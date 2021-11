50 idées cadeaux pour votre amoureuse selon sa personnalité [2021]

Partager







La magie des Fêtes commence tranquillement à s'installer alors que la première neige a déjà eu lieu un peu partout au Québec! Pas de doute, le temps des Fêtes arrive à grands pas et bientôt ce sera le moment de glisser quelques gouttes de Baileys dans son café et de partager une photo de notre sapin sur Instagram.

L’heure est donc à la romance et au lait de poule. Si vous cherchez un cadeau original pour faire plaisir à votre tendre moitié, mais que vous avez le «cerveau sec», cette liste de 50 idées cadeaux pour votre amoureuse devrait vous aider.

Voici donc 50 idées cadeaux pour votre amoureuse selon sa personnalité:

Pour la foodie

Le magazine Dinette est rempli de bonnes recettes et d'entrevues intéressantes avec des artisans de la bouffe d'ici et d'ailleurs. Un abonnement inclut 4 numéros sur une période de deux ans.

ACHETEZ ICI

Cette jolie main de sel est l'accessoire indispensable pour la foodie aux goûts particuliers. En plus d'être super pratique, cette main de sel donnera un petit punch à la déco de la cuisine de votre tendre moitié.

ACHETEZ ICI

Il ne faut jamais sous-estimer le plaisir associé à siroter son café du dimanche matin dans une jolie tasse. Les créations d'Atelier Make sont toutes plus belles les unes que les autres.

ACHETEZ ICI

4. Une machine à espresso - prix variable

Puisque plusieurs personnes ont opté pour le télétravail à temsp plein ces derniers mois, il est encore plus important de faire l'acquisition d'une bonne machine à espresso.

ACHETEZ ICI

Le tout premier livre de la blogueuse culinaire Frédérike Lachance-Brulotte de Folks & Forks est rempli de savoureuses et accessibles. Les recettes du livre sont à l'image du blogue qui met de l'avant la bonne bouffe et les grandes tablées conviviales.

ACHETEZ ICI

6. Un ensemble de deux coupes à cocktail - en soldes à 18,86$

Pour siroter des cocktails, des bulles, du vin ou de l'eau pétillante avec classe... Ces belles coupes sont sublimes!

ACHETEZ ICI

7. Son vin québécois préféré - prix variable

L'endroit tout indiqué à trouver de bonnes bouteilles de vins québécois est La Boîte à Vins. Vous pouvez passer une commande en ligne ou encore vous déplacer dans l'une des deux boutiques de l,entreprise pour demander des conseils aux spécialistes sur place.

ACHETEZ ICI

Votre budget est un peu plus «sec» cette année? Alors cette carte Foodie Lovers fera certainement sourire votre douce moitié. Ajoutez-y un beau message plein de douceur et ce sera le plus beau et le seul cadeau dont elle aura besoin.

ACHETEZ ICI

Si votre amoureuse adore cuisiner, il lui faut absolument cette casserole qui agit comme cocotte et marmite, puis dans laquelle il est possible de bouillir, frire, braiser, rôtir, faire cuire à vapeur. Il est même possible de l'envoyer au four. Puis en plus d'être pratique, la casserole est tout simplement magnifique!

ACHETEZ ICI

Les chocolats de Lecavalier Petrone ne sont pas seulement délicieux, ils sont aussi sublimes. Voilà une belle boîte de douceurs à glisser sous le sapin. Sachez qu'ils offrent aussi des boîtes de 4 ou 12 ou 24 chocolats.

ACHETEZ ICI

Pour la casanière

L'entreprise montréalais qui fait de la jolie literie de qualité propose pour les Fêtes un ensemble parfaite pour une personne casanière. Le «kit» comprend une couverture en coton gaufré Whisper White, deux taies d’oreiller décoratives en coton gaufré Whisper White, puis une bougie Tess No.5 Eucalyptus.

ACHETEZ ICI

12. Une plante verte purificatrice d'air - prix variable

Une plante c'est toujours agréable à recevoir. En plus de servir de décoration, certaines plantes aident a purifier l'air d'une pièce. C'est le cadeau tout indiqué pour la personne qui aime passer du temps de qualité à la maison.

ACHETEZ ICI

La compagnie montréalaise Boho Montréal propose une foule d'objets de décoration faits de macramé. Du support à plantes à la décoration murale, la boutique regorge de trouvailles qui se marieront très bien au décor «indie» de votre douce.

ACHETEZ ICI

Et si vous avez envie de réaliser votre propre cadeau en macramé... voici un tutoriel pour vous inspirer:

L'entreprise montréalaise Baltic Club a dévoilé un trio de jolis casse-têtes avec trois de leurs illustrations les plus populaires. Voilà un beau cadeau à offrir pour passer du temps de qualité en «petite famille».

ACHETEZ ICI

À cause de TikTok, tout le monde s'arrache ces sandales pantoufles hyper confortable depuis un an maintenant. Si votre amoureuse n'en a pas déjà une paire, vous savez quoi faire!

