5 parcours de BIXI trop beaux à faire cet été

Adeptes de vélo, l’heure est venue de retomber en amour avec Montréal à dos de BIXI (ou sur votre propre vélo, c'est comme vous voulez)!

Enfilez votre casque de protection, glissez une bouteille d’eau dans votre sac à dos et partez à la découverte des plus beaux parcours de vélo à essayer à travers la ville.

Voici nos 5 parcours (sur piste cyclable) favoris!

1. De Lorimier / Beaubien (Le chemin des carrières)

Cette piste cyclable sur sentier longe le chemin de fer et vous fera traverser la ville du Mile-End jusqu’à Rosemont, en passant par la Petite-Italie et le Plateau Est. Vous passerez à côté d’usines et de bâtisses parfois abandonnées et couvertes de graffitis. Ce parcours est idéal pour prendre quelques clichés fabuleux pour votre compte Instagram, mais aussi avoir l’impression d’être en voyage à Berlin!

Pitstop à faire : Boire un verre de vin au Cicchetti

2. Parc Jeanne-Mance / Parc Olympique

Cette piste cyclable qui traverse la ville du Plateau jusqu’à Hochelaga est certainement l’une des plus connues de Montréal. Vous pédalerez sur la rue Rachel pendant tout votre parcours, ce qui vous permettra de faire quelques arrêts ici et là, dont une pause bien méritée au parc Lafontaine!

Pitstop à faire : La Banquise, pour une bonne poutine à emporter au parc Lafontaine

3. La piste cyclable sur le mont Royal

Enfilez vos vêtements les plus confortables, parce que pédaler jusqu’au top du parc du Mont-Royal n’est pas si facile que ça! Heureusement, l’effort en vaut la peine, puisque vous aurez droit à une vue de la ville dont on ne se tanne pas.

Pitstop à faire : Boire un café glacé au café Paquebot

4. Le circuit Gilles-Villeneuve

En partant du Vieux-Port de Montréal jusqu’au circuit Gilles-Villeneuve, vous aurez droit à une vue absolument magnifique du fleuve Saint-Laurent. La piste cyclable vous fera même passer près de l’Habitat 67, endroit idéal pour prendre quelques clichés.

Pitstop à faire : Profiter du soleil sur la terrasse du Bistro les Sœurs Grises en savourant une de leurs bières brassées sur place

5. Le canal de Lachine

En bordure du canal de Lachine, cette magnifique piste cyclable est un incontournable de l’été. Plusieurs touristes se louent d’ailleurs des BIXI pour pouvoir admirer Montréal autrement. Vous pourrez débuter votre balade en vélo dans le Vieux-Port et terminer votre course au Musée de Lachine.

Pitstop à faire : boire une bière sur la magnifique Riverside

Pour connaître toutes les pistes cyclables de Montréal, c’est par ici.

