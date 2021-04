11 endroits magnifiques où faire de la randonnée

Partager







Enfilez vos chaussures de marche et quittez la ville pour une journée de randonnée en forêt.

Voici 11 destinations pour partir à l’aventure.

À une heure (ou moins) de Montréal

1. Mont Saint-Bruno

À environ 30 minutes de Montréal, le parc national du Mont-Saint-Bruno offre une trentaine de kilomètres de sentiers pour les randonneurs. Peu importe la saison, c'est l'endroit idéal pour profiter pleinement de la nature. En hiver, il est possible d'y faire du ski de fond, de la raquette, du ski alpin ou même de la glissade. L'été, vous pourrez profiter des aires de pique-nique pour vous rassembler entre amis apres votre ascension.

Notez que les chiens sont admis dans une section du site seulement.

Le décor enchanteur du mont Saint-Hilaire séduit chaque année des milliers de marcheurs. Vous y trouverez un réseau de 25 kilomètres de sentiers convenant au débutants et aux intermédiaires. Le prix d'accès au site est de 8$. Vous devez vous procurer vos billets avant de vous rendre sur place.

Notez que les chiens ne sont pas admis sur le site.

Quoi de mieux qu’une journée de randonnée pour découvrir la beauté enchanteresse du parc national du Mont-Orford? C'est plus de 80 kilomètres de sentiers qui s'offrent à vous.

Notez que l'accès avec les chiens y est limité. Toutes les informations ici.

À proximité de Montréal, le mont Rigaud est l’endroit idéal pour faire le vide et remettre le compteur à zéro. Le sentier est idéal pour les débutants ou les intermédiaires.

Notez que les chiens en laisse sont permis en tout temps sur le site.

À deux heures de Montréal

Situé à deux heures de Montréal, le parc de la Gatineau est un véritable havre de paix. Avec ses 165 kilomètres de sentiers, il saura certainement plaire à tous les types de randonneurs.

Notez que les chiens sont permis dans quelques sentiers seulement du site.

Troquez la botte de ski pour les bottes de marche et redécouvrez le mont Tremblant avec les yeux d’un randonneur. Vous pourrez ainsi parcourir l'un ou l'autre des 11 sentiers de la station. Bonus: vous pourrez redescendre la montagne en téléphérique et ainsi reposer vos genoux tout en profitant d'un nouveau panorama.

Notez que les chiens sont permis dans quelques sentiers seulement du site.

À moins de deux heures du centre-ville montréalais, ce territoire protégé des Cantons-de-l'Est compte deux lacs, quatre sommets ainsi que 52 kilomètres de sentiers entretenus pour notre plus grand bonheur!

À un peu plus de deux heures de la métropole, ce vaste parc offre de nombreuses options de randonnées pour tous les niveaux, dont plusieurs sentiers avec vue sur le lac Wapizagonke. Un endroit de toute beauté pendant la saison des couleurs.

Notez que les chiens sont permis sous certaines conditions. Tous les détails ici.

À trois heures de Montréal

Dans la région de Québec, la belle Vallée Bras-du-Nord met 80 kilomètres de sentiers à la disposition des randonneurs débutants ou avancés. Plusieurs autres activités de plein air sont aussi possibles sur place.

Les chiens en laisse sont permis en tout temps. Toutes les infos ici.

À cinq heures de Montréal

Que vous soyez un marcheur débutant ou expert, le réseau de sentiers sillonnant le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie vous séduira assurément. Pour les plus motivés, grimpez l’Acropole des Draveurs, dont le sommet se situe à 1048 mètres d'altitude, et profitez d’une vue imprenable sur Charlevoix.

Notez que l'accès y est limitée pour les chiens. Tous les détails ici.

À huit heures de route de Montréal

En Gaspésie, les randonneurs sont nombreux à se donner rendez-vous à la Réserve Faunique des Chics-Chocs. On y retrouve le relief des Appalaches et ses paysages saisissants. La réserve se distingue par les sommets dénudés des monts Blanche-Lamontagne (940 m), Vallières-de-Saint-Réal (940 m), Hog's Back (830 m) et du mont Brown (920 m). Faire une randonnée dans les Chics-Chocs est un défi à relever au moins une fois dans sa vie!

Les chiens sont admis dans les réserves fauniques. L'accès des chiens est cependant limité à certains endroits.

