7 chalets sur le bord de l'eau à vendre à moins de 100 000$ partout au Québec

Bricoleurs et rénovateurs dans l'âme, l'heure est venue de sortir vos outils et de revamper un petit chalet! Pas besoin d'être millionnaire pour posséder une seconde demeure puisque de nombreux chalets partout à travers le Québec sont en vente à moins de 100 000$.

Vous cherchez un petit coin de paradis, sur le bord d'un lac, parfait pour y siroter un verre de vin sur le quai ou faire une balade en kayak avec votre tendre moitié...

Voici 7 chalets qui ont besoin d'amour, où établir votre camp de base pour l'été prochain.

Site Proprio Direct

Ce petit chalet 3 saisons possède un beau terrain de 19 842 pieds carrés et un accès à la magnifique rivière aux Sapins. La terrasse offre une sublime vue sur la rivière.

Année de construction: 1970

Superficie du terrain: 19 842 pieds carrés

1 chambre, 1 salle de bain

4h50 de Montréal

Site RE/MAX

Ce petit chalet suisse se situe en bordure de la rivière Mitis où la pêche au saumon et la baignade sont appréciées. La mezzanine sert de dortoir et peut acceuillir jusqu'à six personnes.

Année de construction: 1969

Superficie du terrain: 31 079 pieds carrés

1 chambre, 1 salle de bain

6h de Montréal

Site Via Capitale

Dans Chaudières-Appalaches, ce chalet suisse 4 saisons est parfait pour un week-end en nature puisqu'il se situe en bordure du Ruisseau du domaine. Tous les meubles et électroménagers sont inclus dans la vente.

Année de construction: 1987

Superficie du terrain: 33 266 pieds carrés

1 chambre, 1 salle de bain

2h20 de Montréal

Site RE/MAX

Construit en 2010, ce chalet propose un toit cathédrale, une mezzanine et un foyer. Le chalet 3 saisons se trouve tout près du lac privé Beaulac. La station de ski Montcalm se trouve à proximité.

Année de construction: 2010

Superficie du terrain: 17 993 pieds carrés

1 chambre, 1 salle de bain

1h15 de Montréal

Site RE/MAX

Ce petit chalet flotte littéralement sur l'eau. Les fondations prennent ancrage dans l'eau. Les futurs propriétaires pourront donc profiter d'une belle vue sur le lac. D'importants travaux sont toutefois nécessaires.

Année de construction: 1960

Superficie du terrain: 15 555 pieds carrés

1 chambre, 1 salle de bain

3h30 de Montréal

Site DuProprio

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette propriété située au lac Fumel possède une grande aire ouverte où faire de beaux soupers en famille ou entre amis. Le chalet quatre saisons est seulement accessible en motoneige à l'hiver, ce qui ajoute au folklore de l'endroit.

Année de construction: inconnue

Superficie du terrain: 8000 pieds carrés

2 chambres, 1 salle de bain

5h45 de Montréal



Eric Boissonneault Inc.

Amateurs de balades en kayaks, sachez qu'en achetant ce chalet vous aurez accès au lac de L'Achigan qui se trouve tout près. C'est l'endroit idéal où faire une saucette durant les journées chaudes d'été, pêcher ou même faire une balade en SUP!

Année de construction: 1994

Superficie du terrain: 45 225 pieds carrés

2 chambres, 1 salle de bain

4h de Montréal

Voici quelques chalets à louer qui pourraient vous intéresser:

