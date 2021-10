Les meilleures terrasses chauffées de Montréal où boire un cocktail avec son gros foulard

Partager







Savourer un verre de vin ou un cocktail sur une terrasse avec son gros foulard... c’est le bonheur ultime!

À Montréal, les frileux n’ont qu’à bien se tenir, car plusieurs établissements tiennent des terrasses chauffées pour aller puiser un maximum de réconfort lors de votre prochain 5 à 7.

Voici 10 terrasses chauffées de Montréal à mettre sur votre bucket list cet automne.

Le Pub Sainte-Élisabeth est un véritable «classique» des étudiants de l’UQAM. Ici, les pintes sont abordables et l’ambiance est toujours festive. Si le temps le permet, vous pourrez vous installer sur l’immense terrasse chauffée et entourée de verdure.

1412, rue Sainte-Élisabeth

Sur la rue Ontario, l’Abreuvoir est un incontournable. Son immense terrasse en bois est l’endroit idéal où passer un 5 à 7 en foulard fluffy, pinte à la main. Le pichet n’est pas trop cher et vous pouvez aussi manger quelques grignotines. Règle générale, le party pogne toujours!

403, rue Ontario Est

Adepte du rhum? Rendez-vous au bar Barraca sur l’avenue Mont-Royal pour siroter un petit cocktail et faire semblant d’être en voyage dans le Sud. La terrasse chauffée et ultra colorée est l’endroit tout indiqué pour profiter du beau temps.

1134, avenue du Mont-Royal Est

Le magnifique décor du bar Grenade sur la rue Ontario a tout pour plaire. En plus de son menu de type asiatique, vous pourrez y boire des pichets de délicieuse sangria et profiter du beau temps bien installé près du foyer extérieur.

1603, rue Ontario Est

Sur l’avenue Mont-Royal, la toute petite terrasse chauffée du bar Plan B a tout pour séduire. C’est cozy et chaleureux... Si vous avez un rendez-vous doux, le Plan B devrait être votre «plan A». Tsé.

327, avenue Mont-Royal Est

Campé dans le Mile Ex, ce bar possède une des plus belles terrasses sur le toit à Montréal. Avec une soixantaine de couverts, un barbecue, un terrain de pétanque et une ambiance de feu, une visite s'impose. L'endroit possède une carte de vins impressionnante composée à 75 % d’importations privées ainsi que quelques bières (à petits prix) et cocktails signature. Si l'envie vous prend, un menu à la «casse croûte» est disponible ainsi que de délicieuses pizzas au four à bois.

6512, avenue du Parc

Pour la crème de la crème en matière de bouffe syrienne, le restaurant Damas est chef de file. De son menu à sa terrasse extérieure chauffée de 70 places assises, un souci du détail démarque l'établissement. On s'y rend pour succomber au menu dégustation offert à 125$, mais aussi pour découvrir les incroyables cocktails, conçus par le chef, qui se trouvent sur la carte.

1201, avenue Van Horne

Chauffée à 22 degrés en tout temps et couverte selon la température pour votre confort, la Terrasse William Gray est prête à vous accueillir, peu importe la météo. Avec une vue à couper le souffle sur Montréal, il s'agit de l'endroit parfait pour se la jouer «jet set» le temps d'une soirée. Côté cocktail, l'endroit s'inspire actuellement de l'automne avec le Apple Trace avec bourbon, purée de pomme, sirop de romarin, gingembre, cannelle, clou de girofle et vin rouge ou encore le Hennymel avec cognac, sirop de caramel, bitters gingembre, mousseux et soda.

421, rue Saint-Vincent (8è étage)

Postée dans une jolie cour intérieure, la terrasse de l'Isle de Garde est l'endroit tout indiqué pour boire une bonne bière au chaud cet automne. Ce bar chouchou du quartier propose de la bouffe de confort, du vin nature, du whiskey et des nombreuses bières brassées sur place. C'est honnêtement l'endroit parfait pour une soirée de qualité avec votre date.

1039, Beaubien Est

Dans l'est de Montréal, la terrasse 4 saisons du Enoteca Monza Pizzeria Moderna est mise à disposition pour vous garder au chaud cet automne. Avec ces délicieuses pizzas, ces nombreux cocktails et sa carte des vins diversifiée, il sera impossible de ne pas y passer une belle soirée.

5660, rue Sherbrooke Est

