4 solutions peu dispendieuses pour éviter le frottement entre vos cuisses cet été

Partager







Avec des ressentis de plus de 30 degrés Celsius, il n’est pas rare qu’on sue de partout, même à des endroits auxquels on n’aurait jamais pensé. Qui dit saison estivale dit saison des frottements de cuisses!

On vous a donc déniché quelques solutions pour éviter que votre peau soit irritée sur cette zone de votre corps.

1. Des bandes anti-frottement

via Etsy

Plusieurs marques proposent des bandes élastiques pour vous permettre de porter une jupe ou une robe sans que vos cuisses s’irritent. C'est discret, et efficace!

10$ chez Etsy



2. Le baume anti-irritation de Body Glide

via Altitude Sports

Pour prévenir la friction entre vos jambes, surtout durant les activités de longue distance, comme la course ou la randonnée, on applique ce baume hypoallergène qui crée une barrière protectrice invisible contre les frottements causés par les vêtements. En plus, le produit est résistant à l’eau et l’humidité.

14$ chez Altitude Sports

3. La poudre Sans Dessus Dessous de Lush

via Lush

Ce qui ressemble vraisemblablement à la version améliorée d’une poudre de bébé pourrait être votre sauveur! Il s’agit d’une poudre corporelle au parfum de jasmin qui rendra votre peau lisse et soyeuse grâce à sa base de fécule de maïs et de kaolin qui absorbera l'humidité.

12$ chez Lush



4. Un cuissard de vélo

Cet item mode qu'on adore porter à lui seul peut très bien se glisser sous votre robe ou jupe favorite!

20$ chez Simons



Ces vidéos pourraient vous intéresser:

Ces 21 stars québécoises ont pris la pose en maillot de bain sur Instagram

s

Les plus beaux tattoos de vedettes québécoises