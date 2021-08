7 endroits où observer les Perséides (et faire des vœux) au Québec

Partager







Allez chercher votre chaise pliante, une couverture et votre partenaire de road trip préféré, c’est le temps des Perséides!

Cet été, la fameuse pluie d’étoiles filantes sera à son apogée dans la nuit du 11 au 12 août, mais elle durera tout le mois d'août. Vous pouvez donc en profiter pour organiser un week-end hors de la ville afin d'assister à ce spectacle.

Voici donc 7 endroits où aller pour observer les Perséides cet été!

Situé dans une réserve internationale de ciel étoilé (une zone où l’on se bat contre la pollution lumineuse), le parc national du Mont-Mégantic abrite l’observatoire astronomique le plus puissant du Canada. Cette année, en raison de la pandémie, les visiteurs sont invités à réserver leur place d'avance afin de pouvoir s'y rendre.

Pour observer les Perséides au Mont-Mégantic, c'est par ici.

2. Le reste de la réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic

Sherbrooke ainsi que les 35 municipalités des MRC du Haut-Saint-François et du Granit (East Angus, Piopolis, etc.) sont aussi situées dans les limites de cette réserve. Allez rouler dans le coin, spottez les haltes routières et appréciez!

Une publication partagée par Danielle Negri (@danielleknegri) le 7 Août 2017 à 17h10 PDT

Il est possible de passer la nuit au sommet du mont Sutton. À 840 m, vous serez un peu plus près des étoiles. Sites de camping en haut des pentes de ski, abris rustiques ou dortoirs pour randonneurs sont à votre disposition.

Réservez votre nuit ici.

L'Observatoire du Mont Cosmos ne tient aucune activité cette année pour l'observation des Perséides mais le site demeure accessible par les sentiers de la montagne pour ceux qui voudraient s'offrir une belle vue pour regarder le spectacle. Comme c'est un terrain privé de l'Université Laval, aucun rassemblement (maximum 20 personnes) ne sera toléré.

Dans les environs de cet hôtel original, à proximité du spa Balnea de Bromont, vous verrez sûrement les étoiles mieux qu’en pleine ville. Et si le ciel est couvert, vous retournerez simplement profiter de votre studio ou des salons communs.

Tous les détails du Beatnick ici.

Amateurs de plein air, partez en canot et installez votre tente sur une île au beau milieu du réservoir du Poisson Blanc. Vous aurez la paix pour guetter les étoiles. Il faut réserver son site.

Une publication partagée par Parc régional du Poisson Blanc (@parcpoissonblanc) le 17 Juil. 2018 à 7 :47 PDT

Tous les détails du site du Poisson Blanc ici.

Une étendue d’eau de 1000 km2, ça en fait, du ciel dégagé! Au parc national de la Pointe-Taillon, on peut faire du camping directement sur la plage, à deux pas du lac Saint-Jean.

Tous les détails ici!

• À lire aussi: Road trip au Lac-Saint-Jean: 21 choses à faire lors de votre prochain voyage

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s