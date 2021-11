50 idées cadeaux pour votre amoureux selon sa personnalité [2021]

Partager







Trouver le cadeau parfait à offrir à son amoureux n’est pas chose simple. Il faut savoir dénicher quelque chose qui saura dire «je t’aime» et qui fera réellement plaisir à votre tendre moitié.

Qu’il soit du genre à écouter des vinyles, à boire un bon scotch ou plutôt à explorer les forêts sauvages du Québec, Silo 57 a déniché des idées-cadeaux originales qui devraient lui plaire.

Voici donc l’ultime guide cadeau pour votre chum:

Pour le tripeux de sport

Le surf à pagaie est sans aucun doute l’un des sports estivaux les plus populaires des dernières années. En plus d’être un sport excellent pour ceux qui désirent travailler leur stabilité, il s’agit aussi d'une belle excuse pour partir à l’aventure dans les plus beaux coins du Québec. Si votre budget le permet, offrez donc à votre sportif préféré une raison supplémentaire d’aimer l’été! Pour une option plus locale, la marque Maddle vend de vraiment belles planches. Par contre, elles sont presque toutes en rupture de stock au moment d'écrir ces lignes.

ACHETEZ ICI

Voilà l’accessoire indispensable à tous les sportifs de ce monde! Avec ce rouleau en mousse, il pourra détendre ses muscles après une grosse séance de sport et aider son corps à récupérer plus rapidement. C’est aussi un moyen de relaxer et de prendre le temps de respirer une fois sa séance de sport terminée.

ACHETEZ ICI

3. Une nuit dans une cabane dans les arbres - prix variable

Dormir dans une cabane dans les arbres est sans aucun doute l’une des expériences les plus extraordinaires que vous pourriez offrir à votre aventurier. Celle sur la photo se trouve à Sacré-Coeur et offre une expérience vraiment unique!

RÉSERVEZ UN SÉJOUR ICI

En recevant un abonnement à b.home, votre tendre moitié pourra rester actif en tout temps. Sur la plateforme b.home de b.cycle vous trouverez plus 40 cours en direct par semaine, ainsi que des cours sur demande ajoutés quotidiennement. Ça peut être une belle activité à faire à deux!

Et pour ceux qui n'ont pas de vélo à la maison, voici où vous en procurer un pour 326,99$.

Cette carte de souhaits à motifs de skieurs le fera certainement sourire! Il s'agit d'une illustration de Cécile Gariepy.

ACHETEZ ICI

Ce mini-jeu est l'accessoire parfait pour le sportif qui a envie de se changer les idées entre deux réunions de télétravail!

ACHETEZ ICI

Les vêtements Arc'teryx sont conçus pour les vrais de vrais sportifs. Si votre amoureux adore le plein air, il sera certainement «over the moon» de recevoir un de leurs fabuleux produits.

ACHETEZ ICI

Puisqu’il faut bien se reposer de temps en temps, ce sofa gonflable est l'accessoire idéal à amener partout où votre amoureux ira. En camping, sur la plage, en haut d’une montagne... Sky is the limit!

ACHETEZ ICI

La compagnie Onquata située à Wendake propose de jolies pagaies décoratives peintes à la main par des artisans autochtones. C'est l'objet parfait pour faire entrer la nature dans votre appart.

ACHETEZ ICI

Le magazine Beside est un ouvrage qui traite de la relation de l'homme avec la nature. Les photos y sont magnifiques et les textes font réfléchir. Un bel ouvrage à feuilleter avec un bon café.

ACHETEZ ICI

Pour l’apprenti-chef

Les sauces piquantes de la compagnie montréalaise Smoke Show sont délicieuses et se glissent parfaitement dans un bas de Noël. Pour les adeptes de sauces piquantes, l'ensemble cadeaux «starter pack» est parfait!

ACHETEZ ICI

Le livre de recettes très carnivores de Joe Beef risque de faire très plaisir aux papilles de votre foodie favori. Vous y trouverez les recettes de David McMillan et son équipe.

ACHETEZ ICI

Les tabliers de la compagnie montréalaise Dahls sont ultra populaires. De nombreux serveurs de restaurant les portent d’ailleurs comme uniforme. Si votre amoureux a tendance à cuisiner «avec passion», il sera ravi de recevoir cet accessoire très pratique qui gardera ses vêtements propres tout en lui donnant des airs de vrai chef.

ACHETEZ ICI

La boutique bouchervilloise Ma Caféine propose actuellement des boîtes-cadeaux de Noël qui comprennent que des produits québécois. Pour gâter votre foodie, la boîte L'Épicurienne est parfaite. Elle comprend neuf différents produits comme un sac de café grain Espressimo 200gr de Ma Caféine, un pot de Caramel de l'Abbaye Val Notre-Dame et une bouteille de sirop d'érable bio vieilli 6 mois en fût de whiskey 50ml de Virgin Mady

ACHETEZ ICI

Ce cale huître fait par l'entreprise locale Arbol est le cadeau parfait à glisser dans un bas de Noël!

