22 restaurants et bars avec une salle privée où célébrer votre prochain party

Vous avez décroché la lourde tâche de devoir organiser le party de Noël du bureau? Le bachelorette de votre meilleure amie? Le 30e anniversaire de votre douce moitié? Pas de panique!

Pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, Silo 57 a dressé une liste des endroits dans la métropole où vous serez certains de ne pas être déçus.

Vous n'avez qu'à choisir celui qui correspond à ce que vous cherchez!

Voici donc 22 salles privées à réserver pour votre prochain party!

Situé sur la rue Saint-Denis, Le Ibéricos Taverne à Tapas Espagnoles se spécialise dans la cuisine espagnole. Le deuxième étage du restaurant est entièrement destiné à la location. Jusqu'à 50 personnes peuvent s'installer confortablement dans cet endroit qui saura vous transporter en Espagne.

Nombre de places: Jusqu'à 50 personnes

Salle privée: Vous pouvez louer le deuxième étage du restaurant

Adresse: 4475, rue Saint-Denis, Montréal

Le charmant petit restaurant propose une cuisine réconfortante et gourmande. Mac n' cheese, poulets frits et ambiance un brin rétro y sont au rendez-vous! Si vous choisissez d'y célébrer un évènement spécial, sachez qu'il est possible d'opter pour une table d'hôte entre 35$, 45$, 55$, 65$ et 75$.

Salle privée: Vous pouvez louer le restaurant au complet à partir de 28 personnes

Adresse: 6704, rue Clark, Montréal

Ce charmant bar à tapas est certainement un très beau resto où faire la fête entre amis. Situé au cœur du Mile-End, le Taza Flores possède un lounge privé où vous pourrez avoir un peu plus d'intimité!

Nombre de places: Capacité maximale de 80 personnes

Salle privée: L'endroit possède un lounge privé qui peut accueillir jusqu'à 16 personnes

Adresse: 5375, avenue du Parc, Montréal

Le magnifique bar à vin Pullman, situé sur l'avenue du Parc est un très bel endroit pour un rendez-vous en amoureux. Toutefois, l'espace peut se transformer en véritable lieu festif si vous choisissez d'y organiser votre prochain évènement. Des formules cocktail dînatoire clé en main sont disponibles. À noter que l'espace lounge possède aussi un projecteur et un micro!

Nombre de places: De 10 à 150 personnes

Salle privée: Salles privées et semi-privées allant jusqu'à 150 convives

Adresse: 5375, avenue du Parc, Montréal

Ce restaurant à l'esprit ludique et sans prétention offre une des meilleures tables de la ville. Le chef Cherles-Antoine Crête offre une cuisine décomplexée et audacieuse. Saumon confit, sashimi de boeuf, cavatelli et poulet prit, tartare de truite et popcorn. Vous ne resterez pas indifférent devant tout ce que le Montréal Plaza a à offrir.

Nombre de places: 80 places

Salle privée: Oui, une salle privée est disponible dans le restaurant

Adresse: 6230, rue Saint-Hubert, Montréal

Ce magnifique restaurant italien est un bel endroit où souligner un évènement important. Situé sur la rue Sherbrooke, le Ristorante Beatrice est l'une des adresses favorites des futurs mariés qui veulent célébrer leurs noces en toute simplicité.

Nombre de places: La salle principale peut accueillir jusqu'à 140 personnes et le jardin jusqu'à 200 personnes

Salle privée: Deux salles privées qui accueillent les réservations de 10 personnes ou plus

Adresse: 1504, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Les amateurs de fruits de mer se réjouiront d'apprendre que ce populaire restaurant du Mile-End possède une salle privée disponible pour la location. Le tout dans un décor plus qu'éléguant signé par Zébulon Perron.

Nombre de places: La salle principale peut accueillir de 20 à 30 personnes

Salle privée: Le restaurant possède une salle semie-privée

Adresse: 5159, avenue du Parc, Montréal

Le McKiernan Luncheonette possède un fabuleux espace ouvert où il est facile de s'imaginer faire la fête. L'endroit possède aussi un service de traiteur qui ne déçoit pas puisqu'il s'agit d'un des projets des propriétaires du Joe Beef, du Liverpool House et de la Maison Publique. Il est possible d'y célébrer des évènements spéciaux et de louer toute la salle.

Salle privée: Possibilité de louer la salle

Adresse: 5524, rue Saint-Patrick, Montréal - suite 200

Pour un voyage dans le temps ou pour une célébration simple qui ne vous demandera pas de redécorer toute la salle, c'est au Bar George que vous devriez réserver. Le magnifique espace se spécialise en cuisine britannique et possède 7 salles privées et semi-privées.

Nombre de places: Le nombre de places dépend de la salle que vous louez. Consultez leur site web pour tous les détails.

Salle privée: Vous avez le choix parmi 7 salles privées et semi-privées à l'étage comme au rez-de-chaussée

Adresse: 1440, rue Drummond, Montréal

Si vous avez envie d'un party simple avec des bouchées de nachos, de grilled cheese, de mac n' cheese et des pichets de bières, c'est au Fitzroy que vous devriez aller. L'espace situé à deux pas de métro Mont-Royal possède des tables de billards et de belles banquettes en velours.

Nombre de places: 16 places autour du bar, 52 places assises dans les deux salons, 66 places assises sur la mezzanine (en salle ou au bar).

Salle privée: Oui, parfaite pour les groupes de 50 personnes et plus. Elle est également dotée d'un projecteur mural.

Adresse: 551, avenue Mont-Royal Est, Montréal

Le Kampaï Garden possède un design très «instagrammable». Vous y trouverez une carte de cocktails décadents, un menu de bouchées d'inspiration asiatique, des tables de billard, une terrasse, des sofas, des banquettes... Pas de doute, c'est un très bel espace où faire la fête!

Nombre de places: 200 places assises et une capacité de 650 personnes

Salle privée: Il est possible de réserver un espace semi-privé pour votre groupe

Adresse: 1616, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Le Jatoba est un très bel endroit pour célébrer une occasion spéciale. Le décor sublime de sa terrasse intérieure vous charmera certainement. Côté bouffe, ce sont des plats d'inspiration japonaise que vous pourrez déguster accompagné d'une bonne bouteille de vin.

Nombre de places: 100 places assises incluant les bars et 150 en formule cocktail

Salle privée: Terrasse quatre saisons pouvant accueillir 60 personnes en formule assise et 100 en cocktail dînatoire

Adresse: 1184, place Phillips, Montréal

Amateurs de raclette, ce restaurant de type «apportez votre vin» est pour vous! Idéale pour une célébration en famille ou encore un souper de Noël entre amis, la salle privée située à l'arrière du restaurant peut accueillir entre 20 et 25 personnes.

Nombre de places: Le restaurant peut accueillir 90 personnes dans la salle principale

Salle privée: Oui, la salle privée à l'arrière peut accueillir de 20 à 25 personnes

Adresse: 1059, rue Gilford, Montréal

Pour une soirée intime et unique, sachez que la salle privée du restaurant Le Diplomate est une belle expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Pouvant accueillir une dizaine de chanceux, cette salle de réception est donc idéale pour les anniversaires ou les célébrations spéciales. Vous pouvez y choisir parmi un menu unique et adapté à vos goûts.

Salle privée : La salle privée peut accueillir des groupes de 9 à 24 personnes

Adresse: 129, rue Beaubien Ouest, Montréal

Le magnifique restaurant Monarque possède une salle équipée pour vos partys privés. En plus d'être insonorisée, intime et discrète, la salle du Monarque possède sa propre cuisine et une équipe de serveurs spécialement dédiés à vous assister durant la soirée.

Salle privée: 32 personnes assises ou encore 45 personnes en mode cocktail dînatoire

Adresse: 406, rue Saint-Jacques, Montréal

Le restaurant et café Perles & Paddock est tout simplement sublime et la nourriture y est savoureuse. Café de jour, bar à tapas le soir, le Perle & Paddock possède un bel espace privé entièrement vitré ce qui offre une belle luminosité à la salle.

Salle privée: Des groupes de 9 à 32 personnes

Adresse: 403, rue Des Seigneurs, Montréal

La magnifique salle privée du SeaSalt & Ceviche risque de faire jaser les convives! L'endroit est tout simplement WOW! Vous aurez aussi droit à des tables d'hôte à différents prix.

Salle privée: La sunset room peut accueillir 70 personnes assises

Adresse: 351, place Royale, Montréal

Les amoureux des pâtes fraîches et de pizzas au four à bois seront certainement ravis d'apprendre qu'il est possible de réserver le deuxième étage au grand complet de ce magnifique restaurant.

Salle privée: Le deuxième étage peut se privatiser

Adresse: 381, avenue Laurier Ouest, Montréal

En cas de doute, l'Auberge Saint-Gabriel est toujours une valeur sûre pour l'organisation d'un évènement, quel qu'il soit. Avec son décor cozy, mais sophistiqué, vous aurez certainement envie de vous vêtir de plus belles paillettes et de votre fausse fourrure pour y faire la fête.

Nombre de places: Le nombre de places dépend de la salle que vous louez. Consultez leur site web pour tous les détails.

Salle privée: Vous avez le choix parmi plusieurs salles privées

Adresse: 426, rue Saint-Gabriel, Montréal

Il est possible de louer une partie ou encore l'ensemble du Crew Collective Café, qui se situe en fait dans une ancienne banque. Son décor à couper le souffle laissera certainement vos invités sans voix. Un service de traiteur y est disponible ainsi que des projecteurs et micros.

Nombre de places: De 6 à 300 personnes selon l'espace que vous louez

Salle privée: Vous avez le choix parmi plusieurs salles privées et semi-privées

Adresse: 360, rue Saint-Jacques, Montréal

Le Furco possède désormais une salle privée où accueillir les fêtes entre amis ou collègues. L'endroit est très cozy et le look «art déco» du local vous charmera certainement. Côté bouffe et alcool, sachez que le Furco possède une belle carte de vins bio et nature et qu'il est possible de commander quelques plats à partager!

Salle privée: Oui

Adresse: 425, rue Mayor, Montréal

Il est possible de louer la salle complète de cette microbrasserie du Plateau. Projecteur, micro et bonnes bières vous y attendent. Il est même possible de jouer au babyfoot et de manger sur place!

Salle privée: Possibilité de louer tout le bar (90 assis / 200 debout)

Adresse: 1562 avenue Mont-Royal E, Montréal