ACHETEZ ICI

Un crewneck est un indispensable dans toutes les garde-robes. Celui-ci de la boutique montréalaise Tamélo résonnera fort probablement auprès de votre douce si elle est née à la des années 80, ou au début 90.

ACHETEZ ICI

Votre casanière adorera fabriquer ses propres chandelles! La boîte DIY de T.Less comprend tout le nécessaire pour créer 6 bougies de 8 oz pour 40 à 50 heures de combustion chacune. Tout ce que vous avez à faire c'est de sélectionner les fragrances que vous pensez que votre douce aimera!

ACHETEZ ICI

Voilà le cadeau parfait pour celle qui a besoin de relaxer un brin après des mois et des mois de stress!

ACHETEZ ICI

Oui / Indigo

Parce que votre casanière a besoin que sa petite bouteille de blanc reste fraîche même quand elle «binge watche» une série, sur le sofa!

ACHETEZ ICI

20. Une belle illustration de Mel Boivin - à partir de 30$

L'artiste Mel Boivin propose de belles affiches colorées qui sauront plaire à votre casanière. C'est le cadeau parfait pour celle qui cherche à se sentir bien chez elle.

ACHETEZ ICI

Pour la fan de produits de beauté

BKIND proprose autre différentes éponge Konjac: purifiante, apaisante, illuminatrice et antioxydante. C'est un cadeau qui se glisse à merveille dans un bas de Noël!

ACHETEZ ICI

Ce coffret-cadeau est parfait pour celle qui aime prendre soin de sa peau et se sa personne. Le coffret de l'entreprise locale Deux Cosmétiques comprend un bain moussant et sels de bain Orange Épicée, un beurre corporel et un savon artisanal Orange & Chocolat puis bougie Tangerine. Les produits faits d’ingrédients biologiques et équitablessont et sont entièrement véganes.

ACHETEZ ICI

Si votre accros des produits de beauté n'a pas de brosse nettoyante pour le visage, vous devez absolument lui en offrir une cette année. Sa routine beauté va changer du tout au tout avec cet outil.

ACHETEZ ICI

Cette édition limitée inclut trois teintes du Baume à lèvres au beurre original, soit la teinte Vanille, la teinte Beige Vanillé et la teinte Sucre Brun, une exclusivité des fêtes.

ACHETEZ ICI

Si votre douce moitié s'intéresse au mode de vie zéro déchet et à la fabrication de produits de beauté, ce livre de l'entreprise québécoise Les Mauvaises Herbes est le cadeau tout indiqué pour elle.

ACHETEZ ICI

26. Essentiels pour cheveux sains de Olaplex - 80$ (valeur de 114$)

Cette trousse offerte en série limitée comprend un shampooing, un revitalisant, un perfecteur et une huile de la marque très populaire Olaplex.

ACHETEZ ICI

Ce masque en bâton compact à l’extrait de melon d’eau, éclaircit, hydrate et unifie le ton de la peau pour créer un teint lumineux. Toute amatrice de maquillage devrait en avoir un dans sa trousse!

ACHETEZ ICI

Si votre douce adore s'offrir des soins du visage chez l'esthéticienne, cette machine à vapeur maison lui plaira certainement. Cette machine permet de faire des soins facials dignes des salons!

ACHETEZ ICI

Les deux outils hyper tendance actuellement en amtière de soins de la peaux quotidiens est le gua sha et le rouleau de jade. Un incontournable à avoir dans la trousse d'une accro des cosmétiques.

ACHETEZ ICI

Cette brosse permet de sécher et peigner les cheveux au même moment ce qui fera sauver une tonne de temps le matin à votre amoureuse!

ACHETEZ ICI

Pour la fille tendance

La chandelle Rubik est pile-poil dans les tendances du moment en matière de décoration d'intérieur. Optez pour la couleur violet ou vert et vous offrirez le cadeau le plus à la mode de 2022!

ACHETEZ ICI

L'astrologie et tout ce qui gravite autour est hyper populaire depuis plusieurs mois déjà. Si votre douce moitié à un petit côté ésotérique, elle aimerait probablement recevoir son signe astrologique en collier. Les colliers sont offerts en acier inoxydable ou plaqués or 18k.

ACHETEZ ICI

La marque québécoise Truand Truand propose des ensembles tendances comme celui-ci de couleur prune qui est parfait pour les journées de télétravail.

ACHETEZ ICI

34. Une oeuvre de Julia Pinard - à partir de 18$

L'artiste Julia Pinard se démarque par son style abstrait et doux à la fois. Sur son site on retrouve des oeuvres d'art originales à se procurer à prix raisonnables ou encore des illustrations à 18$ ou à 40$. Celles à 18$ se glissent parfaitement dans un bas de Noël.

ACHETEZ ICI

La tendance des caméras instantanée ne s'est toujours pas essoufflée. Offrez donc à votre douce ce tout nouveau modèle de caméra Fujifilm Instax Square. Ce dernier possède même un mode «selfie»!

ACHETEZ ICI

Pour la romantique

Pour ceux qui ont un budget un peu «plus lousse», sachez que l'Hôtel et spa Le Germain à Charlevoix propose un forfait qui comprend une chambre et le petit-déjeuner au restaurant Les Labours, service inclus. C'est le «getaway» parfait à offrir à votre douce.

ACHETEZ ICI

37. Une affiche personnalisée de Happy Spirit Illustrations - à partir de 60$

Offrir un portrait personnalisé fera certainement plaisir à votre douce. Vous pouvez y ajouter vos animaux de compagnie et transformer une vieille photo en illustration magique et plein de sens. Happy Spirit Illustrations propose différents types de portraits. Le minimaliste est le plus abordable. Sachez toutefois que le délai peut être de deux à trois semaines alors faites vites pour passer votre commande!

ACHETEZ ICI

Une publication partagée par Lush Cosmetics North America (@lushcosmetics) le 21 Nov. 2017 à 16h41 PST

Les exfoliants pour les lèvres de Lush sont parfaits pour un bas de Noël et ils rendront la bouche de votre douce bien pulpeuse.

ACHETEZ ICI

La gamme de produits pour le corps et la maison du Strom Spa est tout simplement fabuleuse. Chaque produit a été conçu avec des ingrédients de qualité et propose des odeurs qui font relaxer instantanément. La bruine d'ambiance à l'eucalyptus peut être utilisée sur les taies d'oreillers, juste avant de se coucher. Le Strom propose également un ensemble avec la bruine d'ambiance, un gel à massage et une huile essentielle pour un maximum de relaxation!

ACHETEZ ICI

Pour avoir l'impression de relaxer devant un bon feu de bois toute l'année, ces jolies chandelles à la cire de soya sont parfaites. Elles se glisseront à merveille sous le sapin!

ACHETEZ ICI

Pas besoin de dépenser des centaines de dollars pour faire plaisir à nos proches. Il suffit souvent d'écrire quelques mots doux dans une jolie carte et le tour est joué! Celle-ci touchera votre douce directement au coeur avant même qu'elle ne lise votre mot puisque vous pouvez la faire personnaliser avec localisation où vous vous êtes rencontré pour la première fois.

ACHETEZ ICI

Offrir un album photo est toujours une bonne idée. Passez à la pharmacie du coin et faites imprimer vos plus beaux clichés d'amoureux. Votre romantique sera certainement émue de cette belle attention. La collection d'albums photo de Printworks disponible chez Indigo est juste trop belle.

ACHETEZ ICI

Ce kit contient une huile pour amoureux à la rose et au bois de cèdre et une huile lubrifiante faite à partir d'huile de noix de coco fractionnée avec de riches propriétés hydratantes. C'est le cadeau idéal pour se retrouver entre amoureux après une année stressante.

ACHETEZ ICI

Pour celle qui aime bouger

Pour celle qui aime se promener, prendre des marches, faire des roadtrips, partir à la découverte du monde, les jolies tasses à café Huskee sont parfaites. Ces dernières sont fabriquées à base de résidus de café!

ACHETEZ ICI

45. La montre Fitbit Luxe - en soldes à 129$

Si votre douce aime bouger et suivre son évolution, il lui faut une montre Fitbit. Le modèle Luxe est plus délicat que les montres intelligentes que propose Fitbit ce qui en fait une belle option à porter tous les jours.

ACHETEZ ICI

Cette corde à sauter intelligente et directement connectée à votre téléphone permettra à votre sportive de relever de nouveaux défis et de travailler son cardio au maximum!

ACHETEZ ICI

47. Une chaine pour lunettes de Horace Jewelry - prix variable

En plus de ses jolies bagues, ses colliers et ses accessoires pour cheveux ultras abordables, l'entreprise Horace Jewelry propose aussi une belle sélection de chaînes pour lunettes et pour masque. Voilà un cadeau parfait pour une personne qui aime se promener et qui «n'a pas le temps de niaiser»!

ACHETEZ ICI

48. Des bracelets 1lb pour l'entraînement de Bala - en soldes à 52$

Ces jolis bracelets de 1lb sont parfaits pour ajouter une touche de difficulté à n'importe quel entraînement. On peut les enfiler aux chevilles ou aux poignets avant d'aller prendre une marche pour un peu plus d'effort.

ACHETEZ ICI

49. Un abonnement à des cours de Ballet Hop! - 144$ par mois

Avoir du plaisir en s'entraînant est essentiel. L'entreprise montréalaise Ballet Hop! propose donc des cours qui est un heureux mélange d’entraînement musculaire inspiré du ballet, suivi d’une période d’étirements et ensuite, hop, à la barre, pour quelques notions techniques de ballet (mais rien de compliqué!).

ACHETEZ ICI

50. Un weekend de glamping de luxe dans ces micro-chalets - prix variable

Une publication partagée par 👫Elisa & Max (@bestjobers) le 15 Oct. 2017 à 3h55 PDT

S'offrir une pause est essentielle cette année. Ces jolis chalets rustiques vous permettront de connecter avec la nature et de laisser tout le stress de 2020 derrière vous le temps d'un week-end!

