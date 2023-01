13 photos incroyables de Ludivine Reding en voyage en Amérique du Sud

Partager







La comédienne vit un périple paradisiaque en Amérique du Sud avec son copain Antoine et son dernier carrousel photos va vous faire rêver.

Depuis la fin de décembre 2022, Ludivine et Antoine ont quitté le froid pour aller s'imprégner du soleil et de la culture de l'Amérique du Sud. Au plus grand bonheur des fans, l'actrice partage des photos à couper le souffle de leur voyage. La plus récente destination, Antigua, au Guatemala.

Durant ce séjour, on a aussi eu droit à de magnifiques selfies sans maquillage.

Entre les montagnes, les couleurs, l'architecture et les gourmandises, Ludivine a l'air de profiter pleinement de son aventure. La comédienne de STAT qui sera également de la saison 2 de Portrait-Robot ne cesse de nous épater avec ses clichés. Un second carrousel a été partagé avec des photos de surf et leur nuit près d'un impressionnant volcan.

En légende, Ludivine indique que c'est «presque la fin d'un voyage parfait». La comédienne sera bientôt de retour à Montréal après plusieurs semaines de paysages exceptionnels.

Avec toutes ces magnifiques photos, Ludivine donne envie de voyager!

