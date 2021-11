31 activités à faire d’ici le temps des Fêtes pour ceux qui tripent trop sur le mois de décembre

Partager







Le 1er décembre approche dangereusement. Le magasin de la piasse est rempli de gugusses rouges et vertes et Starbucks a sorti son menu des Fêtes. Ça sent la menthe poivrée dans les centres d’achat... Pas de doute, le temps des Fêtes est à nos portes.

Lors de l’écriture de ces lignes, il reste exactement un mois avant que le père Noël se pointe le bout du nez. Juste un mois ! Le décompte est lancé.

Ne reculant devant rien, l’équipe de Silo 57 a décidé de vous concocter un agenda bien rempli pour que vous ne voyiez pas le temps passer entre la grisaille de novembre et les glitters du temps des Fêtes.

Voici donc 31 activités festives à réaliser d’ici Noël:

La gâterie parfaite pour se préparer à la frénésie des Fêtes. Essayez aussi le délicieux moka à la menthe. Miam!

2. Faire le tour des friperies pour trouver le parfait «Ugly Christmas Sweater»

Un essentiel! Cette année, osez le seconde main afin de trouver votre chandail de Noël parfait. Des trouvailles inusitées sont à prévoir.

Le site Cavaland propose des nuitées sur son parc équestre. Vous vous plairez à dormir dans une adorable bulle en pleine nature.

Les candlelight concerts s'érigent dans les hauts lieux de Montréal. Un spectacle de Noël est disponible lors du temps des Fêtes et met de l'avant le meilleur de Tchaikovsky à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours.

Pour fuir le stress et la folie des Fêtes le temps d'un après-midi, offrez-vous un moment de détente au Bota Bota.

6. Aller boire un verre festif dans ce bar de Noël

Les amateurs du temps des Fêtes ne peuvent passer à côté de ce bar éphémère qui recréé à merveille l'incroyable esprit des Fêtes.

Juste avant l'arrivée officielle de la neige, profitez-en pour réaliser une toute dernière randonnée avant d'avoir à sortir les raquettes.

En prévision de votre party de bureau, offrez-vous une nouvelle tête grâce aux conseils et astuces des stylistes de ce salon du Vieux-Montréal.

Transportez-vous en Roumanie grâce à ce petit comptoir du Plateau-Mont-Royal qui sert, depuis peu, des spécialités roumaines.

10. Aller jouer au bowling au salon de quilles Darling

Il n'y a rien de mieux qu'une soirée au bowling pour créer des souvenirs. Rassemblez votre gang et enfilez les plus souliers pour une incroyable soirée bowling.

Il n'y a pas meilleur endroit qu'un marché de Noël pour faire des trouvailles. C'est le moment de faire le plein de cadeaux pour vos amis et votre famille.

Partir à New York sur un coup de tête? Pourquoi pas! Tous les ans, l'illumination du gigantesque arbre de Noël marque le début du temps des Fêtes.

L'offre en bûches de Noël est aussi épatante année après année. Des bûches glacées, des bûches au chocolat complètement décadentes et des bûches au miso sont disponibles dans les différents commerces.

Les soirs de décembre se terminent si bien au cinéma. Profitez-en pour découvrir une nouveauté québécoise.

15. Faire une excursion culinaire à Gatineau

Parce que oui, il existe de bons restos ailleurs qu’à Montréal. L'offre culinaire de la belle ville de Gatineau vaut le détour.

16. Peaufiner sa playlist de Noël

Lors des journées popote, des longues balades en voiture ou de la décoration de votre sapin de Noël, il est indispensable d'avoir une bonne playlist sous la main.

17. Aller tester les nombreux restos du Time Out Market Montréal

Cette halle gourmande du centre-ville propose le meilleur de la gastronomie à Montréal. Vous trouverez des brunch copieux du Passé Composé, la délicieuse soupe du restaurant Red Tiger et bien plus.

18. Bruncher le dimanche au restaurant Barley

Voici l'occasion rêvée de se gâter avec les célèbres pancakes et les cafés aux céréales du Barley.

Située juste derrière La Maison Pépin, cette adorable ruelle est tout simplement féérique. Profitez de l'occasion pour faire des trouvailles déco à la boutique et arrêter manger un croissant à L’Amour du Pain tout près.

Le fleuve, l'amphithéâtre, les restaurants et le Parc de la Mauricie ne sont que quelques bonnes raisons de prendre la route vers Trois-Rivières prochainement.

La 18e édition du SOUK se déroulera du 1er au 5 décembre 2021 à la Place Ville Marie. L'événement promet une programmation enlevante ainsi qu'une opportunité en or de faire des emplettes pour le temps des Fêtes.

La glace de l'Atrium 1000 au centre-ville de Montréal est un indispensable de la belle période des Fêtes.

23. Prendre le thé au salon de thé Cardinal

Ouvert la fin de semaine, le salon de thé Cardinal propose une expérience unique qui saura vous transporter dans un tea house de Londres.

24. Participer à un atelier de confection de couronnes de Noël

Chaque année, quelques fleuristes et boutiques invitent les mordus des Fêtes à confectionner eux-mêmes leurs couronnes de Noël. Il n'y a rien de plus valorisant que de fabriquer soi-même cette sublime décoration.

25. Organiser une soirée raclette entre amis

Pommes de terre, fromages, charcuteries et bonne compagnie. Il n'y a rien de mieux qu'une soirée raclette pour se rassembler entre amis dès que le mercure baisse.

26. Passer la journée à écouter des films de Noël

Durant le temps des Fêtes, la programmation habituelle de Télé-Québec fait place à des classiques du cinéma québécois, des «petits bonshommes» qui ont marqué notre enfance et, bien sûr, Les Douze Travaux d'Astérix. Vous ne voulez pas manquer ça!

27. Se gâter avec une soirée huîtres

Toutes les occasions sont bonnes pour s'offrir un plateau de délicieuses huîtres. Accompagnées de citron, de mignonnettes et de tabasco, elles sont tout simplement parfaites.

Maintenant que le karaoké est de nouveau permis, il faut en profiter! Tout est permis, même les chansons de Noël.

29. Festoyer dans les différents parcs de Noël dans le Parc

Ces sites festifs situés à plusieurs endroits à Montréal sont parfaits pour s'imprégner de l'ambiance des Fêtes. Ne manquez pas les spectacles gratuits!

Les formules «Apportez votre vin» abondent à Montréal. Profitez d'une soirée bien arrosée pour célébrer la période la plus magique de l'année.

Un indispensable ! Ne manquez pas Casse-Noisette : le voyage de Clara du 9 au 28 décembre à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

