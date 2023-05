Les meilleures boulangeries à Montréal

Partager







L’odeur du café et du pain qui cuit le samedi matin devrait se faire en vaporisateur d’ambiance tellement celle-ci est réconfortante.

Pour faire en sorte que votre weekend commence bien, il vous faudra du bon café (évidemment), mais aussi une miche de pain fraîchement sortie du four.

Comme le répertoire de bons boulangers est grand à Montréal, nous avons répertorié nos cinq coups de cœur.

Voici donc 8 boulangeries où trouver les meilleures miche de pain le samedi matin.

Vous ne manquerez pas de choix à la boulangerie Guillaume : pain au levain, baguettes, ficelles en pâte briochée, fougasses croustillantes... Vraiment, vous en aurez pour plusieurs minutes à choisir quoi ramener à la maison, si bien que vous risquer de tout prendre!

5170, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Que ce soit pour un déjeuner sur le pouce ou pour faire votre ravitaillement en pain, la boulangerie Hof Kelsten propose une grande variétés de miches, de sandwiches et même de Panettones. Un pur délice!

4524, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Les Co’Pains d’abord, c’est 975 croissants, 855 pains, 54 biscuits et 585 cafés faits quotidiennement. Le tout est fraîchement fait et prêt à être dégusté dès votre arrivée au petit matin! Assurez-vous de goûter leurs chocolatines...

418, rue Rachel Est, Montréal

2727, rue Masson, Montréal

1965, avenue Mont-Royal Est, Montréal

Les gens sont prêts à traverser la ville seulement pour savourer leurs baguettes, leurs pains aux olives et leurs délicieuses viennoiseries! Le personnel est d’ailleurs très à l’écoute de sa clientèle. Vous êtes assurés de trouver ce que vous voulez dans cette sympathique boulangerie.

114, rue Fleury Ouest

195, rue Young

1969, autoroute des Laurentides, Laval

La réputation de la boulangerie Le Pain dans les Voiles n'est plus à faire. On y trouve de délicieuses brioches à la cannelle, des croissants croquants et des petits pains préparés selon l'inspiration du moment.

357, rue de Castelnau Est, Montréal

Depuis son ouverture, la boulangerie Le Toledo offre des produits de qualité tout simplement incroyables. Miches de pain craquante, baguette bien fraîche, vienoiseries gourmandes... La boutique de l'avenue Mont-Royal Est est l'endroit tout indiqué pour s'offrir quelques douceurs pour un brunch mémorable. De plus Le Toledo offre la livraison à vélo un peu partout à Montréal le mardi et du jeudi au dimanche pour 5$. Tous les détails ici.

351, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Ce n'est certainement pas un hasard si ne nombreux restaurants de Montréal font affaire avec la boulangerie Automne pour leur offre en pain. L'établissement propose une foule de produits savoureux. C'est une adresse incontournable pour les amoureux de la miche!

6500 avenue Christophe-Colomb, Montréal

En plus de son décor moderne et chaleureux, la boulangerie Louise, installée sur le boulevard Saint-Laurent depuis quelques années déjà, se spécialise en pain sous toutes ses formes. Leurs baguettes bien fraîches et leurs miches de pain y sont savoureuses.

6835, boulevard Saint-Laurent , Montréal

