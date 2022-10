21 adresses qui prouvent que Verdun «is the place to be»

Partager







Il y a un vent de renouveau à Verdun. De plus en plus de nouveaux restos «cool» s'y installent, la rue Wellington est plus vivante que jamais et les loyers sont encore (pour la plupart) abordables... Pas de doute, Verdun «is the place to be»!

Voici donc 21 adresses à découvrir dans ce quartier en pleine effervescence:

Charmant bar situé sur la rue Wellington, le Bar Palco est certainement une des adresses les plus courues du quartier. On y va pour boire un cocktail sur la terrasse et observer la jolie murale réalisée par les artistes de Hot Sluts and Poutine.

4019, rue Wellington

Situé dans l’arrondissement de Verdun, comme l’indique son nom, ce bar de quartier est le nouvel endroit où aller casser la croûte et boire du bon vin nature.

4816, rue Wellington

Ouvert depuis quelques mois, le Paname s'est rapidement fait une place dans le coeur de shabitants du quartier. On y mange de délicieux plats inspirés de la cuisine française, en plus d'avoir droit à un service impeccable.

4847 rue Wellington

Arrêt obligé sur la rue Wellington, la Librairie Verdun offre un éventail de livres pouvant plaire à tous. On peut facilement y passer des heures à fouiner.

4750, rue Wellington

S'offrir une petite douceur à la boulangerie rustique Sweet Lee's est un incontournable lors de votre prochaine escapade dans Verdun. L'établissement est chaleureux et les employés sont toujours très agréables!

4150, rue Wellington

Le petit look rétro et l’ambiance familiale du Bagel St-Lo expliquent sans contredit pourquoi tout le monde craque pour cette adresse. On s’y rejoint pour bruncher ou bien simplement pour acheter un bagel à déguster avant le boulot.

5411, rue Verdun

Beau, bon, pas cher. Pour manger un bon burger, une salade, un plat de pâtes, le Bistro Le Garage est idéal. En plus d’offrir l’accès à une jolie terrasse, vous pouvez être certain de ne pas avoir besoin de vider votre portefeuille.

275, rue Hickson

Le Archway se veut un bar santé où vous pourrez commander un café et des gourmandises pour emporter, bruncher le week-end ou encore casser la croûte entre amis le midi et le soir. Vous y trouverez quelques bonnes bouteilles de vin à partager!

3683, rue Wellington

Pour une bonne bouffe inspirée de la cuisine du Cambodge, le restaurant Les Street Monkeys est un incontournable. Avec son décor trendy, ses cocktails savoureux et son coin épicerie... C'est une des adresses clés du quartier!

3625, rue Wellington

Le restaurant de cuisine indienne Nouveau Delhi se démarque par ses rideaux de velours, son ambiance chaleureuse et ses plats typiques et savoureux. En plus, c'est là que quelques scènes de la série Les Fourchettes ont été tournées.

3876, rue Wellington

Pour goûter à des bières provenant des quatre coins de la province, c’est à la boutique Maltéhops qu’il faut aller. Ici, vous pourrez vous entretenir avec de vrais connaisseurs et rapporter chez vous la crème de la crème des bières québécoises.

4817, rue Wellington

Le Janine Café est l'endroit par excellence où bruncher entre amis. Vous y trouverez des assiettes décadentes et savoureuses. Comme c'est une adresse très populaire, il n'est pas rare de devoir y faire la file avant de pouvoir y manger. Pas de panique, puisque votre brunch sera si bon que vous oublierez tout une fois votre assiette devant vous!

3900, rue Wellington

Si vous voulez boire un bon café, manger un copieux brunch et instagrammer le tout, alors c’est à la Station W qu’il faut vous rendre. Le décor épuré saura certainement charmer les amateurs de photographie culinaire.

3852, rue Wellington

Pour les amateurs de bière qui vivent à Verdun, la microbrasserie Bénélux est un arrêt obligatoire. Par temps de grandes chaleurs, on se donne rendez-vous sur la magnifique terrasse.

4026, rue Wellington

Beba est un petit restaurant qui sert des plats inspirés de la cuisine d'Espagne, d'Italie et d'Argentine. L'ambiance intime et familiale est parfaite pour une soirée en amoureux ou entre amis.

3900, rue Éthel

Vous tomberez indéniablement en amour avec le Restaurant Pigor et son petit côté festif. On y retrouve des plats à partager, des huîtres fraîches, un barbecue, des vins nature et de la bonne musique. Vous aimerez tellement votre expérience que vous risquez de commander un verre de trop!

3780, rue Wellington

La «Ru'Well» se trouve entre le restaurant Palco et le Dollorama. Elle est accessible par la promenade Wellington.

Depuis 2017, Audacieuse Vanille propose des pâtisseries véganes, sans gluten et sans soya, concoctées avec des ingrédients 100% naturels, et si possible, locaux, écologiques et équitables. Le résultat est tout simplement délicieux!

3910, rue Wellington

Pour un cornet savoureux et «instagrammable», c'est à la crèmerie Boboule qu'il faut vous rendre. Vous ne serez pas déçu!

4640, rue Wellington

La boutique Réunion est la place parfaite où faire des trouvailles déco locales, trouver des cadeaux de dernière minute ou simplement pour se gâter.

4750, rue Wellington

L'équipe derrière Street Monkeys a lancé dernièrement un petit comptoir de nouilles cambodgien où se poser pour un lunch coloré et savoureux. Vous y trouverez une belle sélection de vins natures, quelques sandwichs ainsi qu'un coin épicerie remplie de trouvailles!

3866 rue Wellington

