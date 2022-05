6 restos et bars où célébrer le Cinco de Mayo cette année [2022]

Partager







Sortez les sombreros et la tequila, le Cinco de Mayo approche à grands pas! L'invitation est lancée pour ce jeudi 5 mai!

Malgré que ce ne soit pas un évènement très populaire au Mexique, les Américains, eux, adorent souligner la date du 5 mai, jour de la bataille de Puebla. Au Canada, on profite de cette journée pour célébrer la culture mexicaine en mangeant des tacos et en buvant des margaritas! Olé!

Voici 6 endroits où célébrer le Cinco de Mayo ce jeudi :

Pour créer un maximum d'ambiance, ne vous surprenez pas si vous croisez un groupe de Mariachis au Time Out Market ce jeudi. Pour l'occasion, l'endroit offrira également des cocktails à 8$ tels que des Pina Coladas, Palomas, Margaritas et Micheladas, ainsi que des shots de Tequila à 3$ toute la nuit ! Dégustez les délicieux tacos de la Casa Kaizen du Time Out pour une fiesta sans pareille !

705, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (dans le Centre Eaton)

Le 5 mai est une date bien importante pour le restaurant La Catrina. D'abord, sa succursale du Vieux-Montréal célèbre ses quatre ans. Pour souligner le tout, une sélection de bouchées à 4$ chacune sera au menu pour la soirée et leurs fameuses margaritas de fruits frais seront à 10$ toute la journée. Le chef de l'endroit, Jacques Coutu, concoctera un fabuleux raw bar pour ajouter aux célébrations. Aussi, la succursale du Mile-End accueillera un DJ sur place et proposera des spéciaux sur son menu toute la journée.

La Catrina Vieux-Port: 119, rue de la Commune Ouest, Montréal

La Catrina Mile-End: 5490, boulevard Saint-Laurent, Montréal

La Cidrerie Lacroix convie au 5 à 7 Cinco de mayo, une soirée à la thématique mexicaine qui lancera en beauté la Semaine du cidre. Ce sera d'ailleurs votre chance d'essayer le cidre Jalapeño & Mangue créé pour l’occasion! Vous pourrez aussi profiter du menu jeudi 5 à 7.

649, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

Réservez une table au El Gordo ce jeudi pour profiter de l'ambiance festive qui s'emparera de l'endroit. Cette taqueria de quartier vous reçoit avec des tacos délicieux et à bon prix. Accompagnez le tout d'une margarita épicée ou d'un mojito pour la plus belle des fiestas.

2518, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

C'est la fête tous les jours au El Rey del Taco. Le roi propose des tacos mexicains authentiques et savoureux dans un cadre convivial. Ce jeudi ne fera pas exception!

232, rue Jean-Talon Est, Montréal

15, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal (El Rey del Taco Express)

Si on se fie au décompte qui occupe la page Instagram des 3 Amigos, on peut croire que les célébrations auront bel et bien lieu cette année. Ils ont d'ailleurs annoncé que les Pina Coladas, Margaritas et Daiquiris seront offerts à 5$ seulement pour l'occasion.

Plusieurs localisations

