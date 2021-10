Voici où manger les meilleures soupes Phở de Montréal

Partager







Quoi de plus réconfortant qu’un bon bouillon chaud de soupe Phở?

• À lire aussi: Où manger les soupes ramen les plus réconfortantes à Montréal

Ça tombe bien, car à Montréal, cette spécialité vietnamienne qui se mange techniquement au déjeuner se trouve très facilement un peu partout. Mais quels restaurants servent les meilleures soupes Phở, également appelées Tonkinoises?

Voici 10 suggestions d’endroits qui ne déçoivent jamais :

Les deux propriétaires de l’endroit, Mai et Lan, servent l’une des meilleures soupes Phở de Montréal depuis plus de 30 ans. Le grand format coûte 12$ et vous aurez le choix entre bœuf, poulet, tofu et légumes. Le restaurant est un «apportez votre vin», sachez toutefois que seulement l’argent comptant est accepté comme mode de paiement.

1663, rue Atateken

Une adresse incontournable pour une bonne soupe Phở est sans contredit le restaurant familial qui porte comme nom son adresse civique tout simplement. L’établissement existe depuis plus de 40 ans alors sa réputation n’est plus à faire. Vous aurez le choix entre trois garnitures soit poulet, bœuf ou légumes, et ces garnitures baigneront dans un fabuleux bouillon parfumé aux fines herbes fraîches.

14, rue Prince-Arthur

L’adresse chouchou de plusieurs Montréalais tient une soupe Phở à tomber par terre. Il y a deux versions: la version avec boeuf et l'aute au poulet. La première est l'un des plats signatures de l'endroit et vous avez même l’option d’ajouter encore plus de bœuf braisé.

Deux adresses :

243, avenue Mont-Royal Ouest

600, rue William

Cette adresse de Saint-Henri est la plus récente de toutes les suggestions, mais elle mérite amplement sa place. Ouvert depuis juin 2017, Tran Cantine sert une excellente cuisine vietnamienne et sa soupe Phở est délicieuse. Vous aurez le choix d’ajouter soit du poulet, du bœuf saignant, du flanc de bœuf ou encore du soja maison dans un bouillon à base de poulet. Vous ne serez vraiment pas déçu de votre escapade dans le coin de Saint-Henri.

4690, rue Notre-Dame Ouest

Ce restaurant de comfort fort asiatique par excellence propose trois soupes «tonki» : bœuf saignant, bœuf saignant avec flanc cuit et boulettes de bœuf, et finalement poulet grillé et légumes. Il y a aussi une option végétariennes et une options végétaliennes.

1380, rue Jean-Talon

Cette adresse de Côte-des-Neiges sert une des meilleures Phở en ville. L'endroit est tout le temps rempli d'adeptes de bouffe vietnamienne. On s'y rend pour la Phở bo : une soupe au boeuf complètement réconfortante et parfaitement parfumée. Le détour s'impose.

5703B, chemin de la Côte-des-Neiges

Si l'envie vous prend de vouloir vous sentir «cool» le temps d'une soirée, rendez-vous au Red Tiger. Ce pub vietnamien propose une Phở réinventée qui ne laissera personne indifférent. C'est dans un beau décor éclectique que le chef s'amuse à servir une cuisine de rue goûteuse et mémorable. Les cocktails maison sont tous plus bons les uns que les autres, mais on a un faible pour le PHO-JITO : un cocktail qui s'inspire de la fameuse soupe et qui marie rhum, sake, sirop de citronnelle, jus de lime, menthe,fève de soja, piment fort et soda. Miam !

1201, boulevard de Maisonneuve E

Campé dans le Quartier Chinois de Montréal, on ne se rend pas au Pho Bang New York pour le décor, mais bien pour la délicieuse soupe qui y est servie. Des baguettes et tout le nécessaire pour apprécier la Phở se retrouvent au centre des tables. Vous resterez surpris devant le bas prix des repas. Fidèle à la tradition vietnamienne, il est impossible de se tromper au Pho Bang New York.

1001, boulevard Saint-Laurent

Nombreux Vietnamiens d'origine admettent que le Pho Tay Ho, situé sur la rue Saint-Denis, sert LA meilleure Phở en ville. Ne serait-ce que pour son bouillon goûteux ou pour la fourchette de prix assez basse, Pho Tay Ho respecte les traditions et sert une cuisine plus qu'authentique.

6414, rue Saint-Denis

Pour une cuisine vietnamienne revisitée, il faut se rendre au Petit Sao. C'est dans le respect des traditions que les chefs se permettent d'ajouter une touche de modernité aux plats. Et ça, on le goûte immédiatement. Une délicieuse soupe Phở végane est servie dans ses adresses qui se trouvent à L'Île-des-Soeurs, Pointe-Saint-Charles, Ville Saint-Laurent et dans le Vieux-Montréal.

Plusieurs adresses à Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s