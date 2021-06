10 vêtements tendance à voler dans la garde-robe de votre père

Partager







Vous ne le saviez peut-être pas, mais votre papa est plus tendance que jamais.

En effet, plusieurs tendances du moment sont en lien avec «dad swag». Pensez à un père de famille des années 90 qui tire ses bas blancs bien haut dessus de ses sneakers et rentre son T-shirt à logo dans ses Levi’s 501.

Question d’être dans le ton, voici 10 items à piquer à votre papa dès aujourd’hui:

1. Ses souliers de course

On s'inspire d'un papa en vacances en enfilant une paire de Nike, New Balance ou de Reebok aux airs vintage. Et plus les sneakers sont volumineux, mieux c'est!

• À lire aussi: 8 sneakers blancs pour remplacer les Air Force 1 de Nike

2. Ses chemises

«Over sized» et parfaitement usées, les grandes chemises peuvent autant être portées en robes, que rentrée dans des jeans ajustés. On adore le look décontracté, et le confort!

3. Ses jeans

Taille haute, couleur uniforme exempte de délavé, coupe ample au niveau des jambes, mais plus ajustée aux cheville : c’est ce qu’on appelle des «dad jeans» purs et durs. Papa en a sûrement une paire en trop. Sinon, direction friperie!

• À lire aussi: Découvrez la nouvelle tendance jeans, le «dad jeans»

4. Sa ceinture

C’est le partenaire idéal des «dad jeans». Choisissez-la de préférence avec une boucle originale et portez la avec un chandail «cropped» ou rentré dans votre pantalon pour la mettre en valeur!

5. Son sac banane

Un autre cas où la fonction rencontre l’esthétisme. Le sac banane fait grimper le facteur «swag» de n’importe quelle tenue tout en vous permettant de traîner vos effets personnels, et ce, sans encombrer vos mains.

6. Ses t-shirts à logo

Que ce soit une marque très années 90 comme Nautica, Tommy Hilfiger ou Guess, ou tout simplement un logo qui fait rétro, les vieux t-shirts sont une source infinie de morceaux très tendance.

7. Ses polos

Rien de mieux qu'un grand polo, à manches longues ou courtes, coupé en crop top, pour un look «casual chic». Cela donne aussi un petit côté sportif tout à fait tendance!

8. Sa veste en jeans

Pour vous faire un beau look «Canadian tuxedo», jetez votre dévolu sur une veste en denim aux épaules larges, style années 90. À agencer sans retenu à vos «dad jeans» et vos T-shirts à logo rétro.

9. Ses cotons-ouatés de touriste

Rien de mieux pour se rappeler ses belles vacances dans le Maine qu’un sweatshirt orné des mots Old Orchard Beach. Faites comme papa et soulignez vos voyages avec un beau «crew neck» rappelant votre destination favorite.

10. Ses casquettes vintage

Encore une fois, les logos des années 90 ont la cote. Pour ce qui est des modèles, privilégiez les casquettes moulées de coton souple avec un logo à l'allure «old school».

C'est papa qui sera fier!



Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s