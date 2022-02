24 cafés où étudier sera (presque) «l'fun» durant la relâche

Partager







La semaine de relâche, c’est une excuse pour se coucher tard, boire quelques pintes, danser jusqu’au petit matin, mais c’est surtout (malheureusement) le moment de rattraper son retard dans ses travaux d'école.

Même si l’envie de lâcher votre session et de partir en voyage vous a traversé l’esprit au moins 15 fois depuis le mois de janvier, dites-vous que vous avez déjà fait la moitié. Vous êtes forts. L’équipe de Silo 57 croit en vous.

Voici 24 cafés montréalais par quartier, où l’étude devient une excuse pour bien manger et garnir son compte Instagram:

Rosemont-La Petite-Patrie

Le décor de ce café de la rue de Saint-Vallier est absolument propice au travail. Commandez le plat du jour et un allongé, installez-vous sur l'une des nombreuses tables du local et lancez-vous dans vos lectures.

6201, rue de Saint-Vallier

Dans les Shop Angus, le local du café profite de hauts plafonds et on y retrouve de nombreuses tables et prises électriques. L'endroit propose un menu varié allant des smoothies aux sandwichs alléchants pour vous aider à traverser la période d'étude malgré une fringale.

124-2600, rue William-Tremblay

Plateau Mont-Royal

Le Dispatch est idéal pour les personnes qui aiment les décors minimalistes et le bon café. Le local est lumineux et accueille plusieurs étudiants en quête de motivation et de luminosité. Les cafés y sont délicieux!

4021, boulevard Saint-Laurent

Le Paquebot possède plusieurs localisations à Montréal, mais la succursale du Plateau vaut le détour pour une séance d'étude. Le café coule à fond et l'ambiance est chaleureuse. Vous vous sentirez comme à la maison.

123, avenue du Mont-Royal Ouest

Sur la rue Rachel, le Réplika est le repère des personnes qui ont besoin de «clanché» des travaux en mi-session. Dans un décor rustique, vous pouvez profiter d'une bonne tasse de café, mais aussi de délicieux sandwichs et pâtisseries.

252, rue Rachel Est

Hochelaga-Maisonneuve

Avec un décor rétro à souhait qui rend hommage à l'ère du Spoutnik, l'Atomic Café a le don de créer une bulle parfaite pour l'étude. Des repas légers et des boissons sont servis jusqu'à tard le soir.

3606, rue Ontario Est

Vieux-Montréal

Situé dans une ancienne banque, le Crew Café Collective a reçu le titre du plus beau café de la ville à plusieurs reprises (et avec raisons). Si vous avez des travaux d’équipe à faire et que vous cherchez un endroit où discuter en paix, vous pouvez y louer des salles de réunion. Pour les étudiants solitaires, de gros sofas ou des tables sont à la disposition de tous.

300, rue Saint-Jacques

Dans un décor sophistiqué, le 49th Parallel a à peine un an. De grandes tables se trouvent à l'avant et sont idéales pour s'installer longtemps. Le café est absolument délicieux, et vous mériterez certainement un beigne Lucky's après votre séance d'étude.

488, rue McGill

Mile-End / Mile-Ex

Le hamac suspendu devant les grandes fenêtres du Falco est définitivement le meilleur endroit en ville où rattraper ses lectures. Sinon, l'ambiance de cet endroit est assez calme et décontractée donc vous devriez être en mesure de bien avancer vos travaux avec votre café siphon en main!

5605, avenue de Gaspé

Le QG de Saint-Henri, c'est cet endroit où il fait bon s'installer en après-midi. L'abondance du béton, les néons et les touches de bois en font un endroit unique dans le coin. Vous pourrez d'ailleurs voir les torréfacteurs à l'oeuvre pendant vos pauses d'étude.

7335, rue du Mile-End

Villeray

Au Perko, tout est mis à votre disposition afin que votre séance d'études soit des plus efficaces. Une imprimante, des brocheuses, des perforeuses sont mises à la disposition de tous.

