8 jeux d'échange de cadeaux pour faire lever ton party de Noël

Partager







La saison festive est bien entamée et plusieurs commencent à songer à leur party de Noël et aux activités qui ponctueront la soirée.

• À lire aussi: Quoi faire : 40 activités à faire en décembre pour plonger dans l’ambiance des Fêtes

• À lire aussi: 50 idées cadeaux pour votre amoureux selon sa personnalité

Faire un jeu d’échange de cadeaux est toujours une façon efficace de faire lever le party!

Si vous manquez d’inspiration, voici huit façons de s’échanger des cadeaux en famille et entre amis:

1. Le jeu des dés

Chaque invité apporte un cadeau qui peut convenir à tous les autres convives. Tour à tour, ils lancent le dé et doivent agir selon le chiffre qui s’affiche.

1 = Passer le cadeau vers la droite

2 = Passer le cadeau vers la gauche

3 = Échanger son cadeau avec n’importe qui

4 = Échanger son cadeau avec n’importe qui

5 = Déballer son cadeau

6 = Déballer son cadeau

2. Le jeu de cartes

Chaque invité apporte un cadeau qui peut convenir à tous les autres convives. On les dépose au centre et on distribue le contenu d’un paquet de cartes. Avec un deuxième paquet, on pige tour à tour des cartes. Lorsqu’un invité a la carte mentionnée entre les mains, il la dépose au centre et va se chercher un cadeau. Une fois qu’il n’y a plus de cadeaux, c’est le moment de voler ceux des autres!

3. Thématique

Une autre façon de rendre un échange de cadeaux plus intéressant est d’y inclure une thématique. On demande à nos invites de respecter une ligne directrice : «Fait au Québec », «Qui commence par la lettre XYZ», « De couleur rouge » en sont quelques exemples.

Unsplash

4. Sans achat

On demande à nos invités d’apporter quelque chose qu’ils n’utilisent plus chez eux au lieu de passer en boutique. Une bonne façon de réduire sa consommation et de donner une seconde vie à un objet dont on ne se sert plus.

5. Le cadeau suremballé

L’éternel classique qui risque de donner lieu à des situations bien cocasses. On emballe un cadeau de plusieurs couches de papier et de boîtes, et on ne lésine pas sur le papier collant. Si on veut, on inclut une paire de mitaines obligatoires pour déballer et on regarde nos invités faire des fous d’eux-mêmes.

6. Vérité ou conséquence

Chaque invité apporte un cadeau et y colle un papier où est indiquée une vérité à révéler ou une conséquence à effectuer. Les invités pourront ensuite choisir quels cadeaux valent la peine d’être déballés selon les directives qui y sont apposées.

Unsplash

7. Un échange de biscuit

Au lieu d’apporter un cadeau, chaque invité confectionne une recette de biscuits de son choix. Les invités pourront ensuite repartir de la soirée avec un petit emballage contenant une variété de délices sucrés confectionnés avec amour.

8. Le poème (ou la chanson)

Tous les convives apportent un cadeau. L’hôte colle sur chaque cadeau une phrase d’un poème ou d’une chanson populaire. Chaque convive prend un cadeau au hasard. Celui qui a la première phrase du poème / de la chanson commence l’échange en lisant la phrase sur le cadeau. La personne à sa droite lit ensuite la sienne. Si cette phrase n’est pas celle qui vient logiquement dans la séquence, elle doit échanger son cadeau avec celle qui suit l’ordre de la chanson ou du poème.

Bon échange!

Si vous trippez autant sur le temps des Fêtes que nous, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram et TikTok!

s