19 activités à faire à Montréal quand il pleut

La température à Montréal est incertaine. Même si Dame Nature ne coopère pas toujours, ce n’est pas une excuse pour rester encabané chez vous.

Vous n’êtes pas fait en chocolat, alors enfilez votre poncho et vos bottes de pluie sans plus tarder!

Voici 19 activités à faire à Montréal malgré la pluie!

Le Planétarium Rio Tinto Alcan offre à ses clients de magnifiques projections vidéos où l’univers et les étoiles sont toujours mis à l’avant-scène.

4801 avenue Pierre-de-Coubertin

Pour les curieux, l’Insectarium est l’endroit tout indiqué pour passer l’après-midi. Vous en apprendrez davantage sur les insectes et vous pourrez même vous en mettre quelques-uns sous la dent!

4581 rue Sherbrooke Ouest

Pour les artistes dans l’âme, le Céramic Café vous propose de peindre des morceaux de vaisselle tout en dégustant un café. Une sortie parfaite à faire avec les enfants ou seul juste pour relaxer.

4338 rue Saint-Denis

Pour les mélomanes du Plateau Mont-Royal, le magasin 33 tours est une adresse de choix. On y trouve des centaines de vinyles et des petits trésors musicaux. Passer l’après-midi à fouiner, le tout accompagné de la meilleure musique.

1373 avenue Mont-Royal Est

Rien de mieux pour se ressourcer et se remettre sur le piton qu’une bonne séance de yoga chaud au Bikram. Une belle activité à faire quand il pleut!

435 rue Laurier Est

Pour les amoureux de la bouffe, pourquoi ne pas aller faire ses courses au marché Jean-Talon et en profiter pour découvrir la crème des produits locaux. Une belle occasion d’échanger avec les producteurs d’ici.

7070 avenue Henri Julien

7. Se faire tatouer

Il pleut. L’heure est enfin venue de passer à l’action. Si vous pensiez depuis longtemps à vous faire tatouer, profitez de cette journée grise pour rencontrer votre tatoueur afin d’élaborer votre dessin et peut-être même vous faire tatouer sur le fly.

Quoi de mieux pour solidifier son couple que d’aller passer un après-midi au Ikea à manger des p’tites boulettes de viande et à essayer tous les sofas? En plus, ils vendent du vin à la cafétéria!

9191 boulevard Cavendish

Montréal regorge de musées, mais pourquoi ne pas faire changement du MACM et du MBAM en découvrant le McCord?

690 rue Sherbrooke Ouest

Pour éviter de rester scotché dans une file d’attente durant des heures pour essayer le Goliath, mieux vaut aller à La Ronde lorsqu’une fine bruine tombe sur Montréal. Un poncho et vous êtes good to go!

22 Chemin Macdonald, Île Sainte-Hélène

Plutôt que de rester à la maison pour écouter des films d’action, vivez-les! Rendez-vous au Laser Quest pour relever des défis en groupe. Ça promet!

1226 rue Saint-Catherine Ouest

Une journée pluvieuse est l’occasion idéale pour s’enfermer dans une bibliothèque. Plongez dans l’univers des plus grands auteurs de la littérature et oubliez le temps maussade.

475 boulevard de Maisonneuve Est

Sortez votre plus bel accent british et donnez rendez-vous à votre meilleur ami pour potiner autour d’une tasse de thé. Scones et sandwiches pas de croûte seront évidemment de mise.

5326 boulevard Saint-Laurent

À l’approche des Jeux olympiques de Rio, jouez les athlètes en allant faire quelques longueurs dans cette piscine mythique. Si vous n’êtes pas du genre à nager sans cesse, vous pouvez toujours jouer à Marco Polo.

3200 rue Viau

Un petit popcorn extra beurre, un bon film bulgare sous-titré en français et un après-midi pluvieux, il n’en faut pas plus pour passer un beau moment.

2396 rue Beaubien Est

33 kilomètres de tunnels. Des boutiques. Des cafés. Vous ne verrez pas le temps passer! Et surtout, n'oubliez pas votre boussole.

Le décor urbain du spa Bota-Bota est encore plus charmant sous une fine bruine. C’est le meilleur moyen de relaxer lors des journées pluvieuses.

75 rue Queen

Cette nouvelle adresse sur Beaubien est un incontournable pour les amateurs de bières. Vous y trouverez des produits exclusifs, mais également des bières d’autres brasseurs qui mettront du soleil dans votre journée.

1039 rue Beaubien Est

19. Visiter les églises

Montréal compte tellement d’églises qu’on ne les remarque presque plus. Prenez donc un après-midi pour redécouvrir ces joyaux de l’histoire. Mention spéciale à la Basilique Marie-Maude-du-Monde qui est très impressionnante.

20. Boire un café dans une ancienne banque

Le Crew Collective Café est impressionnant. Situé dans une ancienne banque, ce café absolument magnifique sert souvent de lieu de tournage. On peut d’ailleurs le voir dans la série Quantico. Si vous avez besoin d’une bonne dose de caféine, c’est l’endroit tout indiqué où aller.

360 rue Saint-Jacques