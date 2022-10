5 restos où déguster les meilleures soupes à l’oignon pour combattre votre petit rhume

Partager







Manger une soupe à l’oignon est un petit plaisir de la vie, surtout quand on a un petit rhume. Avec le petit vent glacial qui souffle sur le Québec ces derniers temps, l’heure est au réconfort.

Enfilez votre pull de laine le plus doux et rendez-vous dans un resto pour vous offrir une bonne soupe à l’oignon.

Voici donc les 5 meilleurs restos où manger une soupe à l'oignon à Montréal!

Une publication partagée par Burgundy Lion Pub (@burgundylion) le 14 Déc. 2017 à 1 :15 PST

Cuisinée à base de bière Newcastle et de fromage gruyère, cette soupe à l’oignon à l’anglaise est un véritable délice. Sa recette simple et efficace vous fera saliver. Gageons que vous en recommanderez une seconde assiette, histoire d’en faire votre plat principal.

2496 rue Notre-Dame Ouest

Pour prendre une bonne bière et manger des plats réconfortants, c’est à la Taverne Gaspar qu’il faut vous rendre. L’ambiance y est toujours festive et leur soupe à l’oignon avec fromage fumé saura certainement faire frémir vos papilles gustatives!

89 rue de la Commune Est

Le Foiegwa, situé dans la quartier Saint-Henri, propose des classiques français américanisés, dont une décadante soupe à l'oignon. L'endroit est chaleureux et convivial!

On s'y retrouve pour une bouffe réconfortante et quelques verres de vin, et ce jusqu'à 2h du matin, 7 jours sur 7!

3001 rue Notre-Dame Ouest

Une publication partagée par Melanie Wallace (@melanie_wallace) le 12 Mars 2017 à 4 :15 PDT

Pour une soupe à l’oignon gratinée classique et sans fla-fla, c’est au Pub Ye Old Orchard qu’il faut vous rendre. Et si vous avez une fringale, profitez-en pour accompagner votre soupe d’une bonne grillade puisque c’est la spécialité de l’endroit.

6 adresses

Une publication partagée par Alan Joson (@alanjoson) le 30 Déc. 2017 à 3 :48 PST

Imaginez du fromage bleu. De la pâte feuilletée. Du fromage et encore plus de fromage. Voilà probablement l’une des soupes à l’oignon les plus décadentes qui soient. Attachez votre tuque et détachez votre pantalon, ça risque d’être toute une expérience gastronomique.

536 avenue Duluth Est

Pour connaitre les meilleurs restos de Montréal, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!

s