle compte parmi ses fidèles clientes Khate Lessard, Amanda Boily et sa muse Julie-Anne Ho.

Reconnu pour son charisme et sa franchise, le maître de la coiffe nous révèle les choses importantes à ne pas faire avant de se retrouver sur la chaise d’un salon de coiffure.

Voici 10 choses à NE PAS faire avant un rendez-vous chez le coiffeur

1o Arriver avec les cheveux «trop» sales

«Il y avait un vieux mythe qui disait de ne pas se laver les cheveux avant d’aller chez le coiffeur, car la teinture allait mieux s’agripper. C’était vrai anciennement, mais maintenant, on travaille avec des colorations qui sont tellement plus douces, que si le cheveu est trop sale, ça peut même réduire l’efficacité du produit. Dans un monde idéal, on ne veut pas des cheveux frais lavés le matin même, donc c’est parfait lorsqu’on parle d’un à deux jours maximum de cheveux sales.»

2o Montrer beaucoup d’inspirations

«C’est mélangeant, car souvent, les clientes ne réalisent pas que ça se contredit. Il ne faut pas oublier que les gens qui publient les photos vont travailler avec les contrastes et la luminosité, donc c’est quelque chose qui n’existe même pas en vrai. Je trouve que l’idéal est de montrer une story Instagram ou une vidéo, au lieu d’une photo, pour une compréhension réelle et arriver au résultat recherché. Ainsi, on peut voir la vraie dimension et être en mesure de savoir si ça se blend.»

3o Ne pas traiter ses cheveux adéquatement avant une décoloration

«Définitivement, si tu veux pâlir tes cheveux, il faut les renforcer à l’avance. J’ai un exemple imagé: quand tu es dans le Sud et que tu sais qu’il annonce un ouragan, on va se préparer à la tempête, renforcer les portes et se barricader. Il faut donc voir le décolorant comme une grosse tempête qui va passer dans tes cheveux. On fait le traitement une semaine avant ton rendez-vous, même idéalement deux à trois semaines avant.»

4o Avoir un maquillage hors de ses habitudes

«Je dirais d’opter pour un maquillage de jour léger. Il y a des personnes qui arrivent parfois avec un makeup glam, car elles veulent se faire une belle photo. Moi, je conseille un maquillage naturel, car on se fie à la carnation de ta peau et de tes yeux. À l’inverse, si tu n’as pas ton maquillage habituel du quotidien, on ne se fiera pas aux bonnes choses non plus pour la préparation de ta nouvelle tête. Et au pire, à la fin de ton rendez-vous, tu peux te faire un touch-up pour ta photo, si tu préfères ça!»

5o Porter des vêtements auxquels on tient

«N’arrive pas avec des vêtements neufs, mais plutôt usagés. Je recommande le chandail de coloration, comme j’appelle! On rit à chaque fois les clientes et moi, car il est taché, il a des coulisses, ça fait 5 ans qu’elles le mettent, mais c’est NOTRE chandail de coloration! [...] Si tu te fais teindre les cheveux foncés et que tu arrives avec une blouse blanche, le cœur nous arrête en entrant! Si tu te fais faire les cheveux pâles, il faut prioriser des vêtements pâles, parce que le bleach, si tu as un chandail noir, il va tacher. Pâle avec pâle, foncé avec foncé!»

6o Se présenter au rendez-vous sans avoir parlé avec son coiffeur avant

«C’est sûr qu’on conseille pour les nouvelles clientes une consultation, parce que 80% de la réussite d’un rendez-vous, ce n’est même pas le choix du coiffeur, mais bien la consultation. On jase de ton projet, on prend le temps de se comprendre pour avoir la même vision et les mêmes goûts. Une consultation à l’avance permet de ne pas avoir de surprises et il n’y a pas de questions niaiseuses. Combien ça va me coûter? Est-ce que ça va tenir? Combien de temps ça va me prendre? Je le refais après combien de temps? Penses-tu que ça va bien me faire? Est-ce que tu me conseillerais autre chose?»

7o Prendre ses rendez-vous à la dernière minute

«Le truc est simplement de faire du prébooking pour se prendre d’avance avec ton coiffeur, comme ça il n’y a pas de surprises pour personne. Les gens demandent souvent si c’est possible de squeezer entre deux clients, mais des fois on ne peut juste pas physiquement, ça ne marche pas dans l’horaire. [...] Mes clientes prennent leur rendez-vous pour l’année, car elles savent que si c’est 4 fois dans l’année, c’est déjà booké à l’agenda. Tu peux même les faire fitter pour tes événements, en devançant ou reculant de deux semaines au besoin.»

8o Être en retard, sans prévenir

«C’est hyper important d’aviser son coiffeur si l’on a un 10 minutes de retard, car bien souvent, on n’a même pas le temps de manger! Ce n’est pas pour faire pitié, on a fait ce choix de carrière qu’on adore, mais c’est la réalité. Dans le domaine de la coiffure, nous sommes des ordinateurs qui calculent tout le temps. Donc, on se dit qu’on va avoir le temps de manger avec ce petit lousse. Ça peut arriver des retards ou des imprévus, on a tous des horaires très complexes, mais il suffit d’avertir d’avance et non juste le camoufler.»

9o Arriver avec un fan-club

«Lorsqu’on vient à notre rendez-vous, on évite d’amener notre fan-club, c’est-à-dire d’être accompagné de trop de gens avec nous! Des fois, on n’a simplement pas l’espace pour mettre ces personnes-là dans le salon.»

10o Vouloir un changement sur un coup de tête

«C’est important de s’assurer, quand tu fais la consultation avec ton coiffeur, de peut-être demander à ton chum ou ta mère ce qu’ils en pensent avant! Le nombre de fois qu’on a des gens qui partent du salon full contents, mais quand ils arrivent chez eux, ils disent: ma mère ou mon chum n’aime pas ça! C’est sûr que si tu étais brune et que tu es devenue blonde, sans tester ton entourage, eux sur le coup vont se dire: "Tabarouette, je ne m’attendais pas à ça!" Ça peut venir influencer ton appréciation du rendez-vous. Faire un petit sondage Instagram ou valider avec les gens qui comptent autour de toi peut aider.»

Concernant la fameuse question du pourboire, Kevins-Kyle apporte des nuances. Obligation? Pas vraiment.

«Pour moi, un pourboire, ça peut être une accolade de ma cliente que je sais qu’elle a moins de moyens, mais qu’elle apprécie mon travail, qu’elle va me faire un bon review sur internet, ou qu’elle va partager ma page. C’est gratuit, un like, un commentaire, un partage et c’est une forme de pourboire. Le pourboire veut dire une appréciation!»

• À lire aussi: Cette coupe courte tendance du printemps donnera du volume aux cheveux fins

• À lire aussi: Cet objet vintage sur Amazon promet une chevelure VAVAVOUM!

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves ose la tendance capillaire du moment: le toupet transparent

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s