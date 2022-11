47 idées cadeaux à moins de 25$ idéales pour le bas de Noël

Partager







Vous ne savez pas quoi demander ou encore quoi mettre dans les bas de Noël des membres de votre famille ou de votre coloc?

• À lire aussi: 17 cadeaux de Noël les plus en vue sur TikTok

• À lire aussi: 20 cadeaux de Noël pour femmes parfaits à offrir cette année

• À lire aussi: 21 cadeaux québécois à offrir à ceux qui préfèrent acheter local

Il y a pourtant une tonne d’idées pas très dispendieuses qui font toujours plaisir à recevoir.

Pour vous donner un coup de pouce, voici 47 idées cadeaux pour le bas de Noël:

1. Ensemble de 12 masques en feuille pour le visage - 16 $

Amazon

Pour ceux qui aiment prendre soin d’eux-mêmes, ou qui aiment partager, cet ensemble de 12 masques en feuille sera parfait pour les dimanches self care. Chaque masque est infusé d’ingrédients qui s’occupent d’une préoccupation différente comme l’hydratation, les pores, les points noirs ou encore l’éclat.

2. Foulard de luxe à franges et carreaux de Ardène - 20$

Ardène

Un épais foulard qui tiendra au chaud ceux que vous aimez cet hiver. Une douceur agréable à découvrir dans son bas de Noël!

3. Petite chandelle avec message caché - 16 $

Indigo

Cette mini bougie au champagne rosé diffuse délicatement des notes de pamplemousse, de jasmin blanc et de lime. Un petit message se cache sur la face intérieure du récipient et il se révèle au fur et à mesure que la cire fond.

4. Collier signe astrologique – 23 $

Pour la personne dans votre vie qui aime les accessoires mignons, ou l’astrologie, voici le parfait cadeau personnalisé!

5. Tasse monogramme à carreaux – 14 $

capture d'écran Anthropologie

Une belle tasse, c’est toujours le fun à recevoir. La boutique Anthropologie en tient des magnifiques et en plus, elles sont (un peu) personnalisées avec les lettres de l’alphabet.

6. Haut-parleur Blutooth portable en aluminium de M Urban - 17,49$

La Source

Un cadeau pour écouter de la musique et des baladodiffusions comme bon semblera à la personne à qui vous offrirez ce haut-parleur.

7. Brosse pour le cuir chevelu - 12 $

Amazon

Cet outil pratique détient plusieurs propriétés, dont celui de stimuler la circulation sanguine et nettoyer en profondeur votre fond de tête. L’exfoliation mécanique que prodigue la brosse de massage permet de déloger les cellules de peau morte et stimule la pousse des cheveux. On adore!

8. Le bandeau à nouer de Gibou – 25 $

capture d'écran Simons.ca

Ce bandeau est l’accessoire parfait pour ajouter un petit je-ne-sais-quoi à un look, ou encore pour camoufler les bad hair days.

9. Trio pour le visage de Sephora Collection - 20$

Un ensemble de couleurs festives pour un glow digne de ce nom durant les Fêtes.

10. Bombe de bain Goddess - 9 $

Si vous rêvez de vous baigner dans un tourbillon de mauve, c’est possible grâce à la bombe de bain Goddess de Lush au parfum de rose.

11. Un sache de poudre Matcha Coconut de Blume - 28 $

Le fan de matcha tombera sous le charme de cette poudre aromatisée à la noix de coco à laquelle il ne faut qu’ajouter du bon lait chaud. C’est aussi un bon cadeau d’échange!

12. Ensemble de produits de soins pour la barbe - 25$

Pharmaprix

Les hommes de votre entourage seront enchantés de ces soins créés pour prend soin d'eux. Très agréable à recevoir dans un bas de Noël, avec une odeur divine en plus.

13. Baume nourrissant pour les mains Bkind - 24$

BKIND

Un baume d'hydratation à l'odeur de sapin Beaumier, pin et cèdre avec beurre de karité et huile d'abricot. Comme une balade en forêt pour les mains asséchées par le froid de l'hiver.