ACHETEZ ICI

La bande dessinée La pitoune et la poutine est un cadeau parfait à feuilleter entre deux «prep» de repas, le dimanche.

ACHETEZ ICI

Le kombucha est certainement LA boisson la plus populaire des derniers temps. Pour en faire, il faut être bien équipé est cette jare architecturale de la petite entreprise montréalaise Maison Bélanger est le cadeau parfait à offrir à celui qui veut se lancer dans une production maison.

ACHETEZ ICI

Faire son propre fromage n’aura jamais été aussi simple qu’en utilisant l’ensemble de la compagnie montréalaise Umain! Umain vend des ensembles pour faire du fromage, mais aussi du faux-mage! Si votre amoureux veut s'initier au véganisme, c'est un bon moyen de le faire.

ACHETEZ ICI

Faire pousser ses fines herbes n'aura jamais été aussi simple qu'avec la serre petite serre intérieur de l'entreprise québécoise Serres-Urbaines.

ACHETEZ ICI

Ce bel ensemble de fabrication de gin artisanal est une création québécoise. Avec cet ensemble, votre foodie pourra préparer, déguster et même créer sa propre liqueur artisanale.

ACHETEZ ICI

Pour le pantouflard

Baltic Club

Il n’y a rien comme une carte de souhaits pour dire les vraies affaires!

ACHETEZ ICI

22. Une machine à café - prix variable

Si votre pantouflard aime rester à la maison et siroter un bon café facile à faire, l’achat d’une bonne machine à espresso est de mise. Si vous avez de la chance, peut-être qu'il vous fera le café tous les matins! Si vous n'êtes pas trop familier avec les machines à café, vous pouvez faire appel aux professionnels de l'entreprise montréalaise Edika. Ils vendent également des machines de marques renommées.

ACHETEZ ICI

Si votre budget vous le permet, une Nintendo Switch est le cadeau parfait à offrir! Vous pourrez jouer à une tonne de jeux à deux et avoir du gros fun lors des journées froides d'hiver.

ACHETEZ ICI

Tout le monde s'arrache ces fameuses pantoufles thermiques de la marque The North Face. Offrez-les à votre chum pour qu'il puisse passer l'hiver bien au chaud!

ACHETEZ ICI

Le rêve de tout casanier est certainement de posséder un «bean bag» de Norka Living qui se fond parfaitement dans un décor d'inspiration scandinave.

ACHETEZ ICI

On est en 2021. La marijuana est légale. Autant apprendre à cuisiner avec!

ACHETEZ ICI

Cette couverture ultra cozy et lourde est exactement ce dont vous avez besoin pour vous coller devant un film le dimanche après-midi. C'est aussi un beau cadeau pour les gens qui souffrent d'anxiété dans votre entourage.

ACHETEZ ICI

Urban Outfitters

Après une grosse journée de travail, il n'y a certainement rien de plus relaxant que de s'ouvrir une bière sous une douche chaude. Parce que tout le monde sait que les «bières de douche» sont les meilleures.

ACHETEZ ICI

Urban Outfitters

Ce jeu de billard / golf à installer dans votre appartement risque de se retrouver au cœur de plusieurs soirées bien animées.

ACHETEZ ICI

Ce coussin qui se transforme en couette avec manches est l'ultime item dont votre pantouflard besoin pour ses journées en mou!

ACHETEZ ICI

Pour celui qui tripe sur l'art et les tendances du moment

31. Une bouteille de vin nature ou une caisse découverte - prix variable

Votre tendre moitié pourrait apprécier de recevoir une bonne bouteille de vin nature, tout simplement. Si vous souhaitez surprendre votre amoureux, faites donc un tour dans l'une des deux boutiques La Boîte à Vins pour mettre la main sur une bouteille québécoise ou encore une caisse complète de découvertes en matière de vin bios et nature. Le site de l'entreprise est transactionnel si jamais vous savez ce que vous voulez offrir.

ACHETEZ ICI

Voilà un cadeau tout simple et pas trop cher, idéal pour un bas de Noël!

ACHETEZ ICI

33. Un livre sur le vin nature - prix variable

Pour accompagner une bonne bouteille de vin nature (voir suggestion #31), pourquoi ne pas offrir un livre pour que votre tendre moitié en apprenne davantage sur le sujet ? En français, il y a le toujours pertinent Vincent Sulfite avec son livre Supernaturel. Puis en anglais, l'éditrice du magazine Pipette (qui tire tristement sa révérence cette année), a publié You Had Me at Pet-Nat: A Natural Wine-Soaked Memoir.

