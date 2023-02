10 librairies montréalaises où se donner rendez-vous cet hiver

Partager







Vous prévoyez une rencontre avec votre partenaire ou votre ami(e) et êtes à la recherche d’un lieu original pour vous donner rendez-vous? Optez donc pour vous rejoindre dans une librairie près de chez vous! C’est chaleureux à souhait et ça fait changement du traditionnel café.

D’ailleurs, avez-vous déjà jeté un coup d'œil au compte Pinterest de Silo 57 ? Ça grouille de bonnes idées du genre.

Voici donc 10 librairies où vous rencontrer cet hiver:

Icône de l’avenue Mont-Royal, Le Port de Tête est chéri pour sa collection originale des plus riches, et cela depuis 2007. Au fil des ans, la librairie a pris de l'expansion et possède maintenant trois adresses à un jet de pierre les unes des autres. La première tient les bandes dessinées et la littérature jeunesse, la deuxième les livres d’occasion et les événements, tandis que la troisième abrite la littérature, la poésie, le théâtre et les sciences.

222, avenue du Mont-Royal Est

262, avenue du Mont-Royal Est

269, avenue du Mont-Royal Est

Installée à Montréal depuis 1989, la librairie Gallimard est un incontournable pour tout amateur de lecture. Bien que l’établissement porte le nom de la fameuse maison d’édition, on n’y retrouve pas que du Gallimard. Poésie, théâtre, philosophie, histoire, littérature, sciences humaines s’y nichent également pour un bassin de possibilités fort sympathique.

3700, boul. Saint-Laurent

Reconnue pour ses bandes dessinées, la maison d’édition Drawn & Quarterly est née d’un désir de créer une équivalence locale du très estimé New Yorker Magazine. C’est en 2007 que la librairie du même nom s’est installée dans le Mile-End et, encore à ce jour, elle sait toucher le cœur de nombreux Montréalais grâce à ses livres en anglais et à ses romans graphiques.

211 rue Bernard Ouest

176 rue Bernard Ouest

Cette librairie du plateau peut se vanter d’offrir une sélection 100% seconde main. On y trouve évidemment des livres de tous genres, mais aussi une quantité impressionnante de zines d’artistes locaux, de CD, de vinyles et de films DVD. Il est d’ailleurs possible d’apporter ses propres livres et disques en échange d’argent comptant. Les grands nostalgiques seront charmés!

713, avenue du Mont-Royal Est

Il est toujours fort agréable de se promener dans les rayons du Indigo à la recherche de sa prochaine lecture, d’un bel agenda ou d’une pièce de décoration chouchou. De plus, les nombreuses locations de la librairie sur l'Île font du Indigo une adresse de choix pour se donner rendez-vous, et cela, aux quatre coins de la ville.

Plusieurs adresses

Cette librairie bénéficie non seulement d’un des locaux les plus jolis de la ville, mais possède également un charme incomparable. On aime particulièrement les événements qui y sont organisés, dont le fameux “Page Break” au cours duquel on vous encourage à troquer votre cellulaire contre un verre de vin afin de passer une heure à lire en bonne compagnie. Soyez au courant : on y retrouve majoritairement des livres rédigés en anglais.

351, av. Duluth Est

Cette récente addition au paysage de la Petite Italie est un lieu de rencontre parfait pour les amateurs de livres québécois et internationaux, axés principalement autour du roman, de l’essai et de la poésie. Il s’agit d’un passage chaleureux où vous pouvez laisser aller vos pensées sans tracas et profiter du savoir des libraires sur place.

6792, boul. Saint-Laurent

Autre librairie qui a récemment ouvert ses portes, Résonance a fait son apparition dans la rue Beaubien en novembre 2021. On aime cette adresse pour ses vocations bien distinctes: la musique et la culture populaire. Plusieurs événements y sont également organisés et toutes les informations sur la programmation se trouvent dans leurs pages Instagram et Facebook .

40, rue Beaubien Est

Cette librairie indépendante de la rue Wellington est très appréciée des résidents de Verdun et des alentours, grâce à sa collection diversifiée et au savoir de son personnel hyperqualifié. Il s’agit d’un endroit idéal pour se rejoindre avant d’explorer la rue la plus cool au monde et de profiter de tous les atouts du Sud-Ouest.

4750, rue Wellington

À mi-chemin entre le café et la librairie, au VieuxBouc se spécialise dans les livres et les bandes dessinées d’occasion. On peut y choisir sa prochaine lecture, puis déguster le breuvage chaud de son choix et manger un petit pas végan sur place. Il s’agit d’un secret bien gardé de la promenade Masson !

2884, rue Masson

