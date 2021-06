5 beaux endroits où pique-niquer et faire changement des grands parcs habituels

Partager







Parc Laurier, parc La Fontaine, parc Jarry... tout bon Montréalais qui se respecte est déjà allé pique-niquer à l’un de ces endroits.

Parfois, car c’est le plus près de la maison, d’autres fois car c’est les seuls endroits qui vous viennent en tête lorsque vous pensez pique-nique.

Pour faire changement et vous faire découvrir d’autres emplacements, voici une liste de 5 magnifiques «spots» parfaits où dérouler votre couverte à carreaux:

1. Parc de Dieppe

Anciennement nommé parc de la Cité-du-Havre, le parc de Dieppe est situé à la pointe de la presqu’île du quartier la Cité-du-Havre au sud-ouest du port de Montréal. Allez-y en vélo et installez-vous pour un pique-nique romantique en regardant le soleil se coucher sur la métropole.

Voici commence s'y rendre.



2. Belvédère Outremont

Ce belvédère est le secret le mieux gardé du mont Royal. Peu de gens connaissent son existence alors c’est l’endroit idéal pour un pique-nique intime. Vous pourrez manger vos bonnes petites sandwichs pas de croûte avec une magnifique vue sur le nord de la ville en toute tranquillité. C’est en empruntant le chemin derrière la Polytechnique que vous pourrez y accéder, mais attention, le secret est tellement bien gardé qu’il n’y a pas vraiment d’indications pour vous y rendre...

Voici comment s'y rendre.



3. Canal de Lachine

Bon, le bord du canal de Lachine n’a rien de nouveau ou secret pour personne, mais il est rare que les Montréalais qui n’habitent pas dans ce coin de la ville s’y rendent pour pique-niquer. Pourtant, il n’y a rien de plus agréable qu’un repas entre amis avec la petite brise qu’offre le canal!

Voici comment s'y rendre.

4. Parc de la Petite-Italie

Situé en plein centre du quartier du même nom, ce parc est LA place où aller manger son fabuleux panier pique-nique du Dinette Triple Crown, qui est situé tout juste en biais du parc. Vous ne serez probablement pas les seuls avec votre joli panier, mais l’ambiance est vraiment agréable dans cet espace vert plutôt charmant.

Voici comment s'y rendre.



5. Parc Saint-Viateur

Un autre bel endroit de la ville qu’on oublie rapidement si on n’habite pas à proximité est le parc Saint-Viateur à l’intersection de la rue Bernard et de l’avenue Bloomfield. L’endroit est assez calme alors vous pourrez confortablement vous installer pendant un après-midi complet à profiter du soleil et à grignoter ce que vous aurez apporté!

Voici comment s'y rendre.



Bon pique-nique!