14. Ensemble de 2 pailles larges en bambou OLA Bambou - 9$

Ola Bambou

Vous avez fort probablement quelqu'un de votre entourage qui commence sa journée avec un smoothie ou pour qui une semaine ne passe pas sans un bubble tea. Ces pailles larges réutilisables en bambou plairont à cette personne et sont soucieuses de l'environnement.

15. Bracelet manchette célèste - 25$

Un petit bijou délicat à déballer dans un bas de Noël fera certainement plaisir. La petite lune et le soleil peuvent aussi être un bon clin d'oeil aux proches qui aiment l'astrologie.

16. Ensemble d'échantillons d'eau de parfum découverte de Maison Louise Marie- 20$

Sephora

Pour la personne qui sent toujours bon et qui laisse un parfum intriguant derrière elle, l'ensemble d'eaux de parfum sera parfait. Une fragrance selon chaque humeur.

17. Brosse à cheveux pour cheveux mouillés – 10 $

Amazon

Ceux qui ont déjà une Wet Brush savent à quel point c'est pratique pour démêler ses cheveux sans les briser. En plus, elles sont offertes dans une multitude de jolis coloris!

18. Rouleau de quartz – 23 $

Amazon

En utilisant matin et soir ce roler en quartz rose, on s’assure d’améliorer la circulation sanguine dans notre visage et on réduit l'aspect bouffi de la peau. Glissez-le dans le bas de Noël de la personne qui mérite un peu plus de temps pour elle.

19. Tasse imprimée et conçue à Montréal Oui Manon - 15,50$

OuiManon

On connaît tous quelqu'un qui suit religieusement RuPaul's Drag Race et qui comprend la référence de cette tasse.

20. Un sachet de poudre lactée de Maison Lavande - 23 $

capture d'écran Maison Lavande

Tout bon amateur de bain a besoin de la poudre lactée de Maison Lavande. En plus d’aider à dormir et à relaxer, elle est bénéfique pour les peaux sensibles et sèches.

21. Lot d'autocollants à l'effigie de Brigerton - 13,49$

Etsy

En attendant avec impatience la troisième saison, les fans de la série peuvent afficher leur amour pour Bridgerton avec ces autocollants sympathiques.

22. Un sachet de bonbons C'est Bonbon de La Boîte à Bonbons - 4$

La Boîte à Bonbons

Les bonbons font toujours sourire. Le mélange de Noël est tout indiqué pour les dents sucrées!

23. Épinglette de chat crème glacée DIY de Baltic Club – 6$

Quoi de mieux qu’une épinglette de petit chat pour ajouter une touche amusante à une veste en jean ou encore à un son sac à dos?

24. Ensemble découverte meilleurs vendeurs Innisfree - 23$

Sephora

Les produits de soins de la peau aux graines de thé vert et le masque à l'argile feront profiter d'un moment à soi bien mérité.

25. La tuque essentielle - 19$

Simons

Pour gâter ceux que vous aimez, une tuque pour les garder bien au chaud sera un cadeau de bas de Noël très apprécié.

26. Lot de trois trousses à maquillage - 23$

Amazon

Les voyageuses et celles qui ont beaucoup de maquillage à ranger pourront remplir ces jolies trousses.

27. Baume à lèvres Glossier – 15 $

Glossier

Ce baume à lèvres Glossier est un must pour l’hiver. Personnalisez votre cadeau en choisissant la saveur parmi les huit disponibles incluant gâteau de fête, rose, cerise, menthe, noix de coco, neutre et, le nouveau parfum, pâte à biscuit! Miam.

28. Duo main et lèvres de Caudalie - 14 $

Sephora

Comprenant une crème à mains nourrissante et un baume à lèvres hydratant, ce duo pratique pour la sacoche est un must cet hiver.

29. Palette d’ombres à paupières Morphe – 19 $

Sephora

À ce prix-là et avec ces teintes, cette palette de nudes charbonneux saura plaire autant aux débutant.es qu’aux plus expérimenté.es en matière de maquillage.

