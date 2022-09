14 raisons d’aller à Sutton pendant la saison des couleurs

Partager







Ce n’est pas un secret pour personne, la région des Cantons-de-l’Est est l’un des meilleurs endroits où partir en petit roadtrip pour admirer les couleurs. En plus des nombreuses montagnes et paysages à couper le souffle, ce coin de pays regorge de petits villages pittoresques à découvrir.

L’un des favoris de tous est sans aucun doute Sutton. Bien connu pour sa montagne de ski, Sutton ne manque pas de charme, peu importe la saison.

Voici donc 14 raisons de choisir Sutton comme destination pour la saison des couleurs!

Ce joli café au design Japandi est l'endroit rêvé où se poser après une longue balade en forêt. Vous y trouverez de fabuleux cafés et des boissons de type kombucha en plus d'un espace-terrasse idéal pour prendre une petite pause bien méritée. Il est également possible de vous procurer les «blends» de l'établissement pour continuer votre dégustation de café à la maison.

Impossible de visiter cette ville sans aller faire un tour dans le magnifique Parc d'environnement naturel de Sutton. Vous y trouverez une nature encore farouche et un décor tout simplement magnifique. Plusieurs randonnées sont mises à votre disposition selon le niveau d'activité physique que vous recherchez.

Le site du Diable Vert possède une ferme où vous pourrez découvrir les jolies vaches «chevelues» Highland. Cette race écossaise est tout simplement charmante! Vous pourrez en profiter pour prendre de jolies «selfies» avec elles! Les chiens en laisse sont les bienvenus.

La jolie microbrasserie À l'abordage propose une panoplie de bières savoureuses. C'est l'endroit tout indiqué pour un 5 à 7!

Ce nouveau resto mexicain de Sutton est l'endroit parfait pour partager quelques tacos et boire des cocktails festifs. Vous y trouverez un menu abordable et savoureux!

Cette institution de Sutton est un arrêt incontournable pour une bonne pointe de pizza ou encore quelques plats à partager. Le resto possède une jolie terrasse et même un foyer extérieur où prendre un verre avant ou après votre repas.

Ceux qui voudraient profiter de leur passage à Sutton pour assister à un spectacle de chansonnier ou encore pour prendre quelques verres en bonne compagnie, alors c'est au Pub Mocador que ça se passe. Le bar qui se trouve en plein coeur du village est toujours festif!

8. Savourer la cuisine locale à la Brouërie de Sutton

En plus d'être une microbrasserie, la Brouërie de Sutton propose un menu composé de produits frais et locaux. Le burger y est absolument SAVOUREUX!

Ceux qui auraient envie d'une activité qui sort de l'ordinaire, sachez qu'il est possible de visiter la nature de Sutton sur un vélo-vélant. C'est Au Diable Vert que vous pourrez essayer tout ça!

Si vous avez envie d'une bonne bouteille de vin nature à siroter après votre escapade en nature, un arrêt à la boutique Réserve Naturelle Caviste s'impose. Vous y trouverez des produits locaux tout comme des trucs d'importations privées. Une belle, belle adresse!

Les amoureux des animaux voudront certainement se rendre à la ferme Alpagas Sutton. Vous pourrez y côtoyer de jolis alpagas bien coiffés et même en profiter pour faire une petite balade en forêt. Un réseau de 4 kilomètres de sentier se trouve sur le site si vous avez envie de vous dégourdir les jambes.

Pour faire des réserves de fromages (locaux ou non), saucissons, pains, viennoiseries et autres produits fins en vue d’un pique-nique, c’est ici qu’on s’arrête. L’enseigne fait des gourmets heureux depuis plus de 20 ans.

Les Kabin Sutton sont composées de mini-chalets de luxe où vous trouverez une cuisine complète, un foyer au bois et même une jolie terrasse avec un spa privée! C'est parfait pour un couple ou des amies qui «s'aiment»!

Dans cette minuscule boutique de la rue principale, on vend des fleurs, des plantes et des smoothies, de même que divers petits objets. Un arrêt à faire juste avant de reprendre la route vers la maison, au cas où on craquerait pour un bouquet de la ferme Floramama!

