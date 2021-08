Le «mullet» continue d’être la coupe de cheveux la plus demande de 2021

Partager







À la plus grande surprise de plusieurs, la coiffure «mullet», appelée « coupe Longueuil » au Québec, ne cesse de gagner en popularité auprès des stars.

Cette coupe de cheveux très populaire dans les années 80 avait depuis été classifiée comme étant l'une des pires coupes de l'histoire. Puisque toutes les tendances finissent par revenir, plusieurs stars portent donc le «mullet» en 2021!

Même si le mouvement a d’abord frappé du côté des artistes coréens de la K-Pop, la coupe «mullet» est plus tendance que jamais depuis que plusieurs vedettes ont adopté la «Longueuil» réinventée. En plus Barbie Ferreira de la série Euphoria, on pensse aussi à Miley Cyrus et Billie Eilish.

En fait, selon une étude récente par Cosmetify, la coupe «mullet» est la plus recherchée sur le web de toute l'année avec plus de 15,5 millions de recherches, ce qui est une augmentation de 142% par rapport à l 'année précédente!

Chez les stars, plusieurs sont fans de la coupe, dont Rihanna.

On pense aussi à Maisie Williams qu'on connaît pour son rôle de Arya Stark dans Game of Thrones qui a opté pour un «mullet» blond.

Whitney Peak de Gossip Girl a elle aussi déjà porté la Longueuil et cela lui allait à merveille!

Tout comme Rowand Blanchard qui a opté pour une version bouclée.

Il en est de même pour Debby Ryan qui a l'air d'une véritable «rockeuse» avec cette coupe!

Bref, si l'envie vous prend d'adopter cette coiffe iconique des années 80, vous pouvez commencer avec une coupe de type «shag», un peu plus discrète, et y aller graduellement dans l'effilage du haut de vos cheveux. Courage!

Pour découvrir encore plus de stars qui portent la coupe Longueuil, c'est par ici: