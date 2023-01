18 petites choses qui vous feront craquer pour la Barbade

Partager







On y allait pour les plages, la chaleur et les hôtels de luxe; on y retournerait pour le poisson volant, les rum shops et les rochers de Bathsheba. Méfiez-vous : la Barbade sait comment surprendre et séduire ses visiteurs, un petit détail à la fois!

La destination en quelques mots...

La Barbade fait partie des rares îles des Caraïbes qui sont peu touchées par les ouragans, en raison de sa situation géographique. Située légèrement à l’écart de l’arc des Antilles, elle a subi des dommages plusieurs fois au fil des ans, mais n’a été frappée par aucune tempête violente depuis 1955.

Contrairement à d’autres îles des Caraïbes, par contre, la Barbade n’a ni volcans, ni montagnes, ni petits îlots déserts à offrir aux voyageurs.

Elle est densément peuplée, plutôt chère et sa capitale, Bridgetown, est certainement charmante, mais ce n’est pas la plus «cartepostalesque» des villes coloniales caribéennes, même si elle figure au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Alors, qu’est-ce qu’elle a tant pour nous séduire? Eh bien, toutes sortes de petites choses comme celles-ci!

18 choses à découvrir lors d'un voyage sous le soleil de la Barbade:

1. Le rhum (partout, tout le temps)

Vous n’êtes jamais loin d’un verre de rhum punch bien sucré, à la Barbade! C’est dans cette ancienne colonie britannique, où les plantations de canne à sucre ont proliféré, que le rhum serait officiellement né.

Concocté depuis 1703, le plus ancien rhum commercial serait celui de la distillerie Mount Gay, mais on peut visiter plus d'une fabrique sur l'île.

2. Les différentes vibes de l’île

La Barbade offre trois côtes aux ambiances différentes. Si vous allez à l’est, vous vous retrouverez face à un océan Atlantique agité et à des baies rocailleuses. Si vous optez pour la côte ouest – comme le font les Jay-Z, Beyonce et Jon Bon Jovi de ce monde –, vous profiterez plutôt d’une mer calme, turquoise et bordée d’hôtels et de restaurants haut de gamme. Et si vous misez sur le sud, vous vous mêlerez aux touristes, aux surfeurs et aux résidents dans des villages animés et sur de belles plages de sable blanc.

3. Le poisson volant

C’est LA spécialité locale que l’on trouve partout. On sert le poisson volant frit ou en «cutter» (sandwich) et vous n’y trouverez normalement aucune arête même s’il est tout petit et difficile à apprêter. Le poisson volant est souvent accompagné de coucou (un genre de polenta) ou encore de «macaroni pie» (un type de mac & cheese gratiné).

Essayez aussi le fruit de l’arbre à pain grillé avec du beurre, un délice local.

Une publication partagée par Visit Barbados (@visitbarbados) le 16 Nov. 2017 à 10h10 PST

4. La Rihanna Drive

Si la Barbade est le lieu de naissance du rhum, elle peut aussi se vanter d’être celui de Rihanna! Il y a quelques années, une rue de Bridgetown a été nommée en son honneur et on peut maintenant se promener sur la Rihanna Drive.

5. Les rum shops

Si vous voulez découvrir la culture barbadienne (ou «bajan» comme on le dit aussi), vous devez vous arrêter dans l’un des 1500 rum shops du pays. Il s’agit de cabanes où l'on vend du rhum, parfois doublées d’un dépanneur ou d’un petit resto, et où on vient flâner entre voisins, jouer aux dominos, refaire le monde et acheter sa bouteille de rhum.

Pour trouver les rum shops, repérez l’église du village, ils sont souvent voisins!

6. Le grand luxe de Port Ferdinand Luxury Resort & Residences

La côte ouest de la Barbade ne manque pas d’hôtels et de villas de luxe où vivre des vacances VIP. Vaste complexe de résidences à même une chic marina, Port Ferdinand est l’une des options pour ceux qui ont le budget.

7. Les singes verts...

Oui, il y a des singes à la Barbade! (Leur poil a une légère teinte vert olive à l'âge adulte, d'où leur nom.)

8. ... et les moutons sans laine.

Vous les verrez dans les champs et au menu des restaurants: les «black belly sheep» de la Barbade ressemblent à des chèvres, mais ce sont bien des moutons. Sans laine (mais avec poils!), ils sont élevés pour leur viande.

9. Le Oistins Fish Fry

Traditionnellement, les vendredis soirs sont soirs de poissons grillés dans les villages de pêcheurs de la Barbade. À Oistins, cette tradition est devenue particulièrement populaire et des dizaines de stands proposent aux passants marlin, barracuda, espadon, langouste ou autres poissons grillés. Festif et délicieux; un de nos gros coups de coeur!

Sarah Bergeron-Ouelelt

10. Bathsheba

Sur la côte est de l’île, cette petite ville est fameuse pour ses rochers sculptés par l’océan, plus particulièrement pour son Mushroom Rock, en forme de champignon. Elle est aussi connue pour son Soup Bowl, un spot de surf pour les pros, et pour sa beauté plutôt sauvage.

11. L’auberge ECO Lifestlye + Lodge de Bathsheba

Si vous voulez relaxer à Bathsheba, ce petit hôtel tranquille (autrefois nommé Sea-U Guest House) caché dans les palmiers est charmant comme tout.

12. Les visites historiques dans la capitale

Plaque tournante du commerce sucrier et lieu de passage d’un nombre effarant d’esclaves africains, Bridgetown, fondée au XVIIe siècle par les Britanniques, en a long à raconter, mais il faut un guide pour la déchiffrer.

13. La plage de Bottom Bay

Sable blanc, cocotiers, mer turquoise et caverne: cette plage isolée est notre préférée de l’île à ce jour, mais la Barbade compte 110 km de plages (toutes publiques). Vous trouverez la vôtre!

14. Le surf (avec les tortues)

En plus du Soup Bowl de Bathsheba, la Barbade peut compter sur plusieurs aires de surf, dont plusieurs pour les débutants. Vous pouvez suivre des cours grâce à plusieurs écoles. Le long de la côte sud, vous êtes presque sûrs de voir des tortues se pointer le nez entre les vagues!

15. Le coucher de soleil en catamaran

Une croisière le long de la côte est un must.

16. La caverne Animal Flower

Cette caverne creusée par l’océan est le point le plus au nord de l’île. Si la mer est calme, vous pourrez y descendre et vous baigner dans ses bassins naturels. Rihanna y aurait déjà fait une séance photo!

17. The Crane Resort

Ouvert en 1887, ce complexe hôtelier haut de gamme est le plus ancien de la Barbade. Il perché au-dessus des falaises de la plage Crane, considérée par plusieurs comme l’une des plus belles plages du monde.

18. Le Cocktail Kitchen et les bonnes tables

La Barbade se présente comme la «capitale culinaire des Caraïbes» et ses nombreuses bonnes tables tendent à lui donner raison. Quelques coups de coeur: Cocktail Kitchen, pour sa cuisine bajane revisitée et son ambiance décontractée, et Tides, pour l’ambiance classique et feutrée au bord de l’eau, ainsi que pour son menu raffiné.

Pour des renseignements touristiques: www.visitbarbados.org/fr

