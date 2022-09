17 activités gratuites à faire en septembre pour tous ceux qui ont (trop) dépensé cet été

Partager







Le mois de septembre est l’un des plus beaux mois de l’année : pas trop chaud, pas trop froid, vous pouvez enfin traîner votre chum ou votre blonde aux pommes et pour au moins mille autres raisons, septembre est agréable.

Mais septembre rime aussi avec fin des vacances (ça ne rime pas vraiment, mais on se comprend).

Si vous êtes de ceux et celles qui ont tout dépensé durant les dernières semaines, vous serez heureux d’apprendre qu’il est possible de finir l’été en beauté, grâce à ces 17 activités gratuites:

1. Danser sur une playlist de feu à Aire Commune | 8 septembre

L’été est loin d’être terminé pour la belle gang d’Aire Commune. Le 8 septembre prochain, un 5 à 7 à thématique «throwback» aura lieu sur l’Esplanade Louvain. Il n’y a rien de mieux pour fêter la rentrée. L’entrée est gratuite et une promo 2 pour 1 sur le Paloma de Comont Distillerie s’appliquera jusqu’à 19h.

2. Assister à une projection en plein air | 8 septembre

Le film documentaire Comme une vague sera diffusé en plein air gratuitement le 8 septembre prochain au Phare culturel de Verchères. La projection aura lieu près du Quai et dans la caserne au 532, route Marie-Victorin en cas de pluie.

3. Visiter un site de la Sépaq | 10 septembre

Vous pourrez visiter gratuitement les sites de la sépaq ce samedi 10 septembre dans le cadre de la traditionnelle Journée des parcs de la Sépaq.

4. Participer à une marche de corgi | 10 septembre

Suite au succès de la première édition du Corgi Pawty en 2021, vous êtes invités à nouveau le samedi 10 septembre à 13h (remis au 11 septembre en cas de pluie) pour une marche de corgi. L’événement est présenté dans le cadre du Marché de rue Shoni 2022. Le point de départ se fera au parc à chiens Percy-Walters (40, avenue Mcgregor, Montréal). Ensuite, une parade sur la rue St-Catherine vers un Boombox géant devant le collège Lasalle. Si vous souhaitez participer en tant que spectateur, toutes les informations sont ici. Sinon, inscrivez votre corgi ici.

5. Participer à La Bohème dans le Mile-End | 10 septembre et 18 septembre

Le Marché des Possibles est de retour à L'Entrepôt 77 dans le Mile-End avec une programmation tout feu tout flamme et...gratuite! Les initiatives citoyennes locales, un marché offrant des produits gourmands, des créations d’artistes et d’artisans locaux, une buvette et un biergarten en plein air, des activités familiales, de la musique, du cinéma, et plus encore seront mis de l’avant.

6. Aller voir un concert à l’Escogriffe | 16 septembre

Rick et les Bons Moments souligne la sortie de son deuxième album avec un concert gratuit à l’Escogriffe sur Saint-Denis le vendredi 16 septembre prochain. Les billets sont gratuits, sur réservation. Les portes ouvrent à 19h.

7. Boire trop de café au Barista Fest | 24 septembre

Amateurs et amatrices de café, encerclez bien la date du 24 septembre à l’agenda pour ne pas manquer le Barista Fest. Organisé par l’entreprise Barista, l’événement se veut une célébration du café. Pour l’occasion, plusieurs masterclass gratuites seront offertes et plusieurs gratuités seront de la partie. Pizza de chez Morso Pizza, cafés, sacs cadeaux distribués aux 50 premières personnes sur place, bar à affogatos et plusieurs promotions seront au rendez-vous. Des cocktails caféinés préparés avec du Cremaglace et du Rhum Sainte-Marie seront servis sur place de 12h à 15h.

111, rue de Louvain Ouest, Montréal

8. Aller bouquiner dans une librairie | quand vous voulez

Si vous avez envie de prendre un moment pour vous, songez à visiter une librairie près de chez vous et bouquinez un bon coup. Le temps risque de s’arrêter.

9. Faire une visite guidée du centre-ville de Montréal | quand vous voulez

Pourquoi ne pas jouer les touristes le temps d’une journée ce mois-ci? Des visites gratuites présentées grâce au soutien de Montréal centre-ville sont offertes en septembre. Les visites durent deux heures et conduisent dans les rues du centre-ville et dans la fameuse «ville souterraine». La visite se conclut au Time Out Market. Il n’y a pas meilleur lieu pour goûter à l'excellente cuisine de la ville. Réservations requises, places limitées.

10. Aller au vernissage de Ursule Lamontagne au café Léo | quand vous voulez

Les œuvres de l’artiste Ursule Lamontagne ornent présentement les murs du café Léo à Montréal. Vous pouvez vous y arrêter pour les admirer et peut-être acheter un print pour 35$ seulement.

Café Léo

1215, rue Berri, Montréal

11. Célébrer la fin de l’été au Village au Pied-du-Courant | quand vous voulez

On ne se tanne jamais d'aller au Village au Pied-du-Courant et l'été est loin d'être terminé. Pour prolonger la belle saison, les partys sont au rendez-vous au bord du fleuve. Au programme: danse, musique, cocktails, bonne bouffe et plage. L'entrée est gratuite!

12. Faire les vendanges au Vignoble Saint-Thomas | quand vous voulez

Le Vignoble Saint-Thomas dans Lanaudière propose des journées gratuites de vendanges. Pour y participer, suivez leur page Facebook afin d’y repérer les moments où le public est invité à se joindre à l’équipe de vendangeurs, suivant l’humeur de Dame Nature. Une bouteille de vin vous sera également offerte gratuitement! Réservation requise.

13. Admirer la vue imprenable sur la ville au belvédère du Mont-Royal | quand vous voulez

Profitez de la belle température pour vous balader avec chéri.e et admirer les arbres qui changent de couleur. Une sortie romantique qui ne vous coûtera rien!

14. Flâner au Marché asiatique du Quartier chinois | quand vous voulez

Le Marché asiatique occupe la Place des Souhaits du Quartier chinois ( installé au coin des boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque) jusqu’au 2 octobre. Le rendez-vous est donc lancé du jeudi au dimanche pour une balade et pour faire quelques trouvailles culinaires (moyennant des frais). L’admission sur le site est gratuite.

15. Passer la soirée dans l’oasis cachée au coeur d'Hochelaga | quand vous voulez

Le Jardin de la Pépinière offre un lieu unique à Montréal où il fait bon s’y installer en fin de journée en bonne compagnie. L’entrée est gratuite.

Jeudi au vendredi de 15h à 21h

Samedi de 14h à 21h

Dimanche de 14h à 20h

3081, rue Ontario E, Montréal

16. Assister à l’exposition de Yayoi Kusama au Centre PHI | quand vous voulez

Pour célébrer le quinzième anniversaire de la Fondation PHI, l’entrée de l’exposition de Yayoi Kusama :Dancing Lights That Flew Up To The Universe est offerte gratuitement. Voilà l’occasion parfaite pour se photographier dans les installations illuminées et vivre une véritable immersion. L'entrée est gratuite, mais il faut réserver sa plage horaire avant d'y aller.

17. Faire le plein d’art public | quand vous voulez

L’art thérapie s’empare des ruelles du centre-ville de Montréal grâce au projet Murelles. Rendez-vous à la ruelle Peel (coin Peel et Sainte-Catherine) et à la ruelle Stanley (coin Stanley et Sainte-Catherine) pour profiter des installations et des nouvelles œuvres.

