7 endroits féériques où aller couper vous-même le sapin de Noël parfait

Si vous êtes à la recherche du sapin de Noël idéal, rien de mieux que d’aller le sélectionner vous-même, scie à la main!

C’est une excellente façon de se mettre dans l’ambiance des Fêtes et de profiter du grand air... tout en sentant le doux parfum des sapins baumiers!

Il y a plusieurs endroits près de Montréal où l'on peut aller couper soi-même son arbre de Noël.

Voici 7 plantations à moins de 1 h 45 de route de Montréal:

Ici, à Henryville, en Montérégie, on vous remet une scie qui a été désinfectée et vous partez choisir votre sapin idéal. Seulement 400 sapins sont disponibles pour la saison, alors vous devez faire vite! Le 27 novembre et le 4 décembre prochain, dès 18h, une cueillette de soir aura lieu. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant. Vous aurez accès à un espace feu de camp pour vous réchauffer. Les lampes de poches sont les bienvenues.

Arbres de 20$ (rabais spécial) à 65$, en argent comptant seulement

De 9 h à 16 h, les samedis et dimanches, à partir du 20 novembre 2021.

La cueillette de sapin à la ferme Quinn demande une réservation en ligne au préalable. Cette sympathique ferme se trouve à seulement 20 minutes de Montréal. Vous trouverez des sapins Baumier et Fraser à 55$ plus taxes.

Arbres à partir de 55$ (+ prix d'entrée de 8$ par personne)

Heures variables, du vendredi au dimanche, du 25 novembre au 19 décembre 2021. Réservation obligatoire en ligne.

À Sainte-Angèle-de-Monnoir, en Montérégie, vous pourrez choisir entre des centaines d'arbres de Noël. Une sciotte désinfectée vous sera remise et vous devez bien évidemment respecter les mesures sanitaires. Seul l'argent comptant est accepté pour le paiement de votre arbre. Le site sera ouvert pendant quatre vendredis cette année seulement. Il s'agit des 19 novembre, 26 novembre, 10 décembre et 17 décembre.

Arbres entre 20$ et 95$, selon la variété choisie et la taille.

De 9 h à 16 h, les samedis et les dimanches, du 20 novembre au 19 décembre 2021.

Cette plantation cultive toutes sortes d’arbres, dont des sapins de Noël que vous pourrez couper vous-même. Ils ont des arbres allant de 5 pi à 15 pi pour ceux qui ont de la place pour un énorme sapin, afin d'avoir un maximum d'ambiance des Fêtes à la maison. Pour le temps des fêtes de 2021, il sera possible de venir chercher des arbres pré-coupés et des couronnes de Noël. Aucune réservation n'est requise.

Arbres à partir de 30$, en argent comptant seulement

De 8 h à 17 h, sept jours sur sept, à compter du 13 novembre 2021.

Dans cette sapinière et pépinière familiale située à Hatley, on vous laisse choisir votre sapin sur place, mais on s'occupe de le couper pour vous. Ne vous attendez donc pas à manier la hache ou la scie! Pour respecter les 2 m, des séparateurs ont été installés dans le but de créer des cubicules sur la remorque qui vous conduit au champ. L'endroit offre une grande sélection de couronnes de Noël, que vous pouvez acheter lors de votre passage. Après tout le travail, rendez-vous à la boutique de Noël pour déguster un chocolat chaud réconfortant.

Arbres à prix variables

De 10 h à 16 h, les samedis et les dimanches de décembre.

Cette plantation de Lachute célèbre ses 26 ans cette année. Ils possèdent suffisamment d'arbres pour une saison normale, mais ils ne pourront pas approvisionner tout le monde à cause de la forte demande. Ainsi, pour participer aux séances d'autocueillettes, il faut réserver sa place en ligne. La réservation coûte 10$ et est valide pour 6 personnes. Pour le moment, seules les dates du les 27-28 novembre et 4-5 décembre sont disponibles pour la réservation.

Arbres à partir de 45$ (en autocueillette)

De 9 h à 16 h, les samedis et les dimanches, à partir du 27 novembre et jusqu'à Noël 2021.

Le Verger Champêtre est certainement l'endroit parfait pour vivre une journée remplie de magie. En plus de pouvoir y scier votre propre sapin, vous pourrez en profiter pour faire une marche avec un alpaga ou un minicheval! La sapinière compte plus de huit hectares de sapins de toute sorte.

Le Verger Champêtre est ouvert tous les jours jusqu'au 31 décembre 2020. Les jours d'autocueillette sont le jeudi, vendredi, samedi et dimanche dès le 18 novembre 2021.

Sapin en autocueillette: le prix d’entrée + 60$, peu importe la grandeur

* N’oubliez pas l’argent comptant et contactez les entreprises pour savoir quels types d'arbres sont offerts et connaître les adresses exactes.

** Vous n'habitez pas près de Montréal et voulez d’autres suggestions? Ce site permet de trouver des plantations offrant l’autocueillette près de chez vous.

