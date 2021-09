7 trucs pour maîtriser la superposition de vêtements cet automne

Partager







La technique parfaite pour rester au chaud lorsque les degrés chutent, mais sans faire de compromis au niveau du style? Superposer différentes pièces de vêtements l’une sur l’autre!

Par contre, la superposition, ou le layering, peut facilement se transformer en catastrophe et on peut ressembler à Joey dans Friends quand il décide de porter tous les vêtements de Chandler...

On vous présente donc 7 looks à copier pour maîtriser l’art de la superposition :

1. Jouer avec les longueurs

C'est possible de porter plusieurs chandails, en autant qu'on en porte de longueurs différentes! Avec un t-chandail de type crop-top par dessus un haut serré, le tout accompagné d'une veste oversized plus longue, le tour est joué!

2. Opter pour un look monochrome

En ne choisissant qu'une seule couleur, comme le noir, le beige ou le brun, on s'assure que notre look complet reste classique et, il faut l'avouer, très tendance. De cette façon, on peut ajouter des couches et des couches, et cela reste magnifique!

3. Le look 90's

Choisissez votre t-shirt préféré et enfilez un chandail à manches longues en dessous pour donner une petite touche «edgy» à votre look.

4. Jouer avec les proportions

En concentrant notre superposition sur le haut de notre corps, mais en dévoilant les jambes, on s'assure que le tout soit balancé. On peut porter deux ou même trois couches sur le haut, mais avec une jupe sur le bas par exemple, on dévoile juste assez de peau pour être confortable.

5. Porter une veste sans manches

Le puffer sans manches sera partout durant l'automne et l'hiver 2021, et c'est une façon parfaite de faire du «layering»! On peut le porter par dessus n'importe quelle tenue pour un look décontracté.

6. On mélange les styles

La superposition nous permet de mélanger plusieurs styles différents. Pourquoi ne pas mixer le look décontracté d'un coton ouaté au chic d'un veston? Ou encore, pourquoi ne pas opposer le côté doux d'une jupe en satin au look plus rebelle des bottes de combat. Tout est permis!

7. On s'amuse avec les textures

Dans le même ordre d'idées, pourquoi ne pas jouer avec différentes textures, comme la laine et le satin, ou encore le cuir et la dentelle. Cela crée un look original et intéréssant, et cela nous permet de casser le côté trop chic de certains tissus.

Amusez-vous!

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s