La plage secrète à 40 minutes de Montréal où amener votre chien les soirs d'été

La ville d'Hudson est un véritable petit trésor caché. À seulement 40 minutes de Montréal, Hudson vous donnera l’impression d’avoir mis les pieds dans un village du Connecticut. L’architecture des maisons est unique et on y retrouve une foule de petits cafés et de bars.

Mais Hudson abrite aussi une petite plage cachée, Sandy Beach, qui longe la rivière des Outaouais.

Ici, vous pourrez prendre un bain de soleil en toute quiétude et même vous baigner avec votre chien après 17h.

Pour vous y rendre, vous devrez traverser le parc Jack-Layton et marcher environ 15 minutes dans les bois.

La petite plage accueille des adeptes de SUP, de petites familles et des propriétaires de chiens qui sont nombreux à s’y rendre. Notez toutefois que depuis le mois de juillet 2018, les chiens ne sont acceptés sur place qu'après 17h et ces derniers doivent être en laisse.

Pour prendre une pause de tout, c’est l’endroit où aller cet été!

Sandy Beach, Hudson

Cliquez ici pour savoir comment s'y rendre.