L’ultime «bucket list» des meilleures crèmeries de Montréal

Il n’y a rien comme une petite crème glacée molle pour se rafraîchir durant un chaud après-midi d’été.

Mis à part le Dairy Queen, le Chocolat Favoris et le Ben & Jerry’s, il existe des dizaines de petites crèmeries qui valent le détour pour se sucrer le bec.

Voici donc l’ultime «bucket list» de crèmerie à essayer cet été!

Le Kem CoBa est sans aucun doute l’une des adresses favorites des Montréalais. Toutes les semaines une nouvelle crème molle (à saveurs exotiques) est dévoilée et souvent une file d’attente se forme devant l’établissement familial. Disons que c’est un gage de qualité! Le Kem CoBa du Mile-End fonctionne si bien qu’une seconde adresse a ouvert dans l’est de Montréal, à Tétreaultville.

2525, rue des Ormeaux (fermé pour l'instant)

60, avenue Fairmount Ouest

Ce bar laitier dans la Petite-Patrie s'attaque aux grands classiques de la crème glacée soit le sundae, le drumstick, le tourbillon (ou blizzard), le mont-blanc (au Icono Glace, on parle d'un Kombufloat) et la crème glacée molle. Avec des parfums variés, leurs desserts glacés sont tous originaux et délicieux.

Le décor épuré et la petite terrasse de la crèmerie Hoche Glacé ont de quoi vous charmer durant les grandes chaleurs. Ici, vous pourrez choisir des cornets véganes et acheter une gâterie à votre chien pour que vous puissiez vous bourrer la face ensemble. (Oui, ils font des «sandwichs à la crème glacée pour chiens)

2225, avenue Bennett

Ce bar à « poké bowls » est certainement l’un des plus beaux établissements du Village. Avec son décor rose et sa tapisserie, le Kamehameha snack-bar a la cote sur Instagram, mais ce sont surtout ses cornets de crème glacée en forme de poisson qui font jaser. Vous devez absolument en essayer un cet été.

1190, rue Sainte-Catherine Est

Même si la crèmerie Ca Lem s’est fait connaître principalement grâce à sa crème glacée noire, l’établissement de NDG (l'établissement original) sert aussi une grande variété de douceurs sucrées. Si vous n’avez pas envie d’essayer les populaires cornets noirs, vous trouverez certainement de quoi vous satisfaire quand même!

Maintenant plusieurs adresses à Montréal

Pas de doute, Les Givrés sont très imaginatifs et peuvent créer de la crème glacée fabuleuse avec n’importe quoi ou presque. Que vous aimiez vivre une expérience gustative unique ou que vous préférerez vous en tenir aux cornets classiques, Les Givrés ont quelque chose pour vous.

2730, rue Masson

334, rue Castelneau Est

3681, rue Ontario Est

L’ambiance rétro et la crème glacée colorée du Blue Boy ont de quoi charmer. Faites un petit voyage en Californie et offrez-vous une twist originale et décadente. Vous pourrez d'ailleurs manger votre molle dans un demi-fruit coupé garni de mille et un bonbons et fruits en brochette. Vous n'aurez pas le choix de prendre en photo votre dessert.

150, avenue Mont-Royal Est

Sur la rue Saint-Hubert, sur la Plaza, cette crèmerie colorée attire les foules lors des soirées chaudes d'été. Peut-être avez-vous apperçu des photos du magnifique local sur les réseaux sociaux. On s'y rend pour l'ambiance, la molle, les gelatos et les sorbets maison.

6220, rue Saint-Hubert

Ouvert depuis 1983, le Bilboquet est une institution en ce qui concerne la crème glacée à Montréal. On y mange des cornets délicieux et le service est toujours agréable. Les produits du Bilboquet sont tellement populaires qu’ils sont d'ailleurs disponibles dans certains supermarchés.

Plusieurs succursales

Crème à la glace, gelato, biscuits... Chez Dalla Rose vous allez faire le plein de sucre c’est garanti. Tout est décadent et absolument fabuleux. C’est le genre d’endroit où une crème glacée peut vous faire rêver durant des semaines tellement elle est délicieuse.

4609, rue Notre-Dame Ouest

Sur l'avenue Laurier Est, un arrêt à la crèmerie Bo-Bec s'impose. Vous y trouverez des crèmes glacées classiques et tout simplement savoureuses. En plus, le petit établissement est idéalement situé à quelques pas du parc Laurier.

1300, avenue Laurier Est

12. Crèmerie Meu Meu

Cette crèmerie du Plateau sert sorbets, crème molle, laits frappés et yogourt depuis 1986. Tout est fait à partir d'ingrédients naturels et vous trouverez des saveurs de glaces originales comme l'hibiscus ou la lavande.

4458, rue Saint-Denis

Ce comptoir de crème glacée et de sorbets sur la rue Saint-Denis propose des options véganes, sans lactose et sans gluten. Les saveurs sont en rotations et sont toutes aussi originales les unes que les autres. Chaque visite est une surprise!

3873, rue Saint-Denis

Si vous passez au Virevent, assurez-vous de goûter à la crème glacée au café vietnamien. Cette crèmerie de quartier se veut un endroit convivial où il fait bon se réunir après une partie de balle molle ou de soccer. Certains prétendent même qu'il s'agit de la meilleure crèmerie en ville.

1517, rue Fleury

Les cornets de chez Sachère Desserts sont si beaux qu'on a d'abord l'impression qu'ils sont conçus en pâte à modeler. Cette pâtisserie européenne à l'esprit asiatique épate durant la saison estivale en proposant des saveurs de twist qui changent toutes les semaines. Fleur d'hibiscus et lait d'avoine, mandarine-fruit de la passion et matcha avec kumquat, lavande et myrtille ne sont quelques-unes des saveurs qui font la rotation.

1274, boulevard de Maisonneuve Est

