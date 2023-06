10 crèmes solaires à moins de 20$ pour bien protéger sa peau cet été

Partager







Les écrans solaires peuvent être assez dispendieux. Ainsi, certaines personnes disent «oublier» d’intégrer une crème qui protège des rayons UV à leur routine beauté. Cette excuse ne sera plus acceptable, car on a déniché 10 crèmes solaires à prix mini.

• À lire aussi: Les meilleures protections solaires pour le corps

• À lire aussi: 10 mythes sur la crème solaire qu'il faut démentir une fois pour toute

• À lire aussi: 8 soins solaires minéraux qui ne laissent pas de traces blanches sur la peau

C’est indéniable: se prélasser au soleil nécessite une bonne protection de la peau. Nul besoin de dépenser une fortune pour y arriver. La preuve? On a sélectionné des écrans solaires reconnus et accessibles pour faire un choix éclairé.

Ces options à moins de 20$ permettent de badigeonner son corps d’une crème qui protège des rayons UV, sans pour autant briser son portefeuille. Disponibles en ligne ou en pharmacie, ces produits sont les meilleurs alliés pour une protection estivale quotidienne à petit prix.

Voici donc 10 crèmes solaires à moins de 20$ à essayer dès maintenant!

1. Écran solaire en bâton FPS 30 de Sun Bum chez Pharmaprix - 16$

VIA PHARMAPRIX

La gamme Sun Bum donne envie d’aller faire du surf par son emballage estival. Cet écran solaire est adulé pour son application facile, et en bonus, il ne tache pas les doigts. Conçue avec de la vitamine E, cette crème solaire est également hydratante!

2. Crème solaire ultra transparente Dry-Touch FPS 60 de Neutrogena sur Amazon - 15$

VIA AMAZON

Recommandée par les dermatologues, cette lotion solaire n’obstrue pas les pores de la peau. Cet écran solaire ultraléger et sec au toucher offre une finition mate: c’est l’option idéale à porter sous un maquillage de jour. Il n’est donc pas étonnant que ce produit ce retrouve au top des meilleurs vendeurs de sa catégorie sur Amazon.

3. Écran solaire hydratant Protect & Hydrate FPS 30 de Aveeno chez Walmart - 15$ (au lieu de 17$)

VIA WALMART

Idéale pour les journées de canicule, cette lotion solaire invisible d'Aveeno résiste à la sueur. À base d’avoine, elle protège la peau, tout en la nourrissant dès sa première application sur le visage et le corps. Sa formule sans huile procure une allure plus douce et plus lisse à la peau.

4. Écran solaire minéral en bâton FPS 30 de Attitude sur Amazon - 19$

VIA AMAZON

Cette crème solaire, certifiée ECOLOGO, est adorée pour ses caractéristiques innovantes et vertes. En effet, ce tube en carton biodégradable ne contient aucun emballage en plastique. Ce produit est végétalien et sans cruauté envers les animaux. En prime, il sent merveilleusement bon avec son parfum de fleur d’oranger.

5. Crème solaire à vaporisation continue FPS 50 de Sunthera3 chez Pharmaprix - 16$

VIA PHARMAPRIX

S’appliquant en deux temps, trois mouvements, ce vaporisateur qui ne laisse pas de film gras sur la peau est la meilleure option pour les matins pressés. Sans oxybenzone ni octinoxate, les filtres chimiques les plus présents dans les crèmes solaires, ce produit évite de provoquer des réactions allergiques.

6. Lotion solaire Island Sport FPS 50 de Hawaiian Tropic sur Amazon - 10$

VIA AMAZON

Cette lotion, dotée d’un parfum tropical qui sent divinement bon, promet de résister à l’eau et à la sueur jusqu’à 80 minutes. De plus, sa formule s’absorbe très rapidement, tout en offrant une protection efficace à large spectre contre les rayons UVA et UVB. L’effet léger et adoucissant sur la peau est apprécié par ses adeptes.

7. Écran solaire Soin Complet FPS 60 de Ombrelle chez Walmart - 18$ (au lieu de 21$)

VIA WALMART

Parfaite pour les peaux sensibles, cette crème solaire de Ombrelle est hypoallergène, sans parfum et facilement absorbée grâce à sa texture légère. Cette option est abordable, considérant la qualité du produit.

8. Crème solaire minérale FPS 50 de BLUE LIZARD sur Amazon - 12$

VIA AMAZON

Sans ingrédients chimiques, cet écran solaire est composé d’oxyde de zinc minéral, qui se pose sur la peau pour une protection solaire supérieure. Une fois appliqué sur le corps, il est maintenant possible de partir à l'aventure!

9. Écran solaire hydratant Complete FPS 30 de Coppertone chez Walmart - 10$ (au lieu de 13$)

VIA WALMART

Avec cette lotion solaire, le corps sera protégé des rayons néfastes du soleil et la peau, elle, sera hydratée. Ce produit de Coppertone aide à prévenir les coups de soleil comme nul autre.

10. Crème solaire Ultra Sport FPS 50 de Banana Boat sur Amazon - 9$

VIA AMAZON

La réputation de Banana Boat n’est plus à faire. Formulée pour les gens ayant un mode de vie actif et les sportifs de ce monde, cette crème solaire a une haute résistance à la transpiration et à l’eau. Celle-ci protège très bien la peau pour son exposition au soleil.

• À lire aussi: Découvrez le «skin cycling», la façon virale d’appliquer ses soins

• À lire aussi: 13 «dupes» de produits populaires sur TikTok à une fraction du prix

• À lire aussi: Tout le monde s’arrache ce nouveau sérum au rétinol abordable CeraVe sur Amazon

À VOIR: Vanessa Duchel est une véritable bombe en maillot à Tulum