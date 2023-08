15 hauts transparents parfaits pour «flasher» à ÎleSoniq

Partager







Si vous êtes plutôt dernière minute et que vous cherchez à épater la galerie avec un look des plus sexy pour ÎleSoniq, on vous présente une sélection de hauts transparents qui feront tourner les têtes au tant attendu festival de musique électronique.

S’il y a bel et bien une tendance mode indétrônable actuellement, c’est la transparence. Ce tissu délicat laisse entrevoir le plus de peau possible, tout en restant dans l’élégance.

Les pièces diaphanes confèrent une allure sensuelle immédiate aux festivalières qui les arborent avec grande confiance. Que l’on opte pour un haut ou un cardigan noué dans cette matière, il s’agit de LA petite touche sexy qui fait toute la différence à un ensemble.

Reconnu pour ses couleurs électrisantes, ÎleSoniq est l’endroit de prédilection pour afficher votre personnalité énergisante. C’est donc le moment idéal pour oser la transparence avec des coloris flamboyants qui retiennent l’attention.

Lors de ce week-end sous le thème du party, nombreuses sont les festivalières vêtues d’un haut de maillot néon. Ainsi, c’est l’occasion d’afficher votre bikini favori sous un top qui dévoile subtilement la silhouette. Tout est permis: on peut également choisir le strass et les ornements sur le tissu de filet.

Les fashionistas usent de leur imagination avec la tendance, combinant la transparence avec un bustier en dentelle, offrant un look inspiré de notre lingerie préférée.

Pour celles qui ne souhaitent point révéler leur corps au grand jour, notre muse Noémie Lacerte prouve qu’un cardigan transparent peut se juxtaposer à une camisole blanche basic, ayant l’air d’une écolière stylée.

Sans aucun doute, ce style révélateur sera partout à ÎleSoniq 2023. N’attendez plus et ajoutez quelques morceaux à votre panier!

Voici 15 hauts transparents qui sauront vous plaire pour adopter la tendance:

1. Haut froncé à manches longues en maille chez Garage - 30$

VIA GARAGE

2. Camisole en maille style corset chez Garage - en rabais à 11$ (au lieu de 25$)

VIA GARAGE

3. Haut en dentelle diaphane chez Garage - 25$

VIA GARAGE

4. Cardigan à manches longues et devant ouvert chez Garage - 35$

VIA GARAGE

5. Camisole écourtée à pierres du Rhin chez Garage - 40$

VIA GARAGE

6. Camisole en maille à bordure de dentelle chez Garage - 25$

VIA GARAGE

7. Top court transparent asymétrique en dentelle sur PrettyLittleThing - en rabais à 13$ (au lieu de 40$)

VIA PRETTY LITTLE THING

VIA PRETTY LITTLE THING

VIA AERIE

10. Haut moulant en maille transparente avec strass sur Amazon - en rabais à 23$ (au lieu de 30$)

VIA AMAZON

11. Chemisier à manches longues en maille transparente sur Amazon - 47$

VIA AMAZON

12. Chemisier transparent en maille et col montant sur Amazon - 30$

VIA AMAZON

13. Chemise transparente sensuelle en maille sur Amazon - 20$

VIA AMAZON

14. Haut diaphane à pierres du Rhin chez Dynamite - 60$

VIA DYNAMITE

15. La blouse transparente à volants chez Simons - 39$

VIA SIMONS

Bon magasinage!

