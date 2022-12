Où partir en décembre: les meilleures destinations voyage

Partager







Décembre n’est peut-être pas le moment idéal pour trouver des aubaines voyage, surtout si on mise sur la période des Fêtes, mais c’est un mois où les possibilités donnent vraiment des fourmis dans les pattes!

• À lire aussi: Flair Airlines : bientôt des vols à 49 $ à partir de Québec

On peut aussi bien skier dans les Alpes que flâner sur les plages des Caraïbes ou arpenter les marchés de Noël européens. À moins qu’on trimballe son sac à dos sous le soleil de l’Asie ou de l’Amérique latine?

Voici quelques options.

1. La Jamaïque



Température moyenne entre 22°C et 32°C

Au moment d’écrire ces lignes, il fait 29°C à Montego Bay, deuxième plus grande ville de la Jamaïque, et ça va ressembler à ça jusqu’à la fin décembre!

Épargnée par les ouragans Irma et Maria, la patrie de Bob Marley offre des plages, des «tout inclus» et de petits hôtels historiques intacts aux visiteurs. Idéalement, on y va avant la mi-décembre pour profiter des prix de la basse saison.

2. Innsbruck, dans les Alpes autrichiennes



Température moyenne entre 1°C et -7°C

Encerclée de sommets de 3000 m, la capitale du Tyrol a accueilli les Olympiques d’hiver deux fois et ses stations de ski ferment à peine quelques semaines par année. Pas d’inquiétude, il y aura de la neige pour skier.

En décembre, on profite aussi des marchés de Noël dans le centre historique. Et puis, Innsbruck est une ville universitaire, alors pas d’inquiétude non plus concernant le choix de bars, cafés, restos, après-ski et partys en montagne. (Un de nos récents coups de coeur européen!)

3. Tel-Aviv, en Israël

Température moyenne entre 11°C et 19°C

Nightlife endiablé, gastronomie réputée, cafés et galeries d’art branchés, plages urbaines... Tel-Aviv séduit rapidement les voyageurs. Il y fait en moyenne 20°C le jour en décembre et elle n’est qu’à une heure de route de Jérusalem, qui se remplit de pèlerins chrétiens à Noël.

Il est cependant recommandé d'éviter tout voyage dans la bande de Gaza en raison du conflit qui persiste entre Israël et les groupes terroristes installés dans la bande de Gaza, comme le Hamas et de la possibilité d’une reprise des hostilités armées.

4. Carthagène, en Colombie

Température moyenne entre 26°C et 32°C

Carthagène des Indes attire de plus en plus de voyageurs depuis que la sécurité s’est améliorée en Colombie. Elle est considérée comme l’une des plus belles villes coloniales de l’Amérique latine. Elle a aussi un côté branché qui lui vaut d’être parfois comparée à Miami.

En décembre, il fait autour de 30°C en moyenne. La ville est sur la côte caraïbe du pays, mais ses plages n’ont pas particulièrement bonne réputation. Pour cela, l’archipel de San Andrés a bien meilleure presse.

5. Le sud de Lombok, en Indonésie

Température moyenne entre 23°C et 29°C

Lombok est la voisine de Bali. Le sud de cette île offre une succession de baies et de plages sauvages magnifiques, à découvrir en scooter. La région n’est pas très développée d’un point de vue touristique et certains disent qu’elle ressemble à la Bali d’autrefois. Le lieu de rencontre des backpackers et des surfeurs est le village de pêcheurs de Kuta.

Décembre est considéré comme la basse saison à Lombok - à l’exception du temps des Fêtes -, ce qui est avantageux pour le prix des hôtels. C’est aussi la saison des pluies, mais ces dernières ne durent généralement pas longtemps.

6. Vail, Colorado

Température moyenne entre -14°C et -12°C

Pour les amateurs de ski (ou de ski de chalet), le Vail au Colorado fait partie de ces endroits à visiter au moins une fois dans sa vie. Pour profiter des meilleures conditions de neige, il faut miser sur décembre à mars pour des vacances.

Vail Ski Resort et le Beaver Creek Resort sont deux centres à proximité de Denver. Bon ski!

7. Tallinn, Estonie

Température moyenne entre -5°C et 1°C

La capitale de l'Estonie brille de mille deux en décembre. Vous aurez l'impression d'être débarqués dans une carte postale. Cette destination est prisée à ce temps-ci de l'année pour son fameux Marché de Noël dans la vieille ville. C'est le lieu idéal pour plonger dans l'histoire, la culture et la riche gastronomie de ce pays de l'Europe du Nord.

Cette vieille ville date du 13è siècle et son caractère médiéval ajoute une certaine féérie au voyage. L'hiver est plutôt froid à Tallinn. Pensez à amener des vêtements chauds.

8. La Havane, Cuba

• À lire aussi: Cuba : 7 Airbnb à louer à La Havane pour un séjour complètement rétro

• À lire aussi: Top 5 des plages les plus paradisiaques de Cuba

Température moyenne entre 19°C et 27°C

Si vous en avez déjà marre du froid, vaut mieux faire ses valises pour s'envoler vers Cuba. Cette destination culturelle profite de grands festivals et de températures chaudes en décembre. Songez à faire une balade en voiture décapotable, à lézarder sur la plage et à mordre dans la culture de cette ville.

Il y a même une compétition de feux d'artifices dans le coin de Villa Clara durant la semaine de Noël.

À lire aussi:

• À lire aussi: Le truc ULTIME pour un accès à Internet facile et pas cher en voyage

• À lire aussi: Flair Airlines : bientôt des vols à 49 $ à partir de Québec

• À lire aussi: Quoi faire à Vancouver : 7 incontournables pour votre prochain voyage au BC

• À lire aussi: Voyage et road trip: 14 aubaines du Vendredi fou à ne surtout pas manquer

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos: