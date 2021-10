Les 15 plus belles photos de célébrités avec leurs animaux de compagnie

Partager







Nos stars préférées partagent leurs vies avec des animaux de compagnie tout aussi magnifiques qu’eux! Voici nos duos favoris.

Bonus, plusieurs de ces animaux vedette ont leurs propres comptes Instagram!

• À lire aussi: Voici la race de chien idéale pour vous selon votre signe astrologique

1. Elisabeth Rioux et Royce

Royce est auprès Elisabeth depuis des années et est le parfait gardien et compagnon pour la petite Wolfie, fille de l'influenceuse.

2. Justin Bieber et Oscar

Le Yorkshire de Justin et Hailey Bieber accompagne souvent Justin au travail lorsqu'il est en studio. On ferait pareil si on en avait la chance!

3. Kiernan Shipka et Frankie

Oubliez Salem le chat noir, c'est Frankie le chien noir qui est le plus cute au monde! Son compte perso est le @frankieshipka.

4. Alanis Désilet, Cowboy et Dolly

L'influenceuse et son copain sont les maitres d'une vraie meute! Cowboy et Dolly sont leurs chiens mais ils ont aussi chat et lapin. Le rêve!

5. Noemie Lacerte et Louis

Louis a son compte Instagram, @itslouisthegolden (plus de 20 400 abonnés!), mais il est aussi l'adorable vedette de plusieurs stories de Noemie.

6. Ariana Grande et ses 9 chiens!

Ariana a toujours été amoureuse des animaux et elle en a adopté plusieurs au fil des ans. Elle se fait plus discrète sur sa vie privée dans les dernières années mais publie parfois des images de ses poilus.

7. Sarah-Jeanne Labrosse et Thelma (ou Louis)

Sarah-Jeanne partage son quotidien avec des adorables chats de Bengal, Thelma et Louis. Impossible de savoir lequel est lequel par contre, alors on prend un guess! Avec Marc-André Grondin, elle a aussi été famille d'accueil d'un adorable chien, Hank. On s'ennuie de voir des photos de lui!

8. Shawn Mendes et Tarzan

Tarzan est l'adorable Golden de Shawn Mendes et Camilla Cabello. Ils l'ont adopté il y a tout juste un an. Il grandit si vite!

9. Zendaya et Noon

Noon est un magnifique Shnauzer nain noir. Il apparait de temps en temps sur les réseaux sociaux de l'actrice. Un bonheur à chaque fois.

10. Marina Bastarache et Buddy

Marina et Lou-Pascal Tremblay ont adopté ensemble cette petite boule de bonheur. Y aura-t'il une ligne pour animaux chez Nana the Brand?

11. Cassandra Bouchard et Paul

La bouille sympathique de Paul, le cavalier king Charles de la youtubeuse, augmente définitivement le facteur bonheur! Besoin d'une dose quotidienne? Paul a un instagram suivi par plus de 20 000 abonnés: @paul_lechien.

12. Ludivine Redding et Zalem

Zalem est adorable! D'après nous, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ait son propre compte Instagram. Qui ne craque pas devant un chien-saucisse?

13. Khate Lessard et ses bébés chats

L'influenceuse Khate Lessad semble avoir adopté deux petits chats bien gigoteurs. On a hâte de les voir souvent sur son compte Instagram!

14. Claudia Bouvette et Mylo

La chanteuse semble amener son petit Mylo partout, même en studio. Un accompagnement de jappements sur son prochain album?

15. Alicia Moffet et Willow

Willow a été adoptée sur un coup de tête. Un des plus beaux gestes impulsifs de la famille Moffet-Mentick. Willow et leur fille Billie Lou font la paire.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s