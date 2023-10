Les populaires «Crocs» sont en promotion pour un temps plus que limité

Partager







Que ce soit pour vous faire plaisir ou à offrir en cadeau, Crocs offre présentement un solde de 2 paires pour 60$ sur les mules et sandales que vous ne voudrez pas manquer.

Les sandales Crocs sont maintenant portées pour mettre de la couleur dans une tenue et plusieurs jurent par le confort qu'offrent ces chaussures parfois controversées. Lorsqu'on est converti aux Crocs, on ne retourne plus en arrière. C'est pourquoi c'est le moment idéal pour s'en procurer, ces 26 et 27 octobre. Les sabots qui s'élèvent au rang de cultes sont présentement en promotion, à deux paires pour 60$.

La mule souvent imitée, jamais égalée, est adoptée par Marianne Plaisance, qui personnalise ses paires, Claudie Mercier, qui a mentionné plus tôt cette année avoir craqué, Brendan Mikan et plusieurs célébrités américaines qui se permettent des Crocs hors des tapis rouges, sans évidemment oublier Justin Bieber lors du lancement de la collection Strawberry Glaze de rhode.

Plusieurs muses Instagram rendent également accessibles les plus incroyables tenues en portant des Crocs à leur manière.

L'offre de 2 paires pour 60$ de Crocs est applicable sur les mules et les sandales sélectionnées. C'est le moment d'adopter la chaussure secrètement adorée!

Crocs

Sautez vite sur l'occasion!

