7 activités à faire ce weekend pour ceux qui ne veulent rien savoir de l’Halloween

Il y a deux types de personnes. Ceux qui adorent l’Halloween et ceux qui préfèrent Noël.

Si vous faites partie de la seconde catégorie, sachez que vous ne serez pas obligé de rester chez vous ce weekend... Eh non! Silo 57 a remué ciel et terre pour vous trouver au moins 7 activités qui ne requièrent aucun costume.

Voici 7 activités qui n’ont rien à voir avec l’Halloween à faire ce weekend:

1. Fabriquer sa couronne automnale chez Miss Boon

La boutique végétale Miss Boon offre un atelier de confection de couronne d’eucalyptus et autres verdures fraîches et séchées. Cette séance vous permettra d'apprendre les techniques de création de couronne afin d’en réaliser plus chez vous.

30 octobre - il faut réserver et payer 59,95$

Tous les détails (et la réservation) ici.

2. Goûter aux trois lattés d'automne du café Paquebot

Le Paquebot offre trois boissons chaudes automnales qui ne sont pas un «pumpkin spice latte»! Ce sont plutôt des boissons aux saveurs de gâteau aux carottes, miso vanille et curry que les clients peuvent commander. Si vous avez quand même un peu envie de citrouille épicée, sachez que le café propose un Kombucha à la citrouille, au rooibos et aux épices!

Plus de détails ici.

3. Manger une tonne d'huître pour Oystermania

Le festival Oystermania se termine ce dimanche 30 octobre alors c'est le temps de sortir se bourrer la face d'huître à prix réduit dans les restaurants participants.

Tous les détails ici.

4. Danser au Newspeak au show de MARK FARINA & Max Hébert

Fuyez les partys d'Halloween qui demande de se costumer et optez plutôt pour un vendredi soir au Newspeak à danser aux sons des DJs MARK FARINA et Max Hébert.

28 octobre

Détails et achat de billet ici.

5. S'initier au «tufting»

Le «tufting» est la nouvelle tendance DIY de l'heure. C,est en fait une technique de piquage de fils de laine à travers une toile. Le studio montréalais Tututu Space offre des séances de «tufting». Pourquoi ne pas réserver une plage horaire ce week-end pour fuir l'Halloween et peut-être commencer à créer vos cadeaux de Noël?

Plus de détails ici.

6. Prendre une dernier verre sur la Terrasse William Gray

La terrasse de l'hôtel William Gray dans le Vieux-Port termine sa saison le 30 octobre. C'est donc votre dernière chance week-end d'aller boire un verre entre BFF et casser la croûte avec une jolie vue sur le Vieux-Montréal.

Plus de détails ici.

7. Admirer l'oeuvre Contre-espace du Musée des beaux-arts de Montréal

Jusqu'au 27 novembre, la façade du pavillon Michal et Renata Hornstein devient une toile sur laquelle se dessine un paysage fait de lumière électronique et numérique. Comme il annonce beau ce week-end, prévoyez une promenade dans le centre-ville et faites un crochet devant le MBAM pour voir cette oeuvre en action.

Plus de détails ici.