30. Journal céleste - 17$

Chapters / Indigo

Un journal qui gardera les pensées sous une couverture aux élégants motifs dorés. On n'a jamais trop de carnets!

31. Trousse de soins corporels Faites étalage de votre force - 15$

The Body Shop

Cette trousse contient des produits d'une valeur totale de 40$. L'ensemble comprend une crème protectrice pour les mains, un beurre corporel au karité, un shampoing au gingembre et de l'huile d'arbre à thé. Ces produits sont une bonne base pour prendre soin de soi.

32. Petite tasse à emporter holographique David's Tea – 26$

David's Tea

L’amateur de café dans la famille a définitivement besoin d’une tasse de voyage de plus. Équipée d'une paille réutilisable, celle-ci de la populaire marque de thé DAVIDsTEA, devrait lui faire plaisir.

33. Ensemble de pinceaux essentiels et éponge Real Techniques - 23 $

Amazon

Cet ensemble de 4 pinceaux ainsi qu'une éponge à maquillage de la marque Real Techniques comprend tout ce qu'il faut pour son look de tous les jours. Il contient tout ce qu'il faut pour le fond de teint, le contouring, les yeux et même le blush.

34. Lot de 20 marqueurs de peinture à séchage rapide pour écrire sur plusieurs surfaces - 24$

Amazon

Votre artiste adoré pourra dessiner comme bon lui semble avec ces marqueurs multicolores qui fonctionnent sur une multitude de surfaces.

35. Mini-soin anti-frisottis en vaporisateur Dream Coat Supernatural - 14,50$

Sephora

Le soin anti-frisottis popularisé par l'équipe coiffure de Kim Kardashian en format pratique à mettre dans un sac à main, ou un bas de Noël!

36. Pince XL Fausse fourrure - 19$

Simons

Les pinces à cheveux se font toute douces avec ce modèle en fourrure idéal pour gâter vos proches à la mode.

37. Ensemble de 5 sprays pour le visage Mario Badescu - 25$

Le froid peut être sans pitié et ces vaporisateurs pour le visage pourront aider avec l'hydratation, mais aussi apaiser la peau et encore plus.

38. Le masque pour yeux – 16 $

Amazon

Cet adorable masque assure un sommeil plus profond en coupant la lumière extérieure.

39. Boucles d'oreilles anneaux - 19$

Des anneaux classiques pour élever les looks quotidiens de vos personnes préférées.

40. Patch en tissu Stranger Things - 21$

Si vous êtes à court d’idées, une broderie pour décorer un sac à dos ou une veste de jeans est toujours agréable à recevoir.

41. Savon Père Noël de Kimo Soap - 12$

Kimo Soap

Le savon est décrit comme un « symbole d'amour, de lumière, de paix et d'espoir qui rend la saison si joyeuse ». Avec son aspect de Père Noël et son odeur Winter Wonderland, soit très fraîche, c'est un ajout parfait au bas de Noël.

42. Chaussettes tricot chenille renard - 10$

Simons

Des chaussettes douces pour les soirées au coin du feu avec des motifs à faire craquer.

43. Duo pour les cils Picture Perfect de Tarte - 25$

Sephora

Un recourbe-cils et un mascara pour donner un regard de star à la personne qui découvrira cette pensée dans son bas de Noël!

44. Jeu Friends The One with the appartment bet - 25$

Chapters / Indigo

Friends est une série réconfortante vers laquelle les fans retournent au moins une fois par année. Ce jeu animera les soirées de ceux qui lancent toujours des citations dans les conversations courantes.

45. Lot d'imprimés de numéros d'anges - 21,48$

Etsy

Un élément de décor sublime pour les gens qui voient constamment des numéros d'anges, ces petits signes du destin!

46. Ensemble pour Thé aux Bulles maison au sucre brun - 18,16$

Etsy

La personne qui ne peut passer sa journée sans une dose de thé aux bulles pourra le faire à la maison avec ce kit aux instructions faciles.

47. Taie d'oreiller en satin - 19$

La personne qui priorise son beauty sleep va adorer cette taie d'oreiller qui prend soin de la peau et des cheveux durant notre sommeil!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s