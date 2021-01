Les 6 meilleurs restaurants où manger les soupes ramen les plus réconfortantes à Montréal

L’heure est venue de faire place aux plats réconfortants qui réchauffent le coeur durant la saison froide.

Pour un peu de chaleur, la soupe ramen est un des plats qui ne déçoit jamais! Encore faut-il savoir où manger les meilleures!

À Montréal, 6 endroits se distinguent par leur version unique de cette soupe japonaise emblématique. Les voici:

Cette brasserie japonaise à tout pour plaire. En plus de son personnel hyper sympathique, au Ramen-Ya, vous pouvez assembler votre propre soupe en choisissant votre bouillon (5 choix) et votre garniture (4 choix). La portion est bien généreuse, mais n’hésitez pas à prendre les gyoza en entrée. Vous ne le regrettez pas!

Le restaurant prend les commands pour emporter et fait la livraison pendant la pandémie.

4274 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Situé sur la rue Sainte-Catherine Ouest, non loin du métro Guy-Concordia, le Ichifuku est un restaurant à l’ambiance décontractée qui est surtout connu pour ses bons bols de soupes ramen. Le menu vous offre 15 choix dont 3 avec un bouillon végétalien. Il y en a donc pour tous les goûts!

Le restaurant prend les commands pour emporter et livre avec Uber Eats et DoorDash pendant la pandémie.



1925 rue Saint-Catherine Ouest, Montréal

Les végétaliens qui adorent la soupe ramen doivent absolument se rendre dans le quartier Saint-Henri, car c’est à cet endroit que se trouve le restaurant Ramen 9000 (situé dans le même local que la crèmerie Dalla Rose). Toutes les soupes sont faites sans produits animaliers. Or, si vous accompagnez votre ami végane, sachez que le restaurant peut ajouter en «extra» un œuf ou encore du porc.

Le restaurant prend les commandes pour emporter pendant la pandémie et vous pouvez commandez des produits en ligne.

4609 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Kazu est l'un des restaurants les plus populaires en ville pour un festin à la japonaise à prix plus que raisonnables. Sur le menu du diner, on y trouve l'excellente soupe ramen pour laquelle les gens sont prêts à faire la file bien souvent.

Le restaurant prend les commandes pour emporter et fait la livraison avec Uber Eats pendant la pandémie et il y a plusieurs options de soupes ramen.

1844, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Les habitants du Mile-End er du centre-ville ont rapidement adopté ce restaurant. En plus de servir d'excellentes soupes ramen (dont deux options végétaliennes), le Tsukuyomi est un excellent endroit pour luncher sur le pouce (en temps de non pandémie) puisque les soupes y sont prêtes en deux temps trois mouvements!

Le restaurant prend les commands pour emporter et fait la livraison pendant la pandémie.

5207 boulevard Saint-Laurent, Montréal

1242, rue Bishop, Montréal

Le resto du Mile-Ex propose des bols réconfortants de nouilles ramens, des petites assiettes à partager (ou non) de style izakaya, ainsi qu’une sélection de sakés impressionnante. Sachez même que les nouilles, le tofu, les fermentations, les marinades, le kombucha et le thé glacé sont tous faits maison! Wow! Umami Ramen est le tout premier restaurant de ramens entièrement véganes à Montréal.

Le restaurant prend les commands pour emporter et fait la livraison pendant la pandémie.

6660, rue Clark, Montréal

