29 idées cadeaux de Noël à offrir à votre père selon sa personnalité

Partager







Offrir quelque chose à quelqu’un qui a tout, c’est loin d’être simple. En général, les pères aiment bien s’acheter ce dont ils ont besoin au fur et à mesure que l’année avance... Alors quand les Fêtes arrivent, la quête d'un cadeau qui les surprendra peut parfois se transformer en véritable épopée...

• À lire aussi: Noël: 10 idées cadeaux pour chats et chiens si vous êtes fous des animaux

• À lire aussi: 6 idées cadeaux originales pour les fans de café

• À lire aussi: 28 idées cadeaux à offrir à la mère qui veut que vous gardiez vos sous pour vous

Si vous manquez d’inspiration, espérons que cette liste de 29 idées cadeaux pourra vous guider un peu.

Voici donc 29 idées cadeaux qui devraient plaire à tous les papas!

Pour le «Ricardo» dans l’âme

Le papa qui apprécie la sauce piquante ne restera pas indifférent devant ce coffret DIY qui sort du lot.

Une publication partagée par BBQ Québec (@bbqquebec) le 8 Mai 2017 à 11h19 PDT

Les grillades n’auront plus de secret pour votre papa grâce à ce cours unique. C’est une idée originale, surtout si vous y allez à deux.

3. Une bonne bouteille d’alcool québécois - prix variable

Les bons alcools abondent au Québec. Si votre père adore se gâter et garnir son bar à la maison, il sera ravi de recevoir une bonne bouteille d’un spiritueux québécois.

Le Gin Boréal Noroi - 49$

Un chef cuisinier ne serait rien sans l’accès à de bonnes recettes. Ce support pliable deviendra rapidement le meilleur ami de votre papa cuisto.

Tout bon chef cuisinier nécessite un couteau qui en a dedans. Un couteau japonais est donc un essentiel.

Tout le monde raffole de ces mini jardins intérieurs. Votre papa pourra faire pousser, à longueur d’année, ses fines herbes favorites afin d’agrémenter ses plats.

Pour le papa qui a la bougeotte

Cette année, gâtez votre papa actif avec un vêtement de qualité comme un manteau Lululemon's. Il ne voudra jamais l’enlever.

Une publication partagée par fitbit (@fitbit) le 16 Nov. 2017 à 7h34 PST

Avec ce cadeau, votre père aura toujours l’heure juste et pourra se tenir informé lors de ces entraînements et sorties en plein air. L’essentiel de tout papa actif.

Pour l’après-ski, votre papa sera heureux d’avoir les pieds au chaud. Ces pantoufles sont très en demande, et sont loin de faire «pantoufles de papa».

Fonctionnelle et durable, il est certain que votre papa actif adorera cette boîte à lunch.

Pour le papa qui adore les randonnées, une paire de bonnes bottes de randonnée est le cadeau idéal. Elles offrent une grande polyvalence idéale pour les randonnées en sentier ou toute autre activité hivernale en plein air.

Une casquette Ciele sera bien accueillie par le papa qui aime se garder en forme tout en conservant un style impeccable.

Pour le papa full techno

Si votre papa rêve d’avoir une maison connectée, il lui faut une sonnette intelligente. Cette sonnette vous permet de répondre à la porte où que vous soyez et de leur parler à travers une application. Il n’y a pas plus techno que ça.

Votre père demande tout le temps à emprunter votre haut-parleur? C’est l’heure de lui en faire cadeau. Il sera heureux, c’est certain.

La table de chevet de votre père est d’un ennui mortel et désorganisé? Pensez à lui offrir un joli support en bois qui lui permettra d’y déposer tous ses «gadgets».

Si votre papa est accro au café, il se réjouira de recevoir une machine Nespresso. Les modèles abondent afin que vous puissiez trouver la machine qui s'inscrit le mieux dans le mode de vie de votre père.

Travailler en tout confort est primordial ces temps-ci! Offrez à votre père le cadeau du confort avec un support ergonomique pour ordinateur.

Un kindle Paperwhite est compact et conçu pour la lecture. Ce nouveau modèle est hydrofuge et pourra résister aux accidents.

Pour le papa (trop) curieux

Avec un tel cadeau, votre père deviendra un membre du Musée des Beaux-Arts de Montréal et profitera de nombreux privilèges pendant l’année comme des accès en primeur aux expositions du musée, des réductions sur des accès à d’autres musées et un accès gratuit toute l’année au MBAM.

Votre papa adorera ce roman de Mark Manson (l’auteur de L’Art subtil de s’en foutre) et de l’acteur Will Smith. Un livre inspirant, drôle, sincère qui saura plaire à votre papa curieux.

Ce passeport offre des accès à plusieurs microbrasseries du Québec pour plus de 150 dégustations.

Que votre père soit un aspirant espion ou qu’il adore les jeux de société, il sera heureux de découvrir un nouveau jeu qui fait beaucoup jaser ces temps-ci: Codenames.

Le vin du Québec est délicieux et n'a rien à envier à ceux d'ailleurs : il faut le faire découvrir aux gens qu'on aime et les inciter à boire local. C’est le cadeau parfait pour le papa qui raffole des découvertes.

L’entreprise québécoise Fab se spécialise dans la confection de produits durables et de qualité. Leurs produits sont uniques et originaux.

Pour le papa coquet

En termes de rasage et d’entretien de la barbe, les produits des Industries Groom sont tout simplement géniaux. En plus d’être québécois, les produits s’inscrivent dans la conception éthique pour une consommation locale et responsable.

Offrez à votre papa une trousse de toilette qui le suivra lors des prochaines années. Ce modèle vous permet de personnaliser la couleur et d’insérer un nom ou des initiales. Une belle attention!

Ce nettoyant liquide et tonique à double usage est idéal pour retirer la saleté et le sébum afin d’obtenir une peau nette, lisse et prête à être rasée. Votre père coquet ne pourra s’en passer.

Les montres Solios sont en fait des montres solaires qui suscitent un grand engouement ces temps-ci. Du bracelet au boîtier de la montre, vous avez l’option de tout personnaliser. Vous pouvez aussi décider d’y inclure des gravures.

Afin de rester au chaud tout l’hiver, tout en demeurant stylé, pensez à offrir à votre papa un joli foulard.

Photo de couverture: @legarcon.co

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s