8 trucs ultimes pour se débarrasser une bonne fois pour toute de la statique

L’électricité statique, c’est ce phénomène qui fait rage l'hiver et qui se tâche de faire coller notre jupe à nos jambes et, surtout, défaire nos cheveux et les rendre en pagaille.

Avec plusieurs trucs efficaces, il est possible de s’en débarrasser en un clin d’œil.

Voici donc les 8 trucs ultimes pour vous défaire de l’électricité statique pour de bon:

1. Une feuille assouplissante pour le séchage

La fameuse feuille, que l’on glisse subtilement dans notre sécheuse pour que nos vêtements sentent bon, est effectivement une option de choix.

Que la statique soit dans vos cheveux ou sur vos vêtements, il suffit de frotter légèrement la feuille sur la zone qui a de la statique. Par contre, il ne faut pas peser trop fort, puisque l’assouplisseur peut créer une tache sur vos vêtements ou rendre vos cheveux gras.

2. Un vaporisateur avec de l’eau

En vaporisant un peu d’eau sur vos vêtements ou sur vos cheveux, la statique sera diminuée, même anéantie.

3. Un fixatif à cheveux

Pour venir contrôler cette crinière de lion, rien de mieux qu’un bon jet de spray net.

Par la suite, il sera possible de coiffer vos cheveux comme vous le souhaitez afin qu'ils tiennent en place toute la journée.

4. Un objet de métal

Comme il s’agit d’un phénomène scientifique, soit l’électricité, il est possible de l’annuler ou plutôt le transférer avec un objet conducteur.

En formant une boule avec du papier d’aluminium, en passant le fer à repasser ou à l’aide d’une épingle à couche, l’électricité sera transférée de votre vêtement à l’objet. Comme par magie!

5. Une huile

Pour hydrater vos cheveux et contrôler vos frisottis en même temps, armez-vous d'une huile! Celle-ci permet de dompter les mèches folles, tout en donnant un aspect soyeux à la chevelure.

6. Brosser ses cheveux avec un peigne en métal

Si l’envie vous prend de vous brosser les cheveux pour venir à bout de la statique, sachez que de prendre une brosse à cheveux en plastique ne risque que d’empirer la situation.

À la place, le peigne en métal ou la brosse en poils naturels sont de meilleurs alliés.

7. La crème hydratante

Votre robe ou votre jupe vous colle à la peau à cause de la statique? C’est en effet gênant et pas super pratique.

Pour remédier à la situation, appliquez de la crème hydratante dans la région où l’électricité statique est présente. Votre vêtement ne collera plus à votre peau! Même chose pour les cheveux, un peu de crème sur les mains avant de passer vos doigts dans vos cheveux, et le tour est joué.

8. Les produits anti-statique

Si tout ceci ne fonctionne pas à votre goût, il existe sur le marché des produits faits pour contrôler les frisottis et la statique. En voici deux qui sont adorés des consommateurs!

