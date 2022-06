8 activités à faire ce week-end pour ceux qui détestent le Grand Prix

Partager







Alors que des centaines de Montréalais et touristes seront du côté du Vieux-Montréal et l'île Notre-Dame pour les festivités du Grand Prix, d’autres cherchent à fuir l’odeur des pneus brulés, du parfum Hugo Boss et le bruit des talons hauts sur le pavé.

Si vous faites partie de ces gens, voici huit activités parfaites pour vous ce week-end :

Ce vendredi 17 juin, dès 18h, la plage du Village au Pied-du-Courant se transforme en piste de danse géante puisque vous pourrez danser sur les rythmes entraînants de Qualité de Luxe. Poirier et KYOU animeront la soirée avec des beats afro pop, afro house, dancehall, soca et bien plus! L'entrée est gratuite.

17 juin de 18h à 23h

2380, rue Notre-Dame Est, Montréal

Une publication partagée par Photowalk Montréal (@photowalkmontreal) le 2 Juin 2018 à 10 :58 PDT

La 33e édition du festival de musique francophone se termine ce samedi 18 juin. Il vous reste seulement quelques jours pour aller faire le plein de musique francophone. Au programme sur les scènes extérieures: Les Hay Babies, Sarahmée, Beat Sexü, P’tit Belliveau en DJ Set, Loud Lary Ajust et bien plus.

Jusqu'au 18 juin

Principalement au Quartier des spectacles

L'espace WIP profite de l'action sur la Main durant MURAL pour organiser une boutique éphémère qui accueillera 9 designers et artisans locaux. À découvrir: vêtements, accessoires, bijoux, poses d'ongles et tooth gems.

18 et 19 juin

3487, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Une publication partagée par Tneshia Thompson (@tneshia.mtl) le 6 Juin 2018 à 10 :17 PDT

À l’opposé de l’ambiance du Grand Prix, le Festival Mural sera parfait pour ceux qui ont envie de faire un bain de foule ce week-end. En plus, la grande majorité des activités du festival sont gratuites alors vous pourrez vous offrir un week-end bien rempli qui ne vous coûtera pas la peau des fesses.

Jusqu'au 19 juin

Principalement sur le boulevard Saint-Laurent

Aire commune collabore avec le café Saison des Pluies pour une nouvelle terrasse gourmande: La Cantine. Cette dernière ouvre officiellement ce vendredi 17 juin. Le menu et l'ambiance de ce restaurant à ciel ouvert promettent tellement, que vous seriez fous de ne pas aller faire un tour. La terrasse est située dans le Vieux-Port, tout près du Centre des sciences, alors il se peut que vous croisiez la foule du Grand Prix, mais une fois sur place, ce sera une ambiance bien différente, promis!

Voici d'autres restaurants qui ont ouvert récemment et que vous pourriez tester ce week-end.

17 juin de17h à 22h

2, rue de la Commune Ouest, Montréal (à l'intersection de la rue Quai King-Edward)

Le Théâtre Fairmount et Super Taste MTL organise LA soirée pour les fans finis de Justin Bieber ce vendredi 17 juin. Un JUSTIN BIEBER and Friends Dance Party aura lieu dès 22h et jusqu'à 3h du matin. Le billet d'entrée est de 21,11$. Au menu: projections, photobooth, tous les succès et les fan favorites de Justin et de ses , et plus encore!

Achetez vos billets ici.

17 juin dès 22h

5240, avenue du Parc, Montréal

La succursale du Quartier des Spectacles du café Pista se transforme en sympathique buvette dès 17h tous les jeudis et vendredis cet été. Surnommé «Vin Public» pour l'occasion, l'établissement veut devenir un bel endroit où se rassembler avec quelques amis pour l'apéro, ou en tête-à-tête avant d'aller voir un spectacle. Un endroit à découvrir définitivement! C'est un bon plan d'y aller avant d'assister à un show gratuit aux Francos.

1587, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Les jeudis et vendredis dès 17h

La librairie indépendante N’était-ce pas l’été dans la Petite-Italie participe sa façon au Festival Piccola. Un grand bazar à mettre la main sur des livres à petits prix aura lieu le 17, 18 et 19 juin. S'il fait beau, la librairie aura une table de vente sur le boulevard qui sera piétonnisé entre la rue Saint-Zotique et Jean-Talon.

6792, boulevard Saint-Laurent, Montréal

