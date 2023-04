10 maillots et bikinis parfaits pour celles qui ont des petits seins

Partager







On a souvent l’idée préconçue que les filles aux petites poitrines doivent se ranger à un seul type particulier de maillot de bain, celui qu’elles ont adopté pour se sentir assumées. Mais, au contraire, elles ont l’embarras du choix! Plusieurs modèles sont parfaitement adaptés pour les petits seins: voici lesquels.

Ne pas assumer sa petite poitrine est chose du passé! Plus que jamais, on profite des rayons chauds du soleil dans n’importe quel type de maillot de bain. C’est l’heure d’oser des coupes de maillots que l’on aurait jamais imaginées auparavant.

Être dotée d’une poitrine menue n’est aucunement un frein à notre style de plage. On opte pour des maillots colorés, à dos ouvert, en crochet, asymétriques, triangulaires, au décolleté plongeant... Certaines s’amusent même avec les volants et froufrous, pour ajouter légèrement de volume à l’ensemble. Plusieurs possibilités s’offrent à nous!

Voici donc 10 maillots de bain et bikinis parfaits pour les petits bonnets, qui inspirent une allure confiante lorsqu’on les porte.

1. Maillot une-pièce rose néon à dos ouvert chez Aerie - 42$ (au lieu de 60$)

VIA AERIE

2. Bikini bandeau drapé croisé pourpe et cheekie à large ruban du Simons - Haut 10$ (au lieu de 30$) et bas 30$

VIA SIMONS

3. Bikini brésilien à triangles crocheté jaune chez Garage - Haut 40$ et bas 35$

VIA GARAGE

4. Maillot de bain une-pièce noir à encolure bain de soleil avec anneau carré du Old Navy - 55$

VIA OLD NAVY

5. Bikini asymétrique à une bretelle de Joe Fresh - Haut 26$ et bas 26$

VIA JOE FRESH

6. Ensemble de bikini lacé brun, manches à volants chez Walmart - 17$ (au lieu de 56$)

VIA WALMART

7. Ensemble de bikini crocheté beige à franges tressées de PrettyLittleThing - 43$ (au lieu de 85$)

VIA PRETTYLITTLETHING

8. Maillot de bain une-pièce fleuri à décolleté plongeant en tissu recyclé chez Gap - 79$ (au lieu de 100$)

VIA GAP

9. Bikini triangulaire à liséré contrastant du Ardène - Haut 18$ et bas 15$

VIA ARDÈNE

10. Bikini côtelé bleu pour bonnets A et B chez Lululemon - Haut 74$ et bas 74$

VIA LULULEMON

Enfin, avoir une petite poitrine ne devrait jamais nous arrêter dans notre choix de maillot de bain! On s’assume dans les modèles de maillots que l’on préfère et auxquels on est confortables.

