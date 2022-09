9 activités à moins de 15$ à faire en septembre à Montréal

Partager







L’été est presque terminé, mais à Montréal, le rythme de vie ne se change pas pour autant. Il y a des activités le fun à faire à longueur d’année ici.

Sans plus tarder, voici 9 idées d’activités à moins de 15$ à faire ce mois-ci, question de profiter de la vie au maximum!

1. Manger des ramens full réconfortants au Kinton Ramen – moins de 15$

L'automne est idéal pour déguster un délicieux bol de soupe ramen. Les soupes du Kinton Ramen sont offertes à 14.99$. La soupe spéciale pour l'automne propose un bouillon crémeux au sésame doré. Cette soupe coûte 17.99$.



2. Faire du yoga sous les arbres à Bromont - sous donation

Un eau moment de qualité en nature. Après le cours, un DJ sera sur place pour célébrer le lancement du roman de Frédérique Marseille.

17 septembre à 10h30



3. Manger un incroyable sandwich du BOSSA - 14.95$

Pour le lunch, découvrez un trésor bien gardé de Montréal, le BOSSA. On s'y rend pour déguster leurs sandwichs italiens offerts à moins de 14.95$.

4354, rue Wellington

3136, rue Masson

Découvrez le menu ici.

4. Aller chanter au karaoké de la Taverne Cobra – Gratuit

La Taverne Cobra organise plusieurs soirées thématiques ce mois-ci. Déjà, une soirée La Fureur et une à thématique Disney ont animé le célèbre bar. Suivez le Cobra sur les réseaux sociaux afin de ne rien manquer.

5. Aller au cinéparc pour une dernière fois – 12.50$

Préférez le mardi aux autres jours de la semaine pour visiter un cinéparc. Vous profiterez du meilleur tarif possible. Au Ciné-parc Saint-Hilaire en Montérégie, le billet régulier coûte 12.50$ et offre l'accès à deux films. Bien que la saison soit terminée pour plusieurs cinéparcs au Québec, le Ciné-parc Saint-Hilaire fermera le 17 septembre prochain.



6. Entrer dans la danse grâce au Festival L’Art en soi! – Gratuit

À l'occasion du Festival L'Art en soir!, l'Esplanade extérieure de la Place des Arts se transforme en une vaste piste de danse à ciel ouvert. Six soirées dansantes animées par Philippe Fehmiu. Des cours d'initiation à différents styles de danse, de la musique live et DJs sont au programme. Samba, disco et waacking, danse guinéenne, Bollywood, danses latines et country vous donneront l’envie incontrôlable de vous déhancher! Vous pourrez déguster boissons et grignotines disponibles aux bars du festival dès l'ouverture du site à 18h.



15 au 24 septembre dès 18h

Tous les détails ici



7. Aller (probablement) brailler sa vie devant les photos du World Press Photo – 15 $

Le World Press Photo est à Montréal jusqu’au 2 octobre. L’exposition de photojournalisme est un must chaque année. L’ambiance qui règne dans la salle du Marché Bonsecours est indescriptible. Un mélange de tristesse et d’émerveillement devant les images choquantes de pauvreté, de guerre ou encore de cruauté animale, et celle de portraits de personnes fortes et inspirantes. Vous sortirez de la probablement troublé par ce qui se passe un peu partout dans le monde, et en même temps impressionné par le courage et le talent des photographes.

Jusqu’au 2 octobre 2022

Tous les détails ici.



8. Manger une crème glacée au Kem Coba

9. Encourager les artisans d’ici tout en décorant son appart en allant faire un tour au Puces Pop – Gratuit

Le marché Puces Pop est de retour pour son édition automnale dès le 30 septembre. Vous pourrez aller faire un tour et encourager les fabuleux artisans québécois qui font des vêtements, de la poterie, des illustrations, des produits de beauté, etc. C’est le moment de faire le plein de déco pour «pimper» votre nouvel appartement peut-être? L’entrée est gratuite, mais vous êtes seul responsable de combien vous dépenserez une fois rendu là!

30 septembre au 2 octobre

Les heures varient

Tous les détails ici.

