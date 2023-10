14 choses parfaites pour les petits budgets à faire à Sutton cet automne

Partager







Pas besoin de se ruiner pour passer du temps de qualité! La région des Cantons-de-l'Est, et plus particulièrement de Sutton, a tout ce qu’il faut pour profiter au maximum de l’automne, le tout sans briser le petit cochon. On vous dit tout!

Voici 3 activités gratuites

Découvrez l’histoire de Sutton, de ses bâtisseurs et de son architecture à travers un circuit patrimonial de 4 km. Après avoir récupéré votre dépliant au bureau d’accueil touristique de la ville, vous pourrez partir à la découverte des 16 panneaux d’interprétation dissimulés sur les rues Principale, Maple, Pleasant et Academy. Des photos d’archives et des descriptions architecturales vous permettront de remonter le temps et de faire de charmantes découvertes.

Après une charmante balade dans la ville de Sutton, vous voudrez probablement aller admirer la montagne parée de ses plus belles couleurs. Et si vous optiez pour une randonnée en forêt afin de vous dégourdir les jambes ? Ce sentier d’une distance de 5 km relie le parc Godue au site de la Marmite aux sorcières, au pied de la montagne. Le dénivelé étant relativement faible, cette activité se prête bien à une sortie familiale. Les chiens sont également admis en laisse.

Ouvert à tous du lever au coucher du soleil, ce parc culturel s’étend sur un vaste terrain où serpentent des sentiers de randonnée, avec des sculptures et des œuvres d’artistes de renom. En vous baladant librement, vous pourrez vous imprégner d’une atmosphère paisible et repartir pleinement inspiré.

Voici 4 activités à moins de 30 $ pour une famille de 4

Pour profiter d’une belle balade en forêt ou pour vous lancer un défi plus relevé, cet environnement naturel protégé saura vous ravir avec ses 52 km de sentiers balisés qui traversent 4 sommets et plusieurs ruisseaux. Les familles avec de jeunes enfants trouveront leur compte en empruntant la Boucle du Vieux Chemin (3,8 km) tandis que les randonneurs en quête de jolis points de vue s’aventureront dans la Boucle du Dos d’Orignal (7,3 km).

Entrée gratuite pour les enfants et payante pour les adultes (8 $/personne)

Si l’idée de tester un nouveau sport vous séduit, cette activité en montagne, qui emprunte certains codes au golf et d’autres au frisbee, risquera de vous plaire. Le parcours de 18 paniers prend place dans les pistes et les sous-bois du Mont-Sutton et l’objectif est d'atteindre chaque panier avec un disque similaire à un frisbee en effectuant un minimum de lancers. Une carte physique vous permettra de vous guider et une autre de noter vos points.

Format familial à 25 $ (2 adultes et 2 enfants) ou 10 $/adulte et 5 $/enfant (de 6 à 17 ans)

Impossible de ne pas avoir le sourire aux lèvres en observant ces animaux sympathiques qui broutent paisiblement ! La ferme vous offre un cadre idyllique pour une journée en famille avec une visite éducative suivie d’une balade en forêt dans les sentiers d’interprétation (réseau de 4 km) et d’un pique-nique avec vue sur les pâturages.

Entrée payante pour les adultes (10 $/personne) et les enfants de 3 à 12 ans (5 $/personne), mais gratuite pour les enfants de 2 ans et moins

La petite municipalité de Glen Sutton est notamment reconnue pour la station de plein air Au Diable Vert, qui propose un cadre enchanteur avec son réseau de sentiers de 22 km et sa ferme de vaches Highland. Des espaces boisés bien adaptés pour les familles aux secteurs ponctués de sentiers escarpés et sinueux qui feront le bonheur des plus sportifs, les paysages colorés promettent de vous en mettre plein la vue. Il est même possible de réserver un espace de camping ou un refuge rustique pour y passer la nuit (à partir de 50,70 $ + taxes).

Entrée gratuite pour les enfants de 14 ans et moins et payante pour les adultes (7,50 $/personne)

Voici 5 escales gourmandes à prix abordable

Qui dit automne dit cueillette de pommes annuelle ! Consultez le site web de ce verger écologique pour connaître les variétés disponibles d'une semaine à l’autre et profitez de votre passage sur place pour goûter les cidres et autres produits concoctés à partir des fruits de saison.

Entre Sutton et Dunham, ce vignoble vous invite à profiter d’un moment convivial en couple ou entre amis. Selon votre budget, vous pourrez commander un cocktail de saison à savourer sur la terrasse ou opter pour une dégustation libre suivie d’une balade dans le jardin.

Les samedis et dimanches, l’établissement propose également des visites guidées à travers les vignes au coût de 16 $ par personne.

De 9 h à 13 h jusqu’au 28 octobre 2023, un petit marché, qui rassemble les producteurs de la région, se tient chaque samedi sur la rue Curley. C’est l’occasion de faire des provisions de fruits et de légumes biologiques, de produits de boulangerie, de fromages, de café et d’autres délices. De plus, le marché présentera son dernier barbecue de l’été le 7 octobre prochain. C’est un événement à ne pas manquer !

Situé sur la rue Principale, ce café représente un arrêt incontournable de passage à Sutton. Prenez le temps de savourer votre cappuccino ou votre espresso fraîchement torréfié au cœur du joli décor de l’établissement pour faire le plein d'énergie avant d’aller marcher en forêt.

Voici une autre adresse de la rue Principale à visiter lors de votre séjour pour vous concocter un pique-nique à saveur locale à manger en admirant le paysage coloré ou pour acheter un délicieux sandwich à déguster sur le pouce pendant votre randonnée.

Voici 2 hébergements pour dormir paisiblement

Ce magnifique domaine, situé au pied du mont Sutton, vous propose différentes formules d’hébergement, dont des emplacements de camping, des prêts-à-camper rustiques ou luxueux pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes et des chalets en bois pour un maximum de confort.

Espace de camping à partir de 55 $ + taxes pour une nuitée

Profitez d’un emplacement idéal (directement sur la rue Principale) pour explorer la ville de Sutton à pied et retrouvez votre petit nid douillet après une longue randonnée dans la montagne et un apéro mettant en vedette les bières de la microbrasserie.

Chambre à partir de 139 $ + taxes pour une nuitée

