6 évènements gratuits à ne pas manquer pendant le Festival Mural

Le Festival Mural qui célèbre l'art urbain est à nos portes: il ne reste plus que quelques jours avant que la Main soit prise d’assaut pour les muralistes et festivaliers et festivalières.

Plusieurs évènements sont prévus à la programmation, alors une petite liste de quelques activités gratuites ne fera pas de tort à ceux qui ont le portefeuille un peu asséché ces derniers temps.

Voici donc six évènements gratuits à mettre à votre agenda durant Mural!

Le MURAL Market est de retour sur le Boulevard Saint-Laurent, avec toujours plus d’exposants en tous genres. De l’art à l’artisanat, en passant par la mode, les cosmétiques, ou les gourmandises, il y en a pour tous les goûts.

Du 9 au 18 juin de 12h à 23h

Rejoignez les animateurs professionnels pour créer des animations en direct avec l’application Tagtool, sur des tablettes fournies par Best Buy. Cette activité risque de parler aux amateurs de nouvelles technologies et d'arts immersifs.

Les 9-10 & 16-17 juin – 14h-23h



3. Le théâtre de Danaé présente Monstro

Vivez l’expérience d’un spectacle de marionnettes réalisé par Danaé Brissonnet devant sa murale au croisement de Saint-Laurent et Marie-Anne. Elle vous amènera dans son univers coloré et surréaliste peuplé d'énigmatiques créatures lors de cinq performances gratuites en direct.

16 juin, 19h & 17-18 juin, 14h et 16h

Alex Scanner était un artiste de grand talent, chef de file du Writing, qui s’est éteint d’un cancer en 2017 en laissant une communauté en deuil d’un de ses ambassadeurs majeurs. MURAL lui rend hommage en dédiant les œuvres de cette allée à sa mémoire.

9-11 & 16-18 juin – 14h-23h

Projet TYXNA vous invite à venir vibrer devant leur iconique murale «Mémé la Main». Vous assisterez à un DJ set mettant en vedette la légende du Hip-Hop québécois D-Track, accompagné de DJ Horg. Good vibes garanties.

9 juin – 20h-23h

Ce spectacle parlera à toutes les divas. Avec Barbada à la direction artistique et à l’animation, accompagnée d’artistes Drag et de danseurs et danseuses, MURAL promet tout un spectacle qui saura plaire à toustes! Au menu, une célébration de nos DIVAS : de Céline à Shania, de Whitney à Mariah, de Madonna à Lady Gaga. C’est un rendez-vous!

Il y aura aussi un Drag Brunch Spécial Barbie – édition queer animé par Adriana “The Bombshell” le 18 juin de 12h à 15h sur la scène Milton.

