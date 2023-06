10 vignobles québécois à essayer cet été

Partager







Les vignobles du Québec regorgent de produits raffinés, de paysages champêtres et d'un riche savoir-faire qu'il convient de déguster une bouteille à la fois. Santé!

1. Vignoble de l'Orpailleur, Cantons-de-l'Est

Situé dans la belle vallée de Dunham, dans les Cantons-de-l'Est, ce vignoble a été implanté il y a plus de 30 ans dans une des plus accueillantes et magnifiques régions du Québec. Les vins offerts par ce vignoble forment une famille de goût qui satisfera sans aucun doute vos papilles!

Crédit photo: Vignoble de L’Orpailleur

2. Vignoble Rivière du Chêne, Laurentides

C'est au détour d'une magnifique route champêtre que vous découvrirez le site enchanteur de ce vignoble de prestige de Saint-Eustache, dans les Basses-Laurentides. Que ce soit pour déguster divers cépages ou profiter de la magnifique terrasse surplombant les vignes, ce vignoble invite à la découverte et au bien-être.

Crédit photo: Vignoble Rivière du Chêne

3. Vignoble le Cep d'Argent, Cantons-de-l'Est

Grâce à ce vignoble situé à Magog, vous pourrez plonger au cœur de la célèbre méthode d'élaboration des vins effervescents, puis pique-niquer à une station panoramique ou alors parcourir les sentiers viticoles. Une immersion dans les produits du terroir des Cantons-de-l'Est!

Crédit photo: Tourisme Cantons-de-l'Est

4. Vignoble Sainte-Pétronille, Région de Québec

Établi depuis 1989 sur la magnifique Île d'Orléans, ce vignoble s'étend sur un peu plus de 25 hectares bordés par les marées du fleuve et son microclimat. On y retrouve de délicieux vins blancs, des rosés et du vin de glace de haute qualité. Sur place, une salle de dégustation, une terrasse, une aire de pique-nique et un sentier pédestre vous feront passer un moment inoubliable.

Crédit photo: Vignoble Sainte-Pétronille

5. Vignoble d'Orford, Canton-de-l'Est

Situé au cœur de la région d'Orford, entouré de montagnes et du majestueux lac Memphrémagog, ce vignoble jouit d'un microclimat favorable à la croissance des dix mille plants de vigne. Des forfaits permettent d'y visiter les plantations en plus de goûter aux diverses bouteilles.

Crédit photo: Vignoble d'Orford, Canton-de-l'Est

À voir aussi: Négondos, premier vignoble biologique au Québec !

6. Domaine Les Brome, Cantons-de-l'Est

Dominant la vallée du Lac-brome, le vignoble du Domaine Les Brome offre une vue imprenable. C'est le lieu idéal pour se reposer et savourer des vins reconnus pour leur qualité. En visite dans le chai (lieu où se déroule la vinification) pour découvrirez tous les secrets de la vinification tout en apprenant les rudiments de la dégustation.

Crédit photo: Domaine Les Brome

7. Vignoble Chapelle Ste-Agnès, Cantons-de-l'Est

Situé sur les flancs du mont Sutton, dans la vallée de la Missisquoi, le vignoble de la Chapelle Ste-Agnès offre une vue panoramique d'une beauté enivrante. Il compte environ 7000 vignes et se spécialise dans la production de vin de glace et autres vins de dessert.

Crédit photo: Vignoble Chapelle Ste-Agnès

8. Vignoble Les Petits Cailloux, Montérégie

Ce vignoble situé sur un site enchanteur au pied du mont Yamaska, à Saint-Paul-d'Abbotsford, fabrique des vins authentiques et de qualité. Le site exceptionnel et ses dégustations champêtres invitent à l'éveil des sens et à la découverte.

Crédit photo: Tourisme Montérégie

9. Val Caudalies, Cantons-de-l'Est

Cette entreprise cidricole et vinicole de Dunham se consacre à la production et à la mise en marché de cidres et de vins de qualité. Lors d'une visite au domaine, vous pourrez pique-niquer en profitant d'un panorama exceptionnel ou vous adonner à la randonnée. Sa terrasse couverte peut être louée pour la tenue d'événements champêtres divers.

Crédit photo: Tourisme Cantons-de-l'Est

10. Domaine des Côtes d'Ardoise, Cantons-de-l'Est

Situé à Dunham, le Domaine des Côtes d'Ardoise est le premier vignoble au Québec. Fondé en 1980, il offre maintenant plus d'une dizaine de produits, tous vendus à sa boutique. Une exposition de sculptures mettant en scène plus de 100 œuvres magistrales est également observable sur le terrain du vignoble.

Crédit photo: Domaine des Côtes d'Ardoise

À voir aussi: Dégustation et visite du Domaine Le Cageot au Saguenay-Lac-St-Jean

Ne manquez pas ces vidéos:

s