53, rue Villeray

Ce populaire café de Villeray ferme ses portes à 23h. Il s'agit donc du café idéal pour une séance d'études en soirée. L'ambiance est chaleureuse et la clientèle se plaît à s'installer au sous-sol où les étudiants y sont nombreux.

72, rue Jarry Est

Centre-ville

Commandez-vous un matcha latté, prenez quelques clichés pour garnir votre compte Instagram et finalisez votre dernier travail de session avant de vous offrir une petite séance magasinage. Oui, la rue Saint-Catherine est à quelques pas!

1206, rue Stanley

Les plantes sont à l'honneur au Leaves House. Si vous adorez le matcha, vous serez servis! L'endroit est spacieux et lumineux: idéal pour s'installer une heure ou deux pour compléter des lectures.

1800, rue McGill College RDC-A

Quartier Latin / des Spectacles

Dans un local lumineux, le Café SAT est un secret bien gardé du centre-ville. À deux pas de la Place des Festivals et du Quartier des Spectacles, le Café SAT possède de grandes fenêtres et un menu café alléchant.

6, place du Marché

Il n'y a rien d'ennuyant à la Graine Brûlée! Pour joindre l'utile à l'agréable, ce café offre un décor éclaté où les étudiants de l'université voisine se donnent rendez-vous pour compléter des travaux.

921, rue Sainte-Catherine Est

Nouveau venu dans le quartier, le Café Léo s'amuse à accommoder les étudiants dans son espace modulable. Vous pouvez d'ailleurs réserver une section du café pour avancer vos travaux en gang.

1215, rue Berri

Centre-Sud

Sur la rue Ontario, le Café Sfouf est un lieu de rassemblement pour les étudiants et les travailleurs autonomes. Avec ses grandes tables collaboratives et ses délicieux toasts, vous y passerez certainement un bon moment.

1250, rue Ontario Est

Ce magnifique café est l’endroit parfait pour prendre un bain de soleil et rattraper tous vos travaux. Commandez-vous un délicieux latté et lancez-vous! Et si vous en avez marre à la fin de la journée, pourquoi ne pas terminer votre session d’étude avec une petite pinte de bière? C’est la relâche après tout!

1800, rue Sainte-Catherine Est

Sud-Ouest

Ce charmant café de Verdun est un incontournable du quartier. C’est l’endroit idéal où siroter un latté et où faire le plein d’énergie. Bagel, sandwich déjeuner, granola fait maison... La Station W a tout pour vous faire saliver et vous redonner le petit boost nécessaire pour passer à travers vos travaux.

3852, rue Wellington

Dans Verdun, sur la Well, le café 5e est un endroit convivial qui propose des plats végétaliens et de l'excellent café.

4437, rue Wellington, Verdun

Le Café Bloom est un espace lumineux et magnifique où les employés sont sympathiques et le café délicieux. De nombreux artistes locaux y exposent également leurs œuvres. Voilà une bonne excuse pour prendre une petite pause quand vous en aurez besoin.

1940, rue Centre

Si vous avez besoin d'avancer dans vos lectures ou relire vos notes de cours en vue d'un examen, songez à visiter le café Redwood dans Pointe-Saint-Charles. Notez toutefois que l'endroit ne possède aucune prise de courant. Il est donc primordial d'arriver avec vos appareils électroniques pleinement chargés.

604, rue Saint-Patrick

Ahuntsic-Cartierville

Cette petite adresse du quartier Ahuntsic a tout pour plaire aux étudiants. Vous y trouverez un menu composé de soupes, salades, sandwichs et de petites bouchées sucrées et salées, histoire de vous redonner un peu de motivation. Voilà un bel endroit où vous aurez envie d’étudier tellement fort que vous obtiendrez un « A » assurément.

318, rue Fleury Ouest

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s