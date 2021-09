Voici à quoi ressemblent ces 20 VJs de Musique Plus aujourd'hui

Partager







Si Musique Plus existait toujours, elle célébrerait aujourd'hui ses 35 ans d'existence!



C'est en effet le 2 septembre 1986 qu'entrait en ondes la fameuse (et malheureusement défunte) chaîne musicale québécoise.

Et puisque de nombreuses personnalités ont fait leur début à Musique Plus, devenant ainsi les idoles de la jeunesse québécoise mordue de musique, l'occasion était trop belle pour ne pas sortir des boules à mites des vieilles photos et de les comparer avec des plus récentes.

Voici donc 20 VJs (ou animateurs) qui ont été de passage sur la chaîne spécialisée!

Anne-Marie Withenshaw

Valérie Roberts

Paul Sarrasin

Anne-Marie Losique

Stéphane Gonzalez

Marie Plourde

Sonia Benezra

Abeille Gélinas

Claude Rajotte

Isabelle Desjardins

Philippe Fehmiu

Pierre Landry

Véronique Cloutier

Mike Gauthier

Chéli Sauvé-Castonguay

Dany «Babu» Bernier

Denis Talbot

Tatiana Polevoy

Patrick Marsolais

Geneviève Borne

