Le crochet est la tendance sexy à essayer cet été

Le chapeau en crochet est l'accessoire estival le plus convoité par les influenceuses en 2022, c'est dont sans surprise que son tissu est de retour en force cette saison comme matière prisée sur toutes les pièces de vêtements.

On doit l'avouer, quand on pense au crochet, on ne peut pas s'empêcher d'avoir en tête le châle de notre grand-mère ou bien le fameux macramé pour accrocher nos plantes.

Détrompez-vous! C'est LA tendance de l'été à arborer pour celles qui ont toujours chaud.

On a vu plusieurs célébrités et influenceuses mode arborer cette matière, que ce soit en robe, en camisole ou même en pantalons.

En effet, les vedettes aiment faire tourner les têtes et le crochet donne une touche révélatrice à tout ensemble.

Plusieurs stars ont récemment expérimenté avec ce style lors de leur passage au festival Coachella.

Pour celles qui désirent suivre la tendance, voici une sélection de vêtements en crochet:

Ensemble pantalon et bralette crochet noir de Twil, 120$ chez Simons

Courtoisie

Ensemble trois pièces en crochet vert, 50$ chez Boohoo

Sac fourre-tout en crochet, 59$ chez Simons

Courtoisie

Haut de bikini en crochet, 21.50$ chez Ardène

Courtoisie

Ensemble pantalon et bralette en crochet arc-en-ciel de Twik, 100$ chez Simons

Courtoisie

Camisole menthe en crochet, 10$ chez Urban Planet

Courtoisie

Tunique de plage en crochet, 30$ chez Amazon

Courtoisie

Haut licou en crochet, 45$ chez Holilster

Courtoisie

Chandail manches longues style Y2K en crochet, 26$ chez Amazon

Courtoisie