Supernaturel 34,95$ - ACHETEZ ICI

You Had Me at Pet-Nat 33,05$ - ACHETEZ ICI

34. Un nouveau tatouage - prix variable

Si votre amoureux est un adepte des tatouages, un ajout à sa collection devrait certainement lui faire grand plaisir!

35. Le livre Habitats Naturels - 49,95$

Havres de paix en forêt, huttes haut de gamme protégées par des sommets enneigés, retraites lovées au cœur d’îles isolées: cet ouvrage réunit les plus belles maisons en liberté de la planète. Une œuvre magnifique à offrir!

ACHETEZ ICI

Si votre chum aime suivre les tendances, il a probablement déjà adopté le Yerba Maté comme boisson chaude le matin. Vous devez donc absolument lui acheter cette petite gourde qui est l'outil par excellence pour réussir son infusion.

ACHETEZ ICI

L'artiste montréalais LeBicar se spécialise dans les œuvres d'art linéaire à gros traits. Outre ses illustrations, que vous pouvez vous procurer sur son site internet, vous trouverez également une belle paire de bas!

ACHETEZ ICI

38. Une carte pour avoir accès aux musées membres de Musées Montréal - prix variable

La carte Musées Montréal vous permet de multiplier les découvertes à prix avantageux. Il existe quatre différents forfaits pour les amateurs d'art, vous n'avez qu'à sélectionner celui que vous souhaitez offrir selon votre budget.

ACHETEZ ICI

39. Du café aux champignons MushUp - à partir de 17,50$

Le café aux champignons devient de plus en plus reconnu pour ses divers bienfaits et gagne rapidement en popularité partout dans le monde. Votre chum en a surement déjà entendu parlé et c'est maintenant le temps de l'essayer! En plus, MushUp est une entreprise bien d'ici qui travaille avec des microtorréfacteurs et mycologues locaux.

ACHETEZ ICI

40. Une nuit dans un minichalet du Repère Boréal - à partir de 119$

L’intérêt pour les refuges «mini» est une tendance qui ne cesse pas de croître. Si vous voulez offrir une expérience unique à votre tendre moitié, amenez-le au Repère Boréale.

RÉSERVEZ ICI

Pour le gars fashion

Cette marque canadienne de «streetwear» propose de vraiment beaux morceaux à prix raisonnable comme ce pull à capuchon molletonné qui est hyper tendance actuellement.

ACHETEZ ICI

42. Des produits pour les cheveux Wise - prix variable

Les produits pour les cheveux de la compagnie montréalaise Wise sont écoresponsables et sont vendus dans des pots qui se recyclent. Des coffrets cadeaux sont disponibles.

ACHETEZ ICI

En plus d'être très beau, ce haut-parleur Bluetooth de Marshall est d'excellente qualité et se déplace n'importe où!

ACHETEZ ICI

La marque de prêt-à-porter Vallier est super belle, confortable et conçue pour que votre chum se sente bien au quotidien. Les coupes sont élégantes et simples. C'est un petit luxe à offrir à celui qui aime les morceaux indémodables.

ACHETEZ ICI

45. Un coffret cadeau de Groom Industries - prix variable

Les produits de la compagnie montréalaise Groom Industries n’ont plus besoin de présentation. Leur qualité est exceptionnelle et votre tendre moitié ne jurera que par ces derniers pour prendre soin de sa peau lors du rasage.

ACHETEZ ICI

Ce petit manteau plaira au chum fashion qui est due pour remplacer sa doudoune des saisons dernières! Celle du Uniqlo est non seulement confortable et abordable mais également hydrofuge.

ACHETEZ ICI

La marque Rains vend des sacs qui devraient plaire à tout le monde. Ce modèle hyper pratique en vente chez Simons peut servir de bagage à main ou encore de sac de sport.

ACHETEZ ICI

L'ensemble comprend un sérum à barbe (30 ml / 1 oz), un vaporisateur après-rasage botanique (59 ml / 2 oz) et un savon à l'argile verte pour peau mixte ou un savon noir pour peau grasse (113 g / 4 oz). Cet ensemble de produits biologiques est parfait pour l'homme qui souhaite découvrir les soins de base pour le visage. Ces derniers sont faits d'ingrédients de grande qualité et sont fabriqués à Montréal.

ACHETEZ ICI

49. Une montre Solios - à partir de 335$

Les magnifiques montres Solios fonctionnent avec l'énergie solaire. Lorsque'elles sont exposées au soleil durant 2 heures, elles absorbent de l'énergie pour 6 heures. Elles sont écologiques et durables. Voilà un beau cadeau qui passera à travers le temps.

ACHETEZ ICI

Ce rasoir est fabriqué à la main à Montréal par Richard Dupuis de Au tournant de l'art. Vous avez le choix le l'essence de bois entre le Bois Lacewood, le bois d'Olivier de Bethléem ou le bois de wengé. La première série de lames incluse le rasoir est compatible avec les lames Mach3.

ACHETEZ ICI