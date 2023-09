La maison hantée la plus terrifiante de Montréal est bientôt de retour

Partager







Pour une troisième édition cette année, le Festival de l’horreur Malefycia débarque en ville et aura comme mandat d’en faire frissonner plus d’un.

Pour vous donner une petite idée, voici leur vidéo promotionnelle de l'année dernière:

Vous avez la chienne? Parfait.

Cette année, le concept sera quelque peu différent. L'événement immersif est titré V7CE et dénoncera les tabous à travers les sept péchés capitaux. V7CE, un événement intrigant qui entraînera les participants dans un voyage fascinant à travers les profondeurs des vices humains.

Chaque péché sera exploré sous différents angles, offrant ainsi aux visiteurs une compréhension approfondie de leur impact sur la société et sur eux-mêmes.

Voici un aperçu de ce qui vous attend:

Vous aurez tantôt envie de rire ou de pleurer, vous serez certainement mal à l’aise et n’aurez certainement plus de voix à la fin du parcours puisque vous aurez trop crié. Cette maison de l’horreur vous sort complètement de votre zone de confort. On vous aura averti!

Si votre curiosité dépasse votre peur, nous vous conseillons de laisser de côté vos talons hauts et votre veston chic, vous allez vous salir, même si vous ne le voulez pas.

Poules mouillées, s’abstenir.

Pour vous procurer des billets, c’est par ici. 18 ans et plus.

77.00$ (pour la plage horaire de 19h) – 87.00$ (pour les autres plages horaire)

Du 6 au 29 octobre

6945 avenue du Parc, Montréal

Ne manquez pas ces vidéos:

